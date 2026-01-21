VIDEO Impact violent la Durlești. Trei mașini au fost avariate într-un accident rutier

13:20

Tinerii din Moldova sunt invitați să descopere, prin intermediul unui exercițiu practic, cum se elaborează legile. Parlamentul lansează un program de instruire pentru liceeni. Elevii din clasele X- XII pot participa la „LEGE pentru TINE(ri). Pentru înscriere, fiecare instituție de învățământ va forma o echipă formată din 28–30 de liceeni și va desemna un profesor […] Articolul Instruiri în Parlament pentru liceenii Moldovei. Tinerii sunt invitați să afle cum se elaborează legile apare prima dată în Realitatea.md.