Avionul lui Trump revine de urgență la Washington după o problemă tehnică minoră

12:30

Un lot de 5442 de kilograme de ceai de import au fost reținute la frontiera de stat. Produsul conținea pesticide periculoase pentru sănătate, precum Novaluron, Acetamiprid și Clorpirifos. Ceaiul urma să fie transportat pe la Sculeni. Responsabilii au prelevat probe și au stabilit că produsul conține substanțele periculoase enumerate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Peste 5 tone de ceai de import, oprite de inspectorii ANSA la vamă. Conținea pesticide periculoase apare prima dată în Realitatea.md.