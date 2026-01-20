China îşi construieşte o mega-ambasadă la Londra cu 208 camere secrete subterane. Planul, aprobat de guvern

17:50

Doi bătrâni din localitatea Ciuciulea, raionul Glodeni, trebuie să iasă din ogradă pe scară, pentru că se repară drumul. În fața porții lor s-a format denivelare de aproximativ un metru, iar oamenii au rămas blocați în ogradă. Denivelarea s-a format în fața gospodăriei soților Nicolae și Vera Curoș după ce drumarii au început lucrările, conform […]