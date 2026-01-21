Volumul total al conținutului în rusă poate fi reglementat la TV din Moldova? Răspunsul Lilianei Nicolaescu-Onofrei

12:10

O femeie care își crește cei trei copii în cel mai rece oraș din lume a oferit o perspectivă asupra vieții sale de zi cu zi. De la topirea gheții pentru apă de băut și spălat, până la acoperirea fiecărui centimetru al nou-născutului doar pentru a merge până la mașină, această mamă se confruntă cu […]