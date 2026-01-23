IGP a transmit către Interpol un demers oficial pentru căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru

12:00

Polițiștii de frontieră din Iași și Sighetu Marmației fac joi 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani într-un dosar de falsificare a documentelor de identitate, anunță Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. „În cursul zilei de azi, 22 ianuarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă […] Articolul VIDEO | Zeci de percheziții în Botoșani la o rețea care ar fi obținut buletine false pentru cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia apare prima dată în ZIUA.md.