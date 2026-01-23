Radarul cumpărat din Franța cu 14 milioane de lei are capacități limitate, spune ministrul Nosatîi: Vine al doilea ce ne va oferi o vizibilitate extinsă

19:10

La o săptămână de la suspendarea circulației bacului peste Nistru de la Molovata din cauza gheții, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a organizat o deplasare în satele raionului Dubăsari, aflate în stânga Nistrului, localități ce sunt dependente de ambarcațiune pentru aprovizionarea cu produse alimentare și mărfuri. Printr-un comunicat, Biroul pentru Reintegrare susține că „la fața […]