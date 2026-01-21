Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM

17:00

Consilierii municipali din Chișinău nu au ajuns să dezbată bugetul, deși proiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței. Aleșii locali din fracțiunile PAS și PSRM au părăsit sala. Scandalul a început după ce s-a propus că de pe ordinea de zi să fie contramandate pentru examinare câteva subiecte sau să fie retrase.