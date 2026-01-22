Zelenski s-a întâlnit cu Trump la Davos. Discuțiile s-au încheiat după aproximativ o oră. La Moscova, Witkoff este așteptat în cursul serii

12:30

42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Cazul a avut loc în 20 ianuarie 2026. Potrivit informațiilor IGSU, flăcările au cuprins un pat din interiorul unei camere situate la etajul al doilea al instituției.