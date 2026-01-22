Franța a interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că aparține „flotei fantomă” a Rusiei

16:40

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reluat la Forumul Economic Mondial de la Davos ideea achiziționării Groenlandei, afirmând că SUA nu intenționează să folosească forța militară, dar avertizând că armata americană ar fi „de neoprit" dacă ar decide să o facă. „Nu vom folosi forța. Nu vreau să folosesc forța și nu o voi face"