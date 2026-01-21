Tragedie la Ungheni! Un bărbat a fost lovit mortal de un automobil
Realitatea.md, 21 ianuarie 2026 11:40
Un pieton a murit marți seara, în jurul orei 19:00, în urma unui accident rutier produs pe traseul G90 Ungheni–Cetireni. Poliția din Ungheni a fost sesizată despre incident, iar echipajele s-au deplasat imediat la fața locului. Din primele cercetări reiese că un microbuz de marca Ford Transit, condus de un bărbat în vârstă de 41
• • •
Acum 10 minute
11:50
O femeie care își crește cei trei copii în cel mai rece oraș din lume a oferit o perspectivă asupra vieții sale de zi cu zi. De la topirea gheții pentru apă de băut și spălat, până la acoperirea fiecărui centimetru al nou-născutului doar pentru a merge până la mașină, această mamă se confruntă cu
Acum 30 minute
11:40
Autoritățile din Kîrgîzstan interzic canalelor TV să difuzeze mai mult de 40% din conținut în rusă # Realitatea.md
Autoritățile din Kîrgîzstan interzic posturilor de televiziune să difuzeze mai mult de 40% din conținut în limba rusă. Ponderea produselor TV în limba națională trebuie să constituie 60%. Anunțul a fost făcut de către ministrul adjunct al Culturii, Informației și Politicii de Tineret al Kârgâzstanului Marat Tagaev, în cadrul unei întrevederi cu firmele care activează
11:40
Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM # Realitatea.md
Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern. În același timp, 1 leu investit în eficiență energetică
11:40
11:30
Anchetă în România: un adolescent de 15 ani a fost omorât și îngropat în curtea unei case # Realitatea.md
Un băiat de 15 ani a fost găsit ucis și îngropat în curtea unei case din comuna Cenei, județul Timiș. Potrivit presei române, băiatul ar fi fost omorât de alți doi adolescenți . Conform informațiilor oficiale, băiatul plecase de acasă cu trotineta și nu s-a mai întors. Familia a alertat autoritățile după ce acesta a
11:30
Romgaz Trading din România intră pe piața angro din Republica Moldova cu licență valabilă 10 ani # Realitatea.md
Romgaz Trading SRL, subsidiara din Republica Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale de peste Prut, a primit licență de trader de gaze naturale din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău. Licența a fost acordată săptămâna trecută și este
11:30
Bugetul Procuraturii pentru anul curent depășește 519 milioane de lei, cu 15 milioane de lei mai mult decât în 2025. Proiectul, aprobat miercuri de către Consiliul Superior al Procurorilor, prevede că majoritatea fondurilor va fi alocată pentru salarizarea angajaților din sistem, transmite IPN. Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, care a prezentat proiectul bugetului, a precizat
Acum o oră
11:20
Detalii noi despre omorul lui Sergiu Țârnă: Dansatoarea Lady Bruneth, martora-cheie în dosar, face primele declarații # Realitatea.md
Noi detalii în ancheta privind uciderea tânărului moldovean Sergiu Țârnă, în vârstă de 25 de ani, în Italia. Dansatoarea și escorta spaniolă, Lady Bruneth, care este un martor cheie în dosar pentru că ar fi apărut într-un „video intim" cu Riccardo Salvagno, principalul suspect, a fost audiată de Carabinieri. Femeia a fost ascultată timp de
11:20
Noi tarife pentru migranții și refugiații aflați în Moldova, care își perfectează acte. Lista integrală # Realitatea.md
Pentru migranții și refugiații care aflați în Republica Moldova au intrat în vigoare noi tarife pentru perfectarea actelor și examinarea cererilor. Conform Inspectoratului General pentru Migrație, taxele actualizate se aplică începând cu 1 ianuarie. Astfel, pentru examinarea cererii privind acordarea dreptului de ședere se vor achita 1000 de lei. Invitația în Republica Moldova va costa
11:10
Un alt bărbat a fost găsit decedat marți, 20 ianuarie, în Chișinău. Corpul acestuia a fost descoperit pe strada Calea Orheiului. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că victima are vârsta de 43 de ani. În urma cercetării, medicul-legist nu a depistat semne vizibile de moarte violentă. Circumstanțele decesului și cauza exactă
11:00
Viceprimarii din Comrat, bănuiți de CNA că ar fi facilitat agenți economici la licitații, continuă să fie în funcții # Realitatea.md
Cei doi viceprimari din Comrat, bănuiți în toamna anului 2025 de CNA că ar fi facilitat la licitații anumiți agenți economici, continuă să își exercite funcțiile. Dezvăluirea a fost făcută de primarul Serghei Anastasov, în cadrul emisiunii „Pe față" de la Moldova 1, oficialul precizând că menține controlul asupra modului în care se cheltuie banii
Acum 2 ore
10:40
Relațiile Moldova–România, consolidate la Davos: Premierul Munteanu vorbește despre parteneriat strategic # Realitatea.md
Relația dintre Republica Moldova și România se consolidează constant, fiind bazată pe prietenie, valori comune și proiecte concrete care apropie cele două state. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în cadrul întrevederii cu delegația României la Forumul Economic Mondial de la Davos, formată din ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Investițiilor și
10:40
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru data de 22 martie 2026, nu vor avea loc, după ce procesul electoral a fost blocat din motive juridice. Potrivit rupor.md, începerea înregistrării candidaților, prevăzută pentru 21 ianuarie, a fost imposibilă, iar Comisia Electorală a autonomiei a anunțat oficial că scrutinul nu poate fi organizat. Blocajul a
10:30
A vrut să bage o persoană nevinovată după gratii. Un procuror, condamnat la cinci ani de detenție # Realitatea.md
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat în prezent din funcție, care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și pentru amestec în înfăptuirea justiției, fapte comise
10:30
Vadim Ceban: În spatele achiziției de gaz pentru regiunea transnistreană nu stă Federația Rusă # Realitatea.md
În spatele achiziției de gaze naturale pentru regiunea transnistreană nu se află Federația Rusă și nici o companie rusească, contrar speculațiilor apărute în spațiul public. Declarația aparține șefului Moldovagaz, Vadim Ceban, și a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RealitateaTV. Potrivit lui Ceban, plățile pentru gazele livrate sunt efectuate prin intermediul unui agent
10:20
Forțele militare americane au reținut un nou petrolier aparținând așa-numitei „flote din umbră" rusești în Marea Caraibelor, a anunțat Comandamentul Sudic al Statelor Unite într-o postare publicată pe platforma X. Potrivit anunțului, acțiunea face parte din eforturile Washingtonului de a controla exporturile de petrol din Venezuela și de a asigura respectarea regimului de sancțiuni internaționale.
10:20
Șoferii se plâng pe rețelele de socializare pe calitatea motorinei. S-au dispus controale inopinate la benzinării # Realitatea.md
S-au dispus controale inopinate la benzinării, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea motorinei. La Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) au parvenit mai multe plângeri, iar responsabilii au dispus controale inopinate. Reclamațiile au conținut referiri la anumite stații de alimentare, unde ar exista neconformități. Drept urmare, specialiștii
10:20
Procuror, condamnat la 5 ani de detenție pentru tragerea la răspundere penală a unei persoane nevinovate # Realitatea.md
Acum 4 ore
09:50
VIDEO Impact violent la Durlești. Trei mașini au fost avariate într-un accident rutier # Realitatea.md
Trei mașini au fost grav avariate în urma unui accident rutier produs marți seara, 20 ianuarie, pe strada Ștefan Vodă din orașul Durlești, municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un bărbat aflat la volanul unui automobil de marca Toyota s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism, tot de marca Toyota, în circumstanțe care urmează a fi stabilite
09:30
O adolescentă de 14 ani, Marilena Raru, originară din Republica Moldova, este dată dispărută în orașul Le Raincy, din zona metropolitană a Parisului. Familia o caută de șase zile, iar apeluri publice au fost distribuite atât pe paginile online ale diasporei din Franța, cât și pe grupurile franceze specializate de pe rețelele de socializare dedicate
09:10
Poliția atenționează: Condiții de ceață și carosabil alunecos pe mai multe drumuri din țară # Realitatea.md
Condiții de ceață pe mai multe drumuri din țară: Poliția avertizează că vizibilitatea este redusă, iar pe alocuri carosabilul este alunecos, circulația rutieră necesitând prudență sporită. „Reduceți viteza și adaptați-o condițiilor de drum; Păstrați o distanță mai mare între vehicule; Folosiți luminile de întâlnire și pe cele de ceață, după caz; Evitați manevrele riscante și
09:00
VIDEO Vești bune pentru moldovenii din Franța: Permisul de conducere va fi recunoscut oficial # Realitatea.md
Adunarea Națională a Franței a votat în favoarea acordului privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești, ceea ce le va permite cetățenilor noștri să obțină mai simplu și mai rapid permisul francez, fără examene suplimentare și proceduri complicate. „Așadar, vom vota acum acordul franco-moldovenesc privind schimbul permiselor de conducere. Adoptat în unanimitate". Igor Grosu susține că
08:40
Încăsările la Bugetul Public Național administrate de Serviciul Fiscal de Stat, în perioada 12–16 ianuarie 2026, au totalizat aproximativ 1,2 miliarde de lei, conform informațiilor operative. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de
08:30
Avionul președintelui american Donald Trump a întâmpinat o „problemă electrică minoră" la începutul călătoriei spre Forumul Economic Mondial de la Davos și se întoarce acum la baza din Washington pentru a fi înlocuit. Avionul președintelui Donald Trump, Air Force One, s-a întors la Baza Comună Andrews, aflată în statul Maryland, la aproximativ o oră după
08:20
Inteligența artificială amenință locurile de muncă: FMI vorbește despre un impact major în 2026 # Realitatea.md
Inteligența artificială devine un factor disruptiv major pe piața muncii la nivel global, iar temerile legate de pierderea locurilor de muncă se vor intensifica în 2026, au avertizat marți Fondul Monetar Internațional, lideri internaționali și directori de companii, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internaţional, a
Acum 6 ore
07:40
Horoscopul zilei de 21 ianuarie: Cum influențează Mercur și Luna deciziile și relațiile tale # Realitatea.md
Pe 21 ianuarie 2026, Luna intră în zodia Pești, sporind atenția față de felul în care interacționăm cu cei din jur. Această aliniere oferă un moment de adevăr și o oportunitate de resetare, fiind favorabilă atât pentru claritate mentală, cât și pentru visele care pot fi transformate în realitate. Berbec (21 martie – 19 aprilie):
07:20
Astăzi 21 ianuarie, vom avea parte de cer variabil. Vântul va sufla slab, iar izolat se pot forma condiții de polei și ghețuș. Temperaturile diurne vor ajunge până la 0 grade, în timp ce pe parcursul nopții mercurul din termometre va coborî până la -17 grade. În nordul țării, maximele zilei vor urca până la
07:10
VIDEO Schimbare bruscă de vreme în sudul Chinei: De la 20 de grade la ninsori rare în Shanghai # Realitatea.md
Un val de frig care a afectat sudul Chinei a adus ninsori neobișnuite în Shanghai, spre încântarea locuitorilor importantului centru financiar. Autoritățile avertizează însă că temperaturile scăzute ar putea persista cel puțin trei zile. Oraşul, situat pe coasta de est a Chinei, a înregistrat ultima dată o ninsoare abundentă în ianuarie 2018. Şi chiar săptămâna
06:50
Spania, lovită din nou de un accident feroviar: un mecanic mort și 15 răniți lângă Barcelona # Realitatea.md
Un mecanic de locomotivă și-a pierdut viața, iar cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma deraierii unui tren în apropiere de Barcelona, informează presa locală. Potrivit autorităților locale, trenul Rodalies a intrat în coliziune cu un zid de sprijin care s-a prăbușit pe linia ferată între Gelida și Sant Sadurní, marți seara. Gravitatea
06:40
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursul oficial al principalelor valute pentru data de 21 ianuarie 2026. Potrivit cotațiilor, moneda euro se depreciază ușor și ajunge la 19 lei și 90 de bani, cu trei bani mai puțin față de ziua precedentă. Dolarul american înregistrează o scădere mai accentuată, fiind cotat la 16 lei și
Acum 12 ore
23:00
China îşi construieşte o mega-ambasadă la Londra cu 208 camere secrete subterane. Planul, aprobat de guvern # Realitatea.md
Guvernul britanic a aprobat marți, 20 ianuarie curent, construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida criticilor exprimate de unii parlamentari care susțin că viitorul sediu al misiunii diplomatice chineze, care va avea și încăperi subterane, ar putea fi folosit ca bază pentru operațiuni de spionaj, informează Agerpres. China încearcă de mulți ani să-și […] Articolul China îşi construieşte o mega-ambasadă la Londra cu 208 camere secrete subterane. Planul, aprobat de guvern apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:30
Avertizare de călătorie: Cod roşu de condiții meteo extreme în Italia, în regiunea Sicilia # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că Departamentul Naţional de Protecţie Civilă menţine, în perioada 20-21 ianuarie, alerta de cod roşu de precipitații abundente, furtuni și rafale de vânt de până la 120 km/h pentru regiunea Sicilia, scrie presa din România. Pe […] Articolul Avertizare de călătorie: Cod roşu de condiții meteo extreme în Italia, în regiunea Sicilia apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial cu SUA, ca răspuns la amenințările lui Trump # Realitatea.md
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA, ca urmare a recentelor ameninţări din partea preşedintelui american, Donald Trump, au confirmat, marţi, 20 ianuarie curent, principalele grupuri politice europarlamentare, transmite antena3.ro. Există un „acord majoritar” al grupurilor politice pentru a îngheţa acordul comercial încheiat anul trecut […] Articolul Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial cu SUA, ca răspuns la amenințările lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
„Consiliul pentru Pace”, primit cu rezerve la Kiev. Ce condiții pune Zelenski pentru a se alătura inițiativei lui Trump # Realitatea.md
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a fost invitată să se alăture „Consiliului pentru Pace” propus de Donald Trump, însă a transmis că o eventuală participare ridică dificultăți majore, în special în contextul în care Rusia ar putea face parte din această inițiativă, relatează Digi24. „Este foarte dificil să ne imaginăm cum putem să […] Articolul „Consiliul pentru Pace”, primit cu rezerve la Kiev. Ce condiții pune Zelenski pentru a se alătura inițiativei lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Alexandru Munteanu: Moldova rămâne alături de Ucraina și susține o pace dreaptă și durabilă # Realitatea.md
Moldova va continua să fie solidară cu Ucraina în fața războiului inuman pornit de Rusia și să susțină o pace justă și durabilă, de care e legată însăși securitatea europeană. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în urma întrevederii cu oficiali ucraineni de rang înalt. Șeful Guvernului a abordat subiecte legate de securitatea […] Articolul Alexandru Munteanu: Moldova rămâne alături de Ucraina și susține o pace dreaptă și durabilă apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Tarifele la gaz ar putea fi reduse cu mai mult de 10% în perioada următoare, susține Vadim Ceban, președintele interimar al Consiliului de Administrație Moldovagaz. Potrivit acestuia, există premise clare pentru ajustarea tarifelor în scădere, în special datorită evoluției favorabile a prețurilor de achiziție a gazelor naturale. Declarația a fost făcută în cadrul emiusiunii „Rezoomat” […] Articolul Vadim Ceban: Tarifele la gaz ar trebui să scadă cu peste 10% apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Adunarea Generală a Judecătorilor urmează să se desfășoare pe 27 martie. Decizia de convocare a fost aprobată de către Consiliul Superior al Magistraturii, transmite IPN. Membrii CSM au aprobat la ședința de marți, 20 ianuarie, proiectul agendei pentru Adunarea Generală a Judecătorilor. Astfel, urmează să fie prezentat raportul de activitate a Consiliului Superior al Magistraturii […] Articolul CSM a aprobat convocarea Adunării Generale a Judecătorilor pentru 27 martie apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se află în vizită la Davos, Elveția, unde participă la Forumul Economic Mondial. În cadrul evenimentului, șeful Executivului a anunțat că a avut o întrevedere cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic, precum și cu alți lideri europeni. Discuțiile cu premierul croat au vizat procesul de aderare la Uniunea Europeană și modalitățile […] Articolul Alexandru Munteanu, întrevederi cu lideri europeni la Forumul Economic Mondial apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Groenlanda „nu este un teritoriu care aparține, în mod natural, Danemarcei”, comentând disputa dintre Uniunea Europeană și Statele Unite privind insula. În cadrul conferinței anuale de presă susținute la Moscova, Lavrov a spus reporterilor că Groenlanda „nu este o parte naturală” din Regatul Danemarcei, subliniind că […] Articolul Lavrov zdruncină Danemarca: „Groenlanda nu e parte naturală a regatului” apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică externă în urma activității militare intense de pe 20 ianuarie. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că mai multe substații electrice ucrainene vitale pentru siguranța nucleară au fost afectate de bombardamentele rusești. De asemenea, liniile electrice care alimentează alte […] Articolul Alarmă la Cernobîl: atacul rusesc lasă centrala fără energie apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Denivelare de 1 m la poartă! Doi bătrâni din Glodeni trebuie să iasă din ogradă pe scară, pentru că se repară drumul # Realitatea.md
Doi bătrâni din localitatea Ciuciulea, raionul Glodeni, trebuie să iasă din ogradă pe scară, pentru că se repară drumul. În fața porții lor s-a format denivelare de aproximativ un metru, iar oamenii au rămas blocați în ogradă. Denivelarea s-a format în fața gospodăriei soților Nicolae și Vera Curoș după ce drumarii au început lucrările, conform […] Articolul Denivelare de 1 m la poartă! Doi bătrâni din Glodeni trebuie să iasă din ogradă pe scară, pentru că se repară drumul apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a redus costurile de bază solicitate de S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de obligație de serviciu public, aferente anului de bază 2026, transmite BANI.MD. Potrivit documentului, compania a cerut aprobarea unor costuri totale în valoare de 114,25 milioane de lei, însă ANRE […] Articolul Costurile Energocom pentru gazele naturale, tăiate cu peste o treime de ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
VIDEO O tânără a pierdut sume considerabile de bani pentru o viză. Escrocul, reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 42 de ani, implicat într-o schemă de escrocherie, a fost reținut de oamenii legii și plasat în arest pentru 30 de zile. Poliția a stabilit că acesta a indus în eroare o femeie de 35 de ani, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. „Acesta i-ar fi promis investiții profitabile, precum și suport […] Articolul VIDEO O tânără a pierdut sume considerabile de bani pentru o viză. Escrocul, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
VIDEO Macron, din nou cu ochelari de soare la Davos, vorbește despre o „lume fără reguli” # Realitatea.md
La Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele Franței, Emmanuel Macron, a apărut din nou cu ochelari de soare, atrăgând atenția presei după ce săptămâna trecută i-a crăpat un vas de sânge la nivelul ochiului. În discursul său, Macron a declarat: „Ne îndreptăm spre o lume fără reguli. Peste 60 de războaie în 2024, un […] Articolul VIDEO Macron, din nou cu ochelari de soare la Davos, vorbește despre o „lume fără reguli” apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
CEC: Doar 59 din 63 de partide au depus rapoartele financiare. Riscuri de dizolvare pentru unele formațiuni # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală a constatat că, din cele 63 de partide politice obligate prin lege să prezinte rapoartele financiare pentru semestrul II al anului 2025, doar 59 au respectat termenul și procedura legală, ceea ce indică un grad de conformare de peste 93%. Totuși, patru formațiuni au încălcat prevederile legale, fie prin nedepunerea raportului în […] Articolul CEC: Doar 59 din 63 de partide au depus rapoartele financiare. Riscuri de dizolvare pentru unele formațiuni apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Consilierii municipali din Chișinău nu au ajuns să dezbată bugetul. PAS și PSRM au părăsit sala # Realitatea.md
Consilierii municipali din Chișinău nu au ajuns să dezbată bugetul, deși proiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței. Aleșii locali din fracțiunile PAS și PSRM au părăsit sala. Scandalul a început după ce s-a propus că de pe ordinea de zi să fie contramandate pentru examinare câteva subiecte sau să fie retrase. […] Articolul Consilierii municipali din Chișinău nu au ajuns să dezbată bugetul. PAS și PSRM au părăsit sala apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
16:30
52 de grădinițe din capitală vor fi eficientizate energetic. Ceban: Chișinăul poate servi drept exemplu pentru întreaga țară # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău va implementa un nou proiect de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală. Consiliul Municipal Chișinău a votat inițiativa cu 37 de voturi, în timp ce consilierii PSRM nu au participat la vot, părăsind sala de ședință. Anunțul a fost făcut de primarul general al capitalei, Ion Ceban, care a precizat că proiectul […] Articolul 52 de grădinițe din capitală vor fi eficientizate energetic. Ceban: Chișinăul poate servi drept exemplu pentru întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Degradarea ordinii mondiale arată ca plagă de rugină care mănâncă din interior o construcție ce părea indestructibilă. Ordinea mondială liberală nu cade sub lovitura unui dușman exterior, ci sub aplauzele unei părți dintre propriii ei beneficiari. Iar în acest tablou, Donald Trump și Vladimir Putin nu sunt antiteze, ci piese complementare ale aceluiași mecanism de […] Articolul Trump, Putin, apusul ordinii mondiale liberale și reunirea cu România apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
VIDEO Moment dramatic la Căușeni. O persoană, salvată după ce a rămas agățată de balcon # Realitatea.md
O persoană a fost găsită agățată de balconul unui apartament de la etajul patru al unui bloc de locuit din Căușeni, după ce ar fi încercat să se arunce de la etajul etajul cinci. Incidentul a avut loc duminică, 18 ianuarie. Potrivit presei locale, la fața locului au intervenit echipele IGSU, care au efectuat acțiunile […] Articolul VIDEO Moment dramatic la Căușeni. O persoană, salvată după ce a rămas agățată de balcon apare prima dată în Realitatea.md.
