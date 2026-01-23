IGP a transmit către Interpol un demers oficial pentru căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru
Ziua, 23 ianuarie 2026 15:00
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5. Reprezentanții IGP au declarat, citați
• • •
Acum 5 minute
15:20
O bătrână din Italia i-ar putea da îngrijitoarei sale din R. Moldova 100 de mii de euro, după ce conaționala a găsit un bon poștal vechi # Ziua
O îngrijitoare din R. Moldova, care în Italia are grijă de o bătrână de 108 ani, ar putea primi o donație de 100 de mii de euro. Conaționala a găsit, recent, într-o casă a pensionarei din regiunea Apulia, sudul Italiei, un bon poștal vechi, cumpărat de bătrână încă acum 70 de ani. Titlul, inițial de
Acum 30 minute
15:00
IGP a transmit către Interpol un demers oficial pentru căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru # Ziua
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5. Reprezentanții IGP au declarat, citați
Acum o oră
14:30
VIDEO | Strigător la cer! Un tânăr care a făcut armata a devenit apatrid, din cauză că părinții nu i-au făcut buletin de identitate # Ziua
Legea cetățeniei lovește dur chiar în propriii cetățeni. Un tânăr din Republica Moldova, care tocmai a terminat serviciul militar obligatoriu, a rămas fără cetățenia statului pe care l-a apărat. Totul din cauză că părinții săi nu i-au făcut buletin de identitate cât timp era minor. Cazul a fost făcut public de liderul Partidului Democrația Acasă,
Acum 2 ore
14:00
SUA anunță trimiterea unei „armade” navale spre Iran. Israelul avertizează că este pregătită să acționeze „împotriva oricărui inamic” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ordonat trimiterea unei „mari flotile" de nave militare în direcția Iranului, „pentru orice eventualitate", invocând riscul unor execuții în masă ale protestatarilor iranieni. Declarațiile au fost făcute la bordul avionului prezidențial Air Force One, la revenirea de la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Se poate întâmpla
13:40
FOTO | Eveniment comemorativ și slujbă de mulțumire la Cahul, cu ocazia celor 167 de ani de la Unirea Principatelor Române # Ziua
Cea de a 167-a aniversare de ani de la Unirea Principatelor Române, din 24 ianuarie 1859, a fost marcată astăzi la Cahul printr-un șir de evenimente festive. Cu acest prilej, la Paraclisul episcopal „Învierea Domnului", al Episcopiei Basarabiei de Sud, a fost săvârșită și o slujbă de Te Deum, de către un sobor de preoți,
Acum 4 ore
13:20
Primarul Capitalei, Ion Ceban acuză guvernarea PAS și presa afiliată puterii că evită să reflecte datele Raportului Comitetului European pentru Drepturile Sociale, publicat acum două zile, care ar reprezenta „un diagnostic al eșecului administrativ". Potrivit lui Ceban, Raportul spulberă retorica triumfalistă a guvernării și expune o realitate crudă: statul eșuează sistemic în a-și proteja cetățenii.
13:20
Universitatea din Cahul va primi 8,6 milioane de lei pentru performanțe, mai mult decât Universitatea din Comrat # Ziua
Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul urmează să primească în acest an o finanțare compensatorie pentru performanțe de 8,6 milioane de lei. Suma este cu peste 1,4 milioane de lei mai mare decât cea a Universității din Comrat și aproape similară cu cea a Academiei de Arte de la Chișinău. În total, bugetul Universității de
13:00
Kremlinul, înaintea reuniunii trilaterale de la Abu Dhabi: Armata ucraineană trebuie să părăsească Donbasul # Ziua
Kremlinul a declarat, înaintea primei reuniuni trilaterale dintre delegațiile Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite la Abu Dhabi, că retragerea forțelor armate ucrainene din Donbas reprezintă o condiție esențială pentru Moscova. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Comentând informațiile potrivit cărora chestiunea teritorială va fi abordată la reuniunea trilaterală, Peskov
12:50
O nouă avarie la Centrala electrică de la Cuciurgan. În regiunea transnistreană sunt anunțate deconectări de la rețeaua electrică # Ziua
Pentru a doua zi la Centrala Electrică din orașul Dnestrovsk are loc o avarie la unul dintre blocurile energetice ale întreprinderii. Conducerea companiei anunță că pe durata lucrărilor de remediere vor avea loc sistări de furnizare a energiei electrice în mai multe raioane și orașe din regiunea transnistreană. De asemenea, din cauza acestei avarii furnizorul
12:30
Orban spune că Bruxelles-ul vrea Ucraina în UE până în 2027 și avertizează: „În următorii 100 de ani, Ungaria nu va aproba acest lucru” # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că liderilor europeni le-a fost prezentat, la summitul extraordinar al UE, un document confidențial al Comisiei Europene care ar prevedea aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până în anul 2027, precum și acceptarea integrală a solicitărilor financiare formulate de Kiev. Declarațiile au fost făcute de Orban în cadrul unei conferințe
11:50
VIDEO | Lovitură pentru moldovenii din diasporă. Copiii care nu și-au perfectat la timp buletin sau pașaport sunt obligați să-și redobândească cetățenia # Ziua
Copiii moldovenilor aflați în diaspora sunt puși în situația absurdă de a-și redobândi propria cetățenie, dacă nu și-au perfectat, până la vârsta de 18 ani, un act de identitate moldovenesc. Asupra acestui fapt atrage atenția fostului deputat PAS Olesea Stamate, care explică, într-o postare video, noile prevederi ale Legii cetățeniei, modificată în vara anului trecut.
11:40
SUA solicită „acces total” și pe termen nelimitat la facilități militare din Groenlanda, în schimbul renunțării la tarife împotriva Europei # Ziua
Statele Unite încearcă să rescrie acordul de apărare cu Danemarca pentru a elimina orice limită privind prezența militară americană în Groenlanda, potrivit unor surse familiarizate cu negocierile, citate de Bloomberg. Demersul a devenit un punct central în eforturile de a răspunde cererii președintelui Donald Trump de a obține control strategic asupra teritoriului. Acordul original, semnat
Acum 6 ore
11:10
Ministrul Energiei anunță că pe piață a ajuns o cantitate de motorină neconformă, dar nu știe ce rețea de benzinării o vinde # Ziua
Ministerul Energiei anunță că, recent, pe piață a ajuns o cantitate de motorină care nu ar respecta în totalitate standardele de calitate pentru sezonul rece, anunță ministrul energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, problema vizează un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP), transmite IPN. Totuși, ministrul nu știe în
11:00
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe rețeaua sa de socializare Truth că retrage invitația adresată premierului Canadei, Mark Carney, de a participa la „Consiliul Păcii. În mesajul publicat, Trump a precizat că decizia este formalizată printr-o scrisoare adresată direct șefului guvernului canadian. „Stimate prim-ministru Carney, vă rog să considerați această scrisoare drept confirmarea oficială
10:30
Radarul cumpărat din Franța cu 14 milioane de lei are capacități limitate, spune ministrul Nosatîi: Vine al doilea ce ne va oferi o vizibilitate extinsă # Ziua
Sistemul de apărare antiaeriană, cumpărat în 2023 din Franța cu 14 milioane de lei, are capacități limitate și nu poate acoperi vizibilitatea întregului spațiu aerian. Despre acest lucru vorbește ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care menționează că primul radar a fost cumpărat din bugetul de stat, iar din această cauză are capacități limitate. Oficialul dă asigurări
10:10
Pedepsele pentru circulația ilegală a armelor și munițiilor vor fi înăsprite. De asemenea, va fi instituită răspunderea penală a persoanelor juridice implicate în trafic de arme. Prevederile se conțin într-un proiect de lege, elaborat de Procuratura Generală, în contextul creșterii riscurilor generate de traficul de arme, pe fondul războiului din Ucraina, transmite IPN. Conform proiectului,
09:40
Kremlinul: Patru ore de negocieri „constructive și deschise” cu SUA. Moscova nu oprește războiul fără rezolvarea „problemei teritoriale” # Ziua
Rusia va continua operațiunile militare în Ucraina până când va fi rezolvată problema teritorială „conform formulei agreate la Anchorage", a anunțat Kremlinul după negocierile nocturne dintre președintele rus Vladimir Putin și o delegație americană. Informația a fost comunicată de consilierul prezidențial Iuri Ușakov. Potrivit acestuia, discuțiile desfășurate în noaptea de 22 spre 23 ianuarie au
Acum 8 ore
09:10
Zeci de utilaje au ieșit pe drumuri în contextul ninsorilor de dimineață. Riscul formării poleiului se va menține toată ziua # Ziua
Ninsorile slabe de noapte și din această dimineață i-au scos din nou pe drumari la curățarea șoselelor, în special de poleiul format după topirea zăpezii. Intervenții au avut loc în peste 20 de zone, în special din nordul R. Moldova. Au ieșit pe drumuri 75 de utilaje speciale și 60 de muncitori, anunță Administrația Națională
Acum 24 ore
19:50
Franța a interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că aparține „flotei fantomă” a Rusiei # Ziua
Forțele navale ale Franței au interceptat miercuri, 22 ianuarie, în Marea Mediterană un petrolier, suspectat că face parte din așa-numita „flotă fantomă" utilizată de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale. Nava se deplasa din portul rusesc Murmansk și este bănuită că folosea un pavilion fals. Potrivit datelor furnizate de Starboard Intelligence, analizate de presa de
19:30
Zelenski, discurs dur la Davos după întâlnirea cu Trump: „Europa trebuie să știe să se apere. Trăim aceeași zi la nesfârșit” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut joi un discurs dur la Forumul Economic Mondial, la scurt timp după întâlnirea avută cu Donald Trump, în marja reuniunii de la Davos. Liderul de la Kiev a criticat lipsa de fermitate a Europei în fața amenințărilor de securitate și a cerut o schimbare radicală de abordare. „Europa trebuie
19:20
Armata Națională a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. La ceremonia oficială au participat conducerea Ministerului Apărării și Armatei Naționale, ambasadori, atașați militari, dar și reprezentanți ai Oficiului de legătură NATO în Republica Moldova. Cei 41 de militari moldoveni, dintre care șapte femei, vor participa
19:00
Cancelarul Germaniei, la Davos: Europa nu trebuie să se grăbească să renunțe la legăturile transatlantice # Ziua
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a îndemnat joi statele europene să nu se grăbească să pună sub semnul întrebării parteneriatul transatlantic, salutând totodată schimbarea de ton a președintelui SUA, Donald Trump, în privința Groenlandei. Vorbind la Forumul Economic de la Davos, Merz a intervenit la o zi după ce Trump a făcut un pas înapoi față
18:40
Marea Britanie se abține de la aderarea la „Consiliul Păcii” al lui Trump, invocând riscul implicării lui Putin # Ziua
Marea Britanie nu va adera, deocamdată, la „Consiliul Păcii" propus de președintele SUA, Donald Trump, din cauza îngrijorărilor legate de o posibilă participare a președintelui rus Vladimir Putin și de amploarea mandatului noii structuri, a declarat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper. Într-un interviu pentru BBC, Cooper a precizat că Londra a primit invitația de
18:30
Guvernul a desemnat azi patru noi ambasadori ai Republicii Moldova. Proiectul prevede desemnarea lui Mihai Mîțu la Ambasada din România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Franța, iar Petru Frunze – în China. Mihai Mîțu are studii în drept și diplomație și deține, din anul 2022, funcția de secretar general al Ministerului
18:20
Keith Kellogg: Dacă Ucraina va trece peste această iarnă, avantajul va fi de partea sa, nu a Rusiei # Ziua
Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent în retragere Keith Kellogg, a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că pacea în Ucraina ar putea fi atinsă chiar până la 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei. Kellogg a subliniat că următoarele luni sunt decisive pentru un compromis care să ducă la încetarea războiului.
17:20
Linia electrică Vulcănești – Chișinău, supusă primelor teste. Urmează punerea în funcțiune a stațiilor # Ziua
Linia electrică Vulcănești – Chișinău, a cărei construcție a început acum doi ani, a fost supusă primelor teste. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că procesul s-a încheiat cu succes, urmând în perioada următoare să fie finalizate și stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău. Lucrările liniei electrică au început în aprilie 2024 și s-au
17:00
Zelenski: Dialogul cu SUA este „pe ultima sută de metri”. Reuniune trilaterală Ucraina–Rusia–SUA, mâine, în Emiratele Arabe Unite # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că dialogul cu Statele Unite ale Americii a ajuns „pe ultima sută de metri", sugerând că negocierile se află într-o etapă finală. Totodată, liderul de la Kiev a anunțat că, mâine, în Emiratele Arabe Unite, va avea loc prima întâlnire trilaterală, după o perioadă îndelungată, între delegațiile Ucraina, Rusia
17:00
Cristina Ciubotaru: Serviciile avocaților s-ar putea scumpi, după ce statul le-a majorat prețul poliței medicale # Ziua
Expertul anticorupție Cristina Ciubotaru susține că avocații ar putea scumpi serviciile oferte clienților, după ce statul le-a majorat de două ori și jumătate prețul poliței medicale. Potrivit ei, majorarea bruscă a primei de asigurare medicală obligatorie pentru avocați, de la 5.054 la 12.636 de lei în 2026, mai mult ca sigur va provoca o scumpire
16:40
Zelenski, după întâlnirea cu Trump la Davos: „Productivă și substanțială. Am discutat inclusiv despre apărarea antiaeriană” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski
16:30
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, pentru a cere ajustarea imediată a tarifelor la energie. Formațiunea acuză guvernarea că în continuare îi lasă pe oameni cu facturi uriașe pentru serviciile de întreținere și anunță lansarea campaniei „Plătește tu!” prin care îndeamnă cetățenii să transmită copiile facturilor la […] Articolul Protest la ANRE. Partidul MAN cere reducerea tarifelor și anunță lansarea unei campanii apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Deputatul Alexandr Berlinschii, despre cauzele crizei din justiție: lipsă de judecători și calitatea proastă a vettingului # Ziua
Lipsa judecătorilor, eșuarea vettingului și rata scăzută de promovare la Institutul Național de Justiție afectează funcționarea sistemului judiciar din Republica Moldova, susține deputatul formațiunii „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice pentru numiri și imunități. Acesta criticat starea actuală a sistemului judiciar, menționând că „este nevoie de intervenția legiuitorului pentru a depăși criza”. Potrivit […] Articolul Deputatul Alexandr Berlinschii, despre cauzele crizei din justiție: lipsă de judecători și calitatea proastă a vettingului apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
O platformă online de vânzare a drogurilor, destructurată în urma unei operațiuni a polițiștilor moldoveni și germani # Ziua
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al INI, în cooperare cu autoritățile responsabile din Germania, a destructurat activitatea unei rețele specializate în traficul ilegal de droguri în proporții deosebit de mari, prin intermediul platformelor Darknet și Clearnet. Investigațiile, inițiate în martie 2023, vizează un grup infracțional format din 11 persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 36 […] Articolul O platformă online de vânzare a drogurilor, destructurată în urma unei operațiuni a polițiștilor moldoveni și germani apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Zelenski s-a întâlnit cu Trump la Davos. Discuțiile s-au încheiat după aproximativ o oră. La Moscova, Witkoff este așteptat în cursul serii # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a avut o întrevedere cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit informațiilor oficiale, întâlnirea s-a încheiat și a durat aproximativ o oră. Discuțiile au avut loc în contextul negocierilor privind perspectivele unui acord de pace și al sprijinului internațional pentru Ucraina. În […] Articolul Zelenski s-a întâlnit cu Trump la Davos. Discuțiile s-au încheiat după aproximativ o oră. La Moscova, Witkoff este așteptat în cursul serii apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:10
Într-o singură zi, câțiva escroci au obținut 765 de mii de lei în urma unor scheme la telefon cu „investiții avantajoase” # Ziua
Poliția din Cahul anunță că, într-o singură zi, câțiva escroci au reușit să obține peste 765 de mii de lei după ce au pus la cale scheme prin care infractorii își sunau victimele și se dădeau drept reprezentanți ai companiilor de telefonie mobilă și propuneau „investiții avantajoase”. IGP anunță că a înregistrat cinci astfel de cazuri. […] Articolul Într-o singură zi, câțiva escroci au obținut 765 de mii de lei în urma unor scheme la telefon cu „investiții avantajoase” apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Primăria Municipiului Chișinău a inițiat consultări publice pentru elaborarea Planului municipal de prevenție a consumului de droguri și alte substanțe nocive. Scopul proiectului este prevenirea și reducerea consumului de droguri și alte substanțe nocive în rândul populației, în special al copiilor și tinerilor, prin consolidarea cadrului strategic de prevenție. Potrivit unui comunicat el Primăriei Capitalei, […] Articolul Primăria Capitalei invită la consultări publice pe marginea „Planului municipal ANTIDROG” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
La cinci ani de la asumarea reformei justiției de Guvernarea PAS, Maia Sandu anunță că încă „nu am ieșit din perioada critică” # Ziua
La aproximativ cinci ani de la asumarea reformei în domeniul justiției de către guvernarea PAS, șefa statului, Maia Sandu, susține că R. Moldova încă „nu a ieșit din perioada critică” a acestui proces. Ca și anii precedenți, președintele precizează că și 2026 va fi un an „foarte important” pentru credibilitatea justiției și pentru încrederea cetățenilor […] Articolul La cinci ani de la asumarea reformei justiției de Guvernarea PAS, Maia Sandu anunță că încă „nu am ieșit din perioada critică” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Școlile cu predare în limba română, tot mai atractive pentru cetățenii din regiunea transnistreană # Ziua
Numărul părinților din regiunea transnistreană care aleg să-și dea copiii la școlile cu predare în limba română este în creștere. Potrivit vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, citat de IPN, instituțiile de învățământ românești au devenit, în ultimii ani, un punct de atracție pentru cetățenii din zona separatistă, pe fondul conștientizării importanței studierii în limba română. […] Articolul Școlile cu predare în limba română, tot mai atractive pentru cetățenii din regiunea transnistreană apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
ATITUDINI | Răzvan Gheorghe: Din vară-toamnă, subiectul Reunirii va deveni cu adevărat inevitabil. Și atunci să vedeți șobolăneală și isterii # Ziua
Da. După ce au generat, din rațiuni electorale, niște așteptări exagerate pentru o integrare europeană imposibilă, Maia, PAS și propaganda lor de partid cred că ar putea pune presiune pe liderii UE, uzitând cu fățărnicie tematica românească a unionismului, de care ei cred că se pot folosi ca de o recuzită invocată și expediată oricând […] Articolul ATITUDINI | Răzvan Gheorghe: Din vară-toamnă, subiectul Reunirii va deveni cu adevărat inevitabil. Și atunci să vedeți șobolăneală și isterii apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a supraviețuit joi o moțiune de cenzură inițiată pe fondul controverselor legate de acordul comercial al Uniunii Europene cu blocul sud-american Mercosur. Moțiunea, dezbătută în plenul Parlamentul European de la Strasbourg, nu a întrunit majoritatea calificată de două treimi necesară pentru adoptare, rămânând sub pragul minim de 361 […] Articolul Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut la vot în Parlamentul European apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
BREAKING NEWS | Drona descoperită în raionul Ștefan Vodă este activǎ și conține un dispozitiv explozibil # Ziua
Drona descoperită în această dimineață în satul Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, conține explozibil și prezintă „pericolul iminent”. Potrivit Poliției, având în vedere riscurile, specialiștii Secției tehnico-explozivă vor efectua o explozie controlată la fața locului. În momentul de față este evaluat pericolul și sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a […] Articolul BREAKING NEWS | Drona descoperită în raionul Ștefan Vodă este activǎ și conține un dispozitiv explozibil apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
VIDEO | Trump a instituit oficial „Consiliul Păcii” și a preluat conducerea noii structuri internaționale # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi, la Davos, statutul de constituire a Consiliului Păcii, devenind totodată președintele noii organizații. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, care a precizat că documentul a intrat oficial în vigoare, iar Consiliul Păcii este, de acum, o organizație internațională constituită formal. […] Articolul VIDEO | Trump a instituit oficial „Consiliul Păcii” și a preluat conducerea noii structuri internaționale apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Guvernarea PAS nu intenționează să renunțe la raioane în cadrul reformei administrației publice locale # Ziua
Reprezentanții guvernării confirmă tot mai mult că în cadrul reformei administrației publice locale nu intenționează să renunțe la raioane. După ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, și deputatul PAS, Igor Chiriac, susține că raioanele vor rămâne, însă numărul acestora ar putea fi redus. Motivul invocat este că acest model este prevăzut în Constituție. „Nu cred că vor […] Articolul Guvernarea PAS nu intenționează să renunțe la raioane în cadrul reformei administrației publice locale apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Liderii europeni salută anunțul SUA privind un viitor acord pe Groenlanda și suspendarea tarifelor # Ziua
Liderii europeni au primit favorabil anunțul făcut miercuri de președintele SUA, Donald Trump, privind stabilirea unui cadru pentru un viitor acord referitor la Groenlanda și decizia de a suspenda tarifele vamale planificate împotriva unor state europene. Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că „ziua se încheie într-o notă mai bună decât a […] Articolul Liderii europeni salută anunțul SUA privind un viitor acord pe Groenlanda și suspendarea tarifelor apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
VIDEO | Reunirea Republicii Moldova cu România ar costa aproximativ 400 de miliarde de dolari în 20 de ani # Ziua
Costurile integrării spațiului dintre Prut și Nistru în România s-ar ridica la aproximativ 400 de miliarde de dolari, distribuiți pe parcursul a două decenii. Calculul a fost făcut de senatorul român Petrișor Peiu, doctor în economie, care a luat ca reper reunificarea Germaniei, după căderea Zidului Berlinului. Subiectul a fost discutat la emisiunea Contrasens, de […] Articolul VIDEO | Reunirea Republicii Moldova cu România ar costa aproximativ 400 de miliarde de dolari în 20 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
VIDEO | Zeci de percheziții în Botoșani la o rețea care ar fi obținut buletine false pentru cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia # Ziua
Polițiștii de frontieră din Iași și Sighetu Marmației fac joi 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani într-un dosar de falsificare a documentelor de identitate, anunță Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. „În cursul zilei de azi, 22 ianuarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă […] Articolul VIDEO | Zeci de percheziții în Botoșani la o rețea care ar fi obținut buletine false pentru cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că situația legată de Groenlanda nu privește Rusia, însă a făcut o comparație istorică între insulă și Alaska, sugerând că Statele Unite ar avea capacitatea financiară de a cumpăra teritoriul, dacă s-ar ajunge la un asemenea scenariu. Vorbind despre precedentul istoric, Putin a amintit că Rusia a vândut Alaska […] Articolul Putin, despre Groenlanda: „Nu este treaba noastră, dar SUA și-ar putea permite achiziția” apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
MAE, după ce o dronă rusească a căzut pe teritoriul R. Moldova: O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău a venit cu o reacție după ce o nouă dronă de proveniență rusă a fost depistată în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit MAE, asemenea incidente reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova. „Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune […] Articolul MAE, după ce o dronă rusească a căzut pe teritoriul R. Moldova: O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Două evenimente vor definii în 2026 cursul de politică externă al Republicii Moldova: rezultatele Forumului Mondial Economic de la Davos și celebrarea Unirii Principatelor Române, din 24 ianuarie 2026, la Iași. Cele întâmplate în 2026, la Davos, seamănă cu o scenă de teatru. Carisma și puterea liderilor vor impune viitorul scenariu de dezvoltare al lumii. […] Articolul OPINII | Victor Nichituș: Davos și Reunirea apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a pornit spre Elveția, unde participă la Forumul Economic de la Davos. Informația a fost confirmată jurnaliștilor de consilierul prezidențial Dmitri Litvin. Anterior, presa relata că liderul de la Kiev încearcă să ajungă în regim de urgență la Davos, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat în discursul său de […] Articolul Zelenski, în drum spre Davos pentru discuții decisive cu Trump privind pacea în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Donald Trump urmează să semneze astăzi, la Davos, un acord privind crearea „Consiliului Păcii” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, este așteptat să găzduiască joi, la Davos, o ceremonie de semnare pentru noul său „Consiliu al Păcii”, în marja Forumului Economic Mondial. Inițiativa a atras însă rezerve semnificative din partea unor aliați occidentali importanți, care se tem că noul organism ar putea concura Organizația Națiunilor Unite. Emisarul special al SUA, Steve […] Articolul Donald Trump urmează să semneze astăzi, la Davos, un acord privind crearea „Consiliului Păcii” apare prima dată în ZIUA.md.
