Zelenski s-a întâlnit cu Trump la Davos. Discuțiile s-au încheiat după aproximativ o oră. La Moscova, Witkoff este așteptat în cursul serii
Ziua, 22 ianuarie 2026 15:30
Ziua, 22 ianuarie 2026 15:30

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a avut o întrevedere cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit informațiilor oficiale, întâlnirea s-a încheiat și a durat aproximativ o oră. Discuțiile au avut loc în contextul negocierilor privind perspectivele unui acord de pace și al sprijinului internațional pentru Ucraina.
Într-o singură zi, câțiva escroci au obținut 765 de mii de lei în urma unor scheme la telefon cu „investiții avantajoase” # Ziua
Poliția din Cahul anunță că, într-o singură zi, câțiva escroci au reușit să obține peste 765 de mii de lei după ce au pus la cale scheme prin care infractorii își sunau victimele și se dădeau drept reprezentanți ai companiilor de telefonie mobilă și propuneau „investiții avantajoase". IGP anunță că a înregistrat cinci astfel de cazuri.
Primăria Municipiului Chișinău a inițiat consultări publice pentru elaborarea Planului municipal de prevenție a consumului de droguri și alte substanțe nocive. Scopul proiectului este prevenirea și reducerea consumului de droguri și alte substanțe nocive în rândul populației, în special al copiilor și tinerilor, prin consolidarea cadrului strategic de prevenție.
La cinci ani de la asumarea reformei justiției de Guvernarea PAS, Maia Sandu anunță că încă „nu am ieșit din perioada critică” # Ziua
La aproximativ cinci ani de la asumarea reformei în domeniul justiției de către guvernarea PAS, șefa statului, Maia Sandu, susține că R. Moldova încă „nu a ieșit din perioada critică" a acestui proces. Ca și anii precedenți, președintele precizează că și 2026 va fi un an „foarte important" pentru credibilitatea justiției și pentru încrederea cetățenilor
Școlile cu predare în limba română, tot mai atractive pentru cetățenii din regiunea transnistreană # Ziua
Numărul părinților din regiunea transnistreană care aleg să-și dea copiii la școlile cu predare în limba română este în creștere. Potrivit vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, citat de IPN, instituțiile de învățământ românești au devenit, în ultimii ani, un punct de atracție pentru cetățenii din zona separatistă, pe fondul conștientizării importanței studierii în limba română.
ATITUDINI | Răzvan Gheorghe: Din vară-toamnă, subiectul Reunirii va deveni cu adevărat inevitabil. Și atunci să vedeți șobolăneală și isterii # Ziua
Da. După ce au generat, din rațiuni electorale, niște așteptări exagerate pentru o integrare europeană imposibilă, Maia, PAS și propaganda lor de partid cred că ar putea pune presiune pe liderii UE, uzitând cu fățărnicie tematica românească a unionismului, de care ei cred că se pot folosi ca de o recuzită invocată și expediată oricând
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a supraviețuit joi o moțiune de cenzură inițiată pe fondul controverselor legate de acordul comercial al Uniunii Europene cu blocul sud-american Mercosur. Moțiunea, dezbătută în plenul Parlamentul European de la Strasbourg, nu a întrunit majoritatea calificată de două treimi necesară pentru adoptare, rămânând sub pragul minim de 361
BREAKING NEWS | Drona descoperită în raionul Ștefan Vodă este activǎ și conține un dispozitiv explozibil # Ziua
Drona descoperită în această dimineață în satul Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, conține explozibil și prezintă „pericolul iminent". Potrivit Poliției, având în vedere riscurile, specialiștii Secției tehnico-explozivă vor efectua o explozie controlată la fața locului. În momentul de față este evaluat pericolul și sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a
VIDEO | Trump a instituit oficial „Consiliul Păcii” și a preluat conducerea noii structuri internaționale # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi, la Davos, statutul de constituire a Consiliului Păcii, devenind totodată președintele noii organizații. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, care a precizat că documentul a intrat oficial în vigoare, iar Consiliul Păcii este, de acum, o organizație internațională constituită formal.
Guvernarea PAS nu intenționează să renunțe la raioane în cadrul reformei administrației publice locale # Ziua
Reprezentanții guvernării confirmă tot mai mult că în cadrul reformei administrației publice locale nu intenționează să renunțe la raioane. După ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, și deputatul PAS, Igor Chiriac, susține că raioanele vor rămâne, însă numărul acestora ar putea fi redus. Motivul invocat este că acest model este prevăzut în Constituție. „Nu cred că vor
Liderii europeni salută anunțul SUA privind un viitor acord pe Groenlanda și suspendarea tarifelor # Ziua
Liderii europeni au primit favorabil anunțul făcut miercuri de președintele SUA, Donald Trump, privind stabilirea unui cadru pentru un viitor acord referitor la Groenlanda și decizia de a suspenda tarifele vamale planificate împotriva unor state europene. Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că „ziua se încheie într-o notă mai bună decât a
VIDEO | Reunirea Republicii Moldova cu România ar costa aproximativ 400 de miliarde de dolari în 20 de ani # Ziua
Costurile integrării spațiului dintre Prut și Nistru în România s-ar ridica la aproximativ 400 de miliarde de dolari, distribuiți pe parcursul a două decenii. Calculul a fost făcut de senatorul român Petrișor Peiu, doctor în economie, care a luat ca reper reunificarea Germaniei, după căderea Zidului Berlinului. Subiectul a fost discutat la emisiunea Contrasens, de
VIDEO | Zeci de percheziții în Botoșani la o rețea care ar fi obținut buletine false pentru cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia # Ziua
Polițiștii de frontieră din Iași și Sighetu Marmației fac joi 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani într-un dosar de falsificare a documentelor de identitate, anunță Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. „În cursul zilei de azi, 22 ianuarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că situația legată de Groenlanda nu privește Rusia, însă a făcut o comparație istorică între insulă și Alaska, sugerând că Statele Unite ar avea capacitatea financiară de a cumpăra teritoriul, dacă s-ar ajunge la un asemenea scenariu. Vorbind despre precedentul istoric, Putin a amintit că Rusia a vândut Alaska
MAE, după ce o dronă rusească a căzut pe teritoriul R. Moldova: O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău a venit cu o reacție după ce o nouă dronă de proveniență rusă a fost depistată în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit MAE, asemenea incidente reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova. „Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune
Două evenimente vor definii în 2026 cursul de politică externă al Republicii Moldova: rezultatele Forumului Mondial Economic de la Davos și celebrarea Unirii Principatelor Române, din 24 ianuarie 2026, la Iași. Cele întâmplate în 2026, la Davos, seamănă cu o scenă de teatru. Carisma și puterea liderilor vor impune viitorul scenariu de dezvoltare al lumii.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a pornit spre Elveția, unde participă la Forumul Economic de la Davos. Informația a fost confirmată jurnaliștilor de consilierul prezidențial Dmitri Litvin. Anterior, presa relata că liderul de la Kiev încearcă să ajungă în regim de urgență la Davos, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat în discursul său de
Donald Trump urmează să semneze astăzi, la Davos, un acord privind crearea „Consiliului Păcii” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, este așteptat să găzduiască joi, la Davos, o ceremonie de semnare pentru noul său „Consiliu al Păcii", în marja Forumului Economic Mondial. Inițiativa a atras însă rezerve semnificative din partea unor aliați occidentali importanți, care se tem că noul organism ar putea concura Organizația Națiunilor Unite. Emisarul special al SUA, Steve
Poliția anunță că a mai găsit o dronă. Aparatul, căzut în satul Crocmaz din raionul Ștefan Vodă # Ziua
Poliția anunță că a mai găsit o dronă în urma unei sesizări a cetățenilor. De această dată, aparatul, cu o lungime de doi metri și jumătate, a fost găsit într-o grădină din satul Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. IGP precizează că experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției s-au deplasat la fața locului pentru examinarea în detaliu
Marinela Raru, adolescenta originară din R. Moldova, a fost găsită după ce acum o săptămână a dispărut într-un oraș de lângă Paris # Ziua
Adolescentă de 14 ani, Marinela Raru, originară din R. Moldova, dispărută acum o săptămână într-un oraș de lângă Paris, a fost găsită. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de mai multe cunoștințe ale părinților fetei. „Marinela a fost găsită în viață. Slavă lui Dumnezeu! Mulțumim tuturor pentru rugăciuni și sprijin. Vă rugăm să aveți răbdare
Putin afirmă că este gata să aloce 1 miliard de dolari „Consiliului Păcii” din activele rusești înghețate în SUA # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că este dispus să ofere 1 miliard de dolari așa-numitului „Consiliu al Păcii", folosind fonduri rusești înghețate în Statele Unite. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe a Consiliul de Securitate al Federației Ruse. Potrivit lui Putin, restul activelor rusești blocate în țările occidentale „ar putea fi utilizate
Haos politic la Comrat. Adunarea Populară se întrunește în ședință extraordinară în contextul crizei privind funcționalitatea comisiei electorale locale # Ziua
Adunarea Populară de la Comrat, al cărei mandat a expirat încă în noiembrie 2025, se întrunește azi într-o ședință extraordinară în contextul crizei privind funcționalitatea comisiei electorale locale și a amânării alegerilor pentru funcția de deputat local anunțate pentru 22 martie. Alegerile nu pot avea loc în data stabilită anterior în urma deciziei Curții Supreme de
Liderii UE se reunesc astăzi într-un summit de urgență pentru a răspunde demersului lui Trump privind Groenlanda # Ziua
Liderii Uniunii Europene organizează joi seara un summit de urgență, în contextul escaladării tensiunilor transatlantice provocate de intențiile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda. Reuniunea are loc după ce Trump a reluat public ideea preluării controlului asupra insulei autonome aflate în componența Danemarcei. Liderii UE vor discuta evoluțiile recente din relațiile transatlantice și implicațiile acestora
Danemarca ar putea ceda SUA porțiuni din Groenlanda pentru baze militare, pentru a evita anexarea # Ziua
Danemarca analizează posibilitatea de a acorda Statelor Unite suveranitate asupra unor mici teritorii din Groenlanda, destinate construirii de baze militare americane, în schimbul menținerii insulei în componența Regatului Danemarcei, potrivit unor surse citate de The New York Times și The Telegraph. Sursele afirmă că această opțiune a fost discutată și ar fi primit un acord
Trump anunță un acord-cadru cu NATO privind Groenlanda și Arctica și suspendă tarifele anunțate pentru 1 februarie # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că, în urma unei „întâlniri foarte productive" cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică au convenit asupra unui cadru pentru un viitor acord privind Groenlanda și, mai larg, întreaga regiune arctică. Potrivit liderului de la Casa Albă, soluția aflată în discuție ar urma să
Senator român, scrisoare deschisă către Maia Sandu: „R. Moldova poate ajunge în NATO și UE doar prin Reunire cu România” # Ziua
Senatorul român Petrișor Peiu, al cărui tată a fost basarabean refugiat în România, a adresat o scrisoare deschisă președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în care susține că Reunirea cu România reprezintă singura cale realistă și rapidă prin care teritoriul dintre Prut și Nistru ar putea deveni parte a NATO și a Uniunii Europene. Documentul vine
Guvernul a constatat că aeroglisorul de la Molovata, cumpărat acum 10 ani ca o soluție de rezervă pentru bacul peste Nistru, nu este funcțional # Ziua
La o săptămână de la suspendarea circulației bacului peste Nistru de la Molovata din cauza gheții, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a organizat o deplasare în satele raionului Dubăsari, aflate în stânga Nistrului, localități ce sunt dependente de ambarcațiune pentru aprovizionarea cu produse aliment
Discursul integral al președintelui SUA, Donald Trump, la Forumul Economic Mondial de la Davos # Ziua
Liderul american Donald Trump a vorbit despre SUA, la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca despre „cea mai fierbinte țară din lume”, motor economic global, protector al lumii, inclusiv Europa, dar care ar fi subapreciată. Acesta a menționat că nu-și dorește decât respect, echitate, dar și aliați puternici. El a încheiat cu un apel […] Articolul Discursul integral al președintelui SUA, Donald Trump, la Forumul Economic Mondial de la Davos apare prima dată în ZIUA.md.
Cererea de credite a crescut cu 12% într-o lună. Volumul total a ajuns la aproximativ 7,8 miliarde de lei # Ziua
Numărul creditelor bancare acordate în decembrie 2025 a crescut cu 12,3% din luna noiembrie și a ajuns la valoarea totală de 7,78 de miliarde de lei. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, creditele în lei au reprezentat 79%, cu valoarea de 6,15 miliarde de lei, înregistrând o creștere lunară cu 23,5% comparativ cu noiembrie. BNM, citată de […] Articolul Cererea de credite a crescut cu 12% într-o lună. Volumul total a ajuns la aproximativ 7,8 miliarde de lei apare prima dată în ZIUA.md.
Statele Unite plănuiesc să reducă numărul de militari și personal civil detașați în mai multe centre-cheie de comandă ale NATO, o decizie care riscă să alimenteze îngrijorările europene privind angajamentul Washingtonului față de alianță, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu discuțiile. Potrivit acestora, administrația președintelui Donald Trump a transmis deja unor capitale europene […] Articolul Reuters: SUA intenționează să reducă aproximativ 200 de posturi din structurile NATO apare prima dată în ZIUA.md.
Uniunea Avocaților și-a ales un nou președinte. Organizația va fi condusă de Anatolie Barbacar # Ziua
Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 s-a încheiat. Anatolie Barbacar a fost ales președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, obținând 852 de voturi din cele 1.488 exprimate, transmite bizlaw.md. Anatolie Barbacar este avocat cu o experiență de aproximativ 25 de ani, iar începând cu 2023 este membru al Comisiei pentru etică și disciplină în […] Articolul Uniunea Avocaților și-a ales un nou președinte. Organizația va fi condusă de Anatolie Barbacar apare prima dată în ZIUA.md.
CONTRASENS | Cristina Ciubotaru: Dosarul Kuliok, cazul magistratei Marina Rusu, vetting-ul judecătorilor și atmosfera în tagma avocaților # Ziua
Experta anticorupție Cristina Ciubotaru a revenit la Contrasens, unde a vorbit despre ultimele evoluții din domeniul Justiției. Discuțiile au vizat recomandarea făcută la final de 2025, de către președintele Maia Sandu privind extinderea vetting-ului printre judecători, precum și despre situația din avocatură, inclusiv în contextul Congresului Uniunii Avocaților, care are loc în aceste zile. Oaspetele […] Articolul CONTRASENS | Cristina Ciubotaru: Dosarul Kuliok, cazul magistratei Marina Rusu, vetting-ul judecătorilor și atmosfera în tagma avocaților apare prima dată în ZIUA.md.
Eurodeputații au convenit miercuri să înghețe acordul comercial UE–SUA încheiat vara trecută, amplificând tensiunile transatlantice după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu introducerea unor noi tarife vamale împotriva mai multor state europene care resping ideea preluării Groenlandei de către Statele Unite, relatează Euronews. Decizia vine într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Bruxelles și […] Articolul UE îngheață acordul comercial cu SUA după amenințările tarifare ale lui Trump apare prima dată în ZIUA.md.
Groenlanda, pe agenda lui Trump la Davos: „Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii. Nu vreau să folosesc forța și nu o voi face” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reluat la Forumul Economic Mondial de la Davos ideea achiziționării Groenlandei, afirmând că SUA nu intenționează să folosească forța militară, dar avertizând că armata americană ar fi „de neoprit” dacă ar decide să o facă. „Nu vom folosi forța. Nu vreau să folosesc forța și nu o voi face”, […] Articolul Groenlanda, pe agenda lui Trump la Davos: „Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii. Nu vreau să folosesc forța și nu o voi face” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Manevră periculoasă a unei mașini în fața unui troleibuz. Doi pasageri au suferit traumatisme # Ziua
Doi pasageri dintr-un troleibuz de pe ruta nr. 12 din Capitală au suferit traumatisme în urma unei frânări bruște a șoferului provocată de o mașină care a tăiat calea troleibuzului chiar pe banda destinată transportului public. Manevra periculoasă a fost efectuată de șoferul autoturismului pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Totul s-a întâmplat […] Articolul VIDEO | Manevră periculoasă a unei mașini în fața unui troleibuz. Doi pasageri au suferit traumatisme apare prima dată în ZIUA.md.
The Guardian: UE și Regatul Unit au înlocuit dependența de gazul rusesc cu una strategică față de SUA # Ziua
Europa și Regatul Unit au devenit tot mai dependente de livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, după ce au redus drastic importurile de gaz rusesc, ceea ce îi oferă președintelui american Donald Trump o influență semnificativă asupra securității energetice europene, arată o analiză citată de The Guardian. Potrivit unui studiu realizat de […] Articolul The Guardian: UE și Regatul Unit au înlocuit dependența de gazul rusesc cu una strategică față de SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Noi detalii în cazul presupusului criminal de la ferma din Anenii Noi. Suspectul Stepan Găină, acuzat de omoruri comise încă acum trei decenii # Ziua
În presă apar noi detalii șocante despre presupusul criminal de la ferma din Beriozchi, Anenii Noi, suspectat de omorul mai multor persoane pe care le arunca ulterior drept hrană pentru animalele din gospodărie. O vecină a bănuitului Stepan Găină, aflat acum în arest preventiv și acuzat de cel puțin trei omoruri, a declarat că mai […] Articolul Noi detalii în cazul presupusului criminal de la ferma din Anenii Noi. Suspectul Stepan Găină, acuzat de omoruri comise încă acum trei decenii apare prima dată în ZIUA.md.
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că autoritățile și populația insulei trebuie să înceapă pregătirile pentru scenariul unei posibile intervenții militare a Statelor Unite, pe fondul amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump. „Folosirea forței militare este puțin probabilă, dar nu poate fi exclusă. Cealaltă parte a spus acest lucru foarte clar”, a afirmat Nielsen […] Articolul Premierul Groenlandei îndeamnă populația să se pregătească pentru o posibilă invazie a SUA apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | O nouă tentativă eșuată pentru examinarea bugetului Capitalei. Consilierii PSRM au părăsit sala de ședințe # Ziua
Noi tărăgănări în examinarea proiectului Bugetului Capitalei pentru 2026. O nouă încercare a aleșilor municipali de a se întruni la discuții a eșuat. Consilierii PAS nu au venit la ședință, iar cei de la PSRM au părăsit sala de ședințe după ce au provocat câteva certuri. „Fracțiunea PAS din nou lipsește de la ședință. […] Articolul VIDEO | O nouă tentativă eșuată pentru examinarea bugetului Capitalei. Consilierii PSRM au părăsit sala de ședințe apare prima dată în ZIUA.md.
Parlamentul European cere Curții de Justiție a UE verificarea acordului cu Mercosur și suspendă procedura de aprobare # Ziua
Parlamentul European a adoptat o propunere de trimitere a acordului MERCOSUR la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE. Nu mai puţin de 334 de eurodeputaţi au votat pentru trimiterea acordului la Curte, 324 au votat împotrivă şi 11 s-au abţinut. În total, au votat 669 de […] Articolul Parlamentul European cere Curții de Justiție a UE verificarea acordului cu Mercosur și suspendă procedura de aprobare apare prima dată în ZIUA.md.
Financial Times: Planul care promite 800 de miliarde de dolari Ucrainei, amânat la Davos din cauza Groenlandei # Ziua
Anunțarea unui amplu plan de reconstrucție a Ucraina, în valoare de aproximativ 800 de miliarde de dolari, a fost amânată la Forumul Economic Mondial de la Davos, din cauza divergențelor dintre Statele Unite și capitalele europene pe tema Groenlanda, relatează Financial Times, citând șase oficiali sub condiția anonimatului. „Nimeni nu are chef să organizeze un […] Articolul Financial Times: Planul care promite 800 de miliarde de dolari Ucrainei, amânat la Davos din cauza Groenlandei apare prima dată în ZIUA.md.
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Este a patra prelungire de mandat de la extrădarea politicianului # Ziua
Judecătoria Chișinău a prelungit mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Aceasta este a patra prelungire făcută la solicitarea procurorilor după extrădarea politicianului, în 25 septembrie. Decizia instanței a fost luată în urma demersului făcut de procurorul de caz, Alexandru Cernei. Noul mandat de arestare va fi pus în aplicare până în […] Articolul Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Este a patra prelungire de mandat de la extrădarea politicianului apare prima dată în ZIUA.md.
ANALIZĂ | Igor Munteanu: Consiliul pentru Pace al lui Trump, cireașa de pe tortul Forumului de la Davos # Ziua
Cireașa de pe tortul Forumului de la Davos este înființarea unui Consiliu pentru Pace, extins și plămădit de administrația Trump. Organismul a apărut recent, pe baza unei Rezoluții a CS ONU 2803/2025, adoptând un cadru operațional, o cartă din 3 capitole și un obiectiv îndreptat spre refacerea păcii și reconstrucția din Fâșia Gaza. La 15 […] Articolul ANALIZĂ | Igor Munteanu: Consiliul pentru Pace al lui Trump, cireașa de pe tortul Forumului de la Davos apare prima dată în ZIUA.md.
Partidul Nostru cere guvernării să ia măsuri urgente pentru a opri depopularea: În 5 ani, peste 280 de mii de cetățeni au părăsit R. Moldova # Ziua
Republica Moldova se confruntă cu o criză socială și demografică profundă, iar statul este obligat să vină cu soluții concrete pentru a-și proteja cetățenii. Este reacția reprezentanților Partidului Nostru, care susține că situația este cauzată de exodul masiv al populației și creșterea sărăciei. Potrivit lui Denis Șova, consilier CMC din partea Partidului Nostru, în ultimii cinci […] Articolul Partidul Nostru cere guvernării să ia măsuri urgente pentru a opri depopularea: În 5 ani, peste 280 de mii de cetățeni au părăsit R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat într-un interviu acordat postului american CNBC că urmează să se întâlnească joi cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Potrivit lui Witkoff, întâlnirea va avea loc la inițiativa părții ruse. Informația a fost cconfirmată de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Anunțul […] Articolul Emisarul special al lui Trump anunță o nouă întâlnire cu Vladimir Putin, mâine, la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
Maia Sandu ar urma să participe la manifestările de Ziua Unirii de la Iași, pe 24 ianuarie. Nicușor Dan și-a confirmat prezența # Ziua
Președintele Maia Sandu ar urma să fie unul dintre invitații speciali la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate pe 24 ianuarie la Iași, potrivit unor surse politice citate de bzi.ro. Prezența președintelui României, Nicușor Dan, la evenimentele de la Iași este confirmată, iar o eventuală apariție a Maiei Sandu ar conferi Zilei Unirii o […] Articolul Maia Sandu ar urma să participe la manifestările de Ziua Unirii de la Iași, pe 24 ianuarie. Nicușor Dan și-a confirmat prezența apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Un pieton și un biciclist, loviți mortal la Ungheni și Florești. Accidentele, provocate de două microbuze # Ziua
Tragedii pe două șosele din raioanele Ungheni și Florești. Un bărbat, în vârstă de 56 de ani, a fost lovit mortal, marți seara, la ieșire din orașul Ungheni în direcția satului Cetireni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, pietonul a fost lovit de un microbuz condus de un bărbat de 41 de ani. Într-un comunicat, IGP […] Articolul VIDEO | Un pieton și un biciclist, loviți mortal la Ungheni și Florești. Accidentele, provocate de două microbuze apare prima dată în ZIUA.md.
Emisarii lui Trump și Putin afirmă că întâlnirea de la Davos privind Ucraina a fost „foarte pozitivă” și „constructivă” # Ziua
Emisarii președinților Donald Trump și Vladimir Putin au declarat marți că discuțiile purtate la Davos privind un posibil acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina au fost „foarte pozitive” și „constructive”. Întâlnirea a avut loc în marja Forumului Economic Mondial și i-a reunit pe emisarul special al SUA Steve Witkoff, pe omul de afaceri […] Articolul Emisarii lui Trump și Putin afirmă că întâlnirea de la Davos privind Ucraina a fost „foarte pozitivă” și „constructivă” apare prima dată în ZIUA.md.
Incendiu la un Centru de plasament din raionul Dubăsari din cauza unei lumânări. 42 de persoane au fost evacuate # Ziua
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Cazul a avut loc în 20 ianuarie 2026. Potrivit informațiilor IGSU, flăcările au cuprins un pat din interiorul unei camere situate la etajul al doilea al instituției. […] Articolul Incendiu la un Centru de plasament din raionul Dubăsari din cauza unei lumânări. 42 de persoane au fost evacuate apare prima dată în ZIUA.md.
Netanyahu se alătură „Consiliului Păcii” inițiat de Trump, după critici privind componența comitetului executiv # Ziua
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat miercuri că a acceptat invitația de a se alătura „Consiliului Păcii” propus de președintele Statelor Unite, Donald Trump, după ce anterior biroul său criticase componența comitetului executiv al acestui organism. Consiliul, prezidat de Trump, a fost conceput inițial ca un grup restrâns de lideri mondiali care să supravegheze implementarea […] Articolul Netanyahu se alătură „Consiliului Păcii” inițiat de Trump, după critici privind componența comitetului executiv apare prima dată în ZIUA.md.
