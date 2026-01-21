Spania, lovită din nou de un accident feroviar: un mecanic mort și 15 răniți lângă Barcelona
Realitatea.md, 21 ianuarie 2026 06:50
Un mecanic de locomotivă și-a pierdut viața, iar cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma deraierii unui tren în apropiere de Barcelona, informează presa locală. Potrivit autorităților locale, trenul Rodalies a intrat în coliziune cu un zid de sprijin care s-a prăbușit pe linia ferată între Gelida și Sant Sadurní, marți seara. Gravitatea
VIDEO Schimbare bruscă de vreme în sudul Chinei: De la 20 de grade la ninsori rare în Shanghai # Realitatea.md
Un val de frig care a afectat sudul Chinei a adus ninsori neobișnuite în Shanghai, spre încântarea locuitorilor importantului centru financiar. Autoritățile avertizează însă că temperaturile scăzute ar putea persista cel puțin trei zile. Oraşul, situat pe coasta de est a Chinei, a înregistrat ultima dată o ninsoare abundentă în ianuarie 2018. Şi chiar săptămâna
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursul oficial al principalelor valute pentru data de 21 ianuarie 2026. Potrivit cotațiilor, moneda euro se depreciază ușor și ajunge la 19 lei și 90 de bani, cu trei bani mai puțin față de ziua precedentă. Dolarul american înregistrează o scădere mai accentuată, fiind cotat la 16 lei și
China îşi construieşte o mega-ambasadă la Londra cu 208 camere secrete subterane. Planul, aprobat de guvern # Realitatea.md
Guvernul britanic a aprobat marți, 20 ianuarie curent, construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida criticilor exprimate de unii parlamentari care susțin că viitorul sediu al misiunii diplomatice chineze, care va avea și încăperi subterane, ar putea fi folosit ca bază pentru operațiuni de spionaj, informează Agerpres. China încearcă de mulți ani să-și
Avertizare de călătorie: Cod roşu de condiții meteo extreme în Italia, în regiunea Sicilia # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că Departamentul Naţional de Protecţie Civilă menţine, în perioada 20-21 ianuarie, alerta de cod roşu de precipitații abundente, furtuni și rafale de vânt de până la 120 km/h pentru regiunea Sicilia, scrie presa din România. Pe
Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial cu SUA, ca răspuns la amenințările lui Trump # Realitatea.md
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA, ca urmare a recentelor ameninţări din partea preşedintelui american, Donald Trump, au confirmat, marţi, 20 ianuarie curent, principalele grupuri politice europarlamentare, transmite antena3.ro. Există un „acord majoritar" al grupurilor politice pentru a îngheţa acordul comercial încheiat anul trecut
„Consiliul pentru Pace”, primit cu rezerve la Kiev. Ce condiții pune Zelenski pentru a se alătura inițiativei lui Trump # Realitatea.md
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a fost invitată să se alăture „Consiliului pentru Pace" propus de Donald Trump, însă a transmis că o eventuală participare ridică dificultăți majore, în special în contextul în care Rusia ar putea face parte din această inițiativă, relatează Digi24. „Este foarte dificil să ne imaginăm cum putem să
Alexandru Munteanu: Moldova rămâne alături de Ucraina și susține o pace dreaptă și durabilă # Realitatea.md
Moldova va continua să fie solidară cu Ucraina în fața războiului inuman pornit de Rusia și să susțină o pace justă și durabilă, de care e legată însăși securitatea europeană. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în urma întrevederii cu oficiali ucraineni de rang înalt. Șeful Guvernului a abordat subiecte legate de securitatea
Tarifele la gaz ar putea fi reduse cu mai mult de 10% în perioada următoare, susține Vadim Ceban, președintele interimar al Consiliului de Administrație Moldovagaz. Potrivit acestuia, există premise clare pentru ajustarea tarifelor în scădere, în special datorită evoluției favorabile a prețurilor de achiziție a gazelor naturale. Declarația a fost făcută în cadrul emiusiunii „Rezoomat"
Adunarea Generală a Judecătorilor urmează să se desfășoare pe 27 martie. Decizia de convocare a fost aprobată de către Consiliul Superior al Magistraturii, transmite IPN. Membrii CSM au aprobat la ședința de marți, 20 ianuarie, proiectul agendei pentru Adunarea Generală a Judecătorilor. Astfel, urmează să fie prezentat raportul de activitate a Consiliului Superior al Magistraturii
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se află în vizită la Davos, Elveția, unde participă la Forumul Economic Mondial. În cadrul evenimentului, șeful Executivului a anunțat că a avut o întrevedere cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic, precum și cu alți lideri europeni. Discuțiile cu premierul croat au vizat procesul de aderare la Uniunea Europeană și modalitățile
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Groenlanda „nu este un teritoriu care aparține, în mod natural, Danemarcei", comentând disputa dintre Uniunea Europeană și Statele Unite privind insula. În cadrul conferinței anuale de presă susținute la Moscova, Lavrov a spus reporterilor că Groenlanda „nu este o parte naturală" din Regatul Danemarcei, subliniind că
Centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică externă în urma activității militare intense de pe 20 ianuarie. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că mai multe substații electrice ucrainene vitale pentru siguranța nucleară au fost afectate de bombardamentele rusești. De asemenea, liniile electrice care alimentează alte
Denivelare de 1 m la poartă! Doi bătrâni din Glodeni trebuie să iasă din ogradă pe scară, pentru că se repară drumul # Realitatea.md
Doi bătrâni din localitatea Ciuciulea, raionul Glodeni, trebuie să iasă din ogradă pe scară, pentru că se repară drumul. În fața porții lor s-a format denivelare de aproximativ un metru, iar oamenii au rămas blocați în ogradă. Denivelarea s-a format în fața gospodăriei soților Nicolae și Vera Curoș după ce drumarii au început lucrările, conform
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a redus costurile de bază solicitate de S.A. „Energocom" pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de obligație de serviciu public, aferente anului de bază 2026, transmite BANI.MD. Potrivit documentului, compania a cerut aprobarea unor costuri totale în valoare de 114,25 milioane de lei, însă ANRE
VIDEO O tânără a pierdut sume considerabile de bani pentru o viză. Escrocul, reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 42 de ani, implicat într-o schemă de escrocherie, a fost reținut de oamenii legii și plasat în arest pentru 30 de zile. Poliția a stabilit că acesta a indus în eroare o femeie de 35 de ani, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. „Acesta i-ar fi promis investiții profitabile, precum și suport
VIDEO Macron, din nou cu ochelari de soare la Davos, vorbește despre o „lume fără reguli” # Realitatea.md
La Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele Franței, Emmanuel Macron, a apărut din nou cu ochelari de soare, atrăgând atenția presei după ce săptămâna trecută i-a crăpat un vas de sânge la nivelul ochiului. În discursul său, Macron a declarat: „Ne îndreptăm spre o lume fără reguli. Peste 60 de războaie în 2024, un
CEC: Doar 59 din 63 de partide au depus rapoartele financiare. Riscuri de dizolvare pentru unele formațiuni # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală a constatat că, din cele 63 de partide politice obligate prin lege să prezinte rapoartele financiare pentru semestrul II al anului 2025, doar 59 au respectat termenul și procedura legală, ceea ce indică un grad de conformare de peste 93%. Totuși, patru formațiuni au încălcat prevederile legale, fie prin nedepunerea raportului în
Consilierii municipali din Chișinău nu au ajuns să dezbată bugetul. PAS și PSRM au părăsit sala # Realitatea.md
Consilierii municipali din Chișinău nu au ajuns să dezbată bugetul, deși proiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței. Aleșii locali din fracțiunile PAS și PSRM au părăsit sala. Scandalul a început după ce s-a propus că de pe ordinea de zi să fie contramandate pentru examinare câteva subiecte sau să fie retrase.
52 de grădinițe din capitală vor fi eficientizate energetic. Ceban: Chișinăul poate servi drept exemplu pentru întreaga țară # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău va implementa un nou proiect de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală. Consiliul Municipal Chișinău a votat inițiativa cu 37 de voturi, în timp ce consilierii PSRM nu au participat la vot, părăsind sala de ședință. Anunțul a fost făcut de primarul general al capitalei, Ion Ceban, care a precizat că proiectul
Degradarea ordinii mondiale arată ca plagă de rugină care mănâncă din interior o construcție ce părea indestructibilă. Ordinea mondială liberală nu cade sub lovitura unui dușman exterior, ci sub aplauzele unei părți dintre propriii ei beneficiari. Iar în acest tablou, Donald Trump și Vladimir Putin nu sunt antiteze, ci piese complementare ale aceluiași mecanism de
VIDEO Moment dramatic la Căușeni. O persoană, salvată după ce a rămas agățată de balcon # Realitatea.md
O persoană a fost găsită agățată de balconul unui apartament de la etajul patru al unui bloc de locuit din Căușeni, după ce ar fi încercat să se arunce de la etajul etajul cinci. Incidentul a avut loc duminică, 18 ianuarie. Potrivit presei locale, la fața locului au intervenit echipele IGSU, care au efectuat acțiunile
Donații pentru cauțiunea Iuliei Timoșenko: peste o treime din sumă, depusă într-o singură zi # Realitatea.md
Au început astăzi, 20 ianuarie, donațiile pentru lidera partidului Batkivșcina, Iulia Timoșenko, suspectată că ar fi oferit mită unor membri ai parlamentului și pentru care instanța a dispus eliberarea pe cauțiune. Potrivit Ukrainska Pravda, încă din cursul dimineții a fost depusă mai mult de o treime din suma stabilită de instanță. În același timp, Iulia
Încă un dosar pe numele lui Plahotniuc. Procurorii cer alte 30 de zile de arest preventiv. Reacția lui Rogac # Realitatea.md
Procurorii cer încă 30 de zile de arest preventiv pentru fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc. Acuzarea susține că ar exista riscuri ca inculpatul să se eschiveze de la urmărire penală. Procurorul Alexandru Cernei a vorbit despre faptul că dosarele lui Plahotniuc a fost expediate în lipsa sa. În același timp, conform acuzatorului, unul dintre riscurile
La 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi pentru funcția de primar în satul Topala, raionul Cimișlia, și pentru alegerea unei noi componențe a consiliului sătesc din Copceac, UTA Găgăuzia. Decizia a fost luată astăzi, 20 ianuarie, de Comisia Electorală Centrală (CEC) în cadrul ședinței. „Deciziile vin urmare a demisiei primarului satului Topala,
Verdict dur pentru fostul președinte al Ucrainei: 15 ani de închisoare și confiscarea averii # Realitatea.md
Un judecător de la Înalta Curte Anticorupție din Ucraina l-a găsit vinovat, astăzi, 20 ianuarie, pe fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici pentru confiscarea ilegală a unui teren forestier. Potrivit instanței, terenul avea o suprafață de 17,5 hectare și se afla pe teritoriul consiliului sătesc Sukholuch, în regiunea Kiev. Suprafața respectivă aparținea fermei forestiere și de
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea Programului național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028. Acesta stabilește principalele direcții de dezvoltare și consolidare a competențelor de comunicare în limba română, având drept obiectiv promovarea coeziunii sociale, a incluziunii lingvistice și a integrării civice a tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Programul acordă o atenție sporită […] Articolul Limba română pentru toți: MEC lansează un program național de învățare apare prima dată în Realitatea.md.
Transparența Parlamentului va costa peste 2 milioane de lei. Legislativul schimbă sistemele de transmisiune live # Realitatea.md
Parlamentul urmează să își schimbe sistemele dedicate transmisiunilor live. Legislativul a lansat licitația pentru achiziționarea noilor echipamente, care va costa peste două milioane de lei. Achiziția include camere video, calculatoare și sisteme de interpretare simultană. Serviciul de presă a Legislativului a comunicat pentru Realitatea noile echipamente vor funcționa în sala de ședințe plenare, în sala […] Articolul Transparența Parlamentului va costa peste 2 milioane de lei. Legislativul schimbă sistemele de transmisiune live apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că a invitat 49 de țări și Comisia Europeană să se alăture unei noi structuri denumite „Consiliul de Pace”. Ceremonia de semnare a cartei acestui organism este planificată să aibă loc joi, 22 ianuarie, la Davos, în cadrul Forumului Economic Mondial. Inițiativa este lansată în pofida apelurilor formulate […] Articolul Zelenski reacționează la invitația la Davos: Rusia, pe lista lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor din Comrat crește cu 16% și va costa 3 745 de lei/Gcal (fără TVA). Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat majorarea în ședința din 20 ianuarie. În prezent, tariful este de 3 222 de lei/Gcal (fără TVA). ANRE precizează că tariful aprobat este cu 221 de lei/Gcal, […] Articolul Se scumpește căldura la Comrat! Facturi mai mari cu 16% apare prima dată în Realitatea.md.
În perioada 12 – 18 ianuarie 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 3.181 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, ceea ce reprezintă o creștere de 67% față de săptămâna precedentă. Tot în acest interval, au fost raportate 203 cazuri de gripă sezonieră, cu 33%mai puține comparativ cu săptămâna […] Articolul Explozie de infecții respiratorii! 3.181 de cazuri au fost înregistrate în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Uniunea Avocaților, despre scandalul de la Congres : Fiecare este liber să se promoveze pe sine sau alți colegi # Realitatea.md
„Fiecare avocat este liber să se promoveze pe sine sau alți colegi”. Așa reacționează președintele Uniunii Avocaților, Dorin Popescu, după ce în spațiul public au apărut acuzații precum că s-ar încerca trucarea rezultatelor concursului pentru alegerea membrilor ai Comisiei de licențiere. „Avocatura este o profesie reglementată, inclusiv sub aspectul modului de alegere a candidaților în […] Articolul Uniunea Avocaților, despre scandalul de la Congres : Fiecare este liber să se promoveze pe sine sau alți colegi apare prima dată în Realitatea.md.
Situația energetică, în dezbateri la RealitateaTV! Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, invitat la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției din această seară este președintele interimar al Consiliului de Administrație Moldovagaz, Vadim Ceban. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Tranziția consumatorilor de la […] Articolul Situația energetică, în dezbateri la RealitateaTV! Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, invitat la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
Noaptea trecută a fost una dintre cele mai geroase, cu -19 grade înregistrate. Din 23 ianuarie, vremea se încălzește # Realitatea.md
Gerul a pus stăpânire pe Republica Moldova, iar noaptea trecută a fost cea mai rece din această perioadă, cu temperaturi care au coborât până la –19 grade Celsius. Informațiile au fost confirmate pentru Realitatea de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care anunță însă o ușoară încălzire începând cu data de 23 ianuarie. Potrivit meteorologilor, în prima […] Articolul Noaptea trecută a fost una dintre cele mai geroase, cu -19 grade înregistrate. Din 23 ianuarie, vremea se încălzește apare prima dată în Realitatea.md.
Șoferii cu mașini înmatriculate în străinătate NU scapă de amenzi! Vor fi sancționați chiar și la 11 luni după abatere # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Interne propune reguli dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare care încalcă regulile de circulație în Republica Moldova, inclusiv termene clare de notificare și mecanisme de identificare transfrontalieră. Proiectul de lege publicat de MAI prevede că șoferii nerezidenți sau proprietarii vehiculelor înmatriculate în alte state vor putea fi notificați prin aviz de […] Articolul Șoferii cu mașini înmatriculate în străinătate NU scapă de amenzi! Vor fi sancționați chiar și la 11 luni după abatere apare prima dată în Realitatea.md.
Instruiri în Parlament pentru liceenii Moldovei. Tinerii sunt invitați să afle cum se elaborează legile # Realitatea.md
Tinerii din Moldova sunt invitați să descopere, prin intermediul unui exercițiu practic, cum se elaborează legile. Parlamentul lansează un program de instruire pentru liceeni. Elevii din clasele X- XII pot participa la „LEGE pentru TINE(ri). Pentru înscriere, fiecare instituție de învățământ va forma o echipă formată din 28–30 de liceeni și va desemna un profesor […] Articolul Instruiri în Parlament pentru liceenii Moldovei. Tinerii sunt invitați să afle cum se elaborează legile apare prima dată în Realitatea.md.
Gerul face victime în regiunea transnistreană. Două persoane au murit din cauza degerăturilor # Realitatea.md
Două persoane au murit din cauza degerăturilor în regiunea transnistreană, în ultimele zile, pe fondul gerului puternic. Potrivit datelor centrului de presă al așa-zisului Minister de Interne de la Tiraspol, primul caz a fost înregistrat pe 17 ianuarie, în satul Colosovo, raionul Grigoriopol. Trecătorii au descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat de 40 de ani, […] Articolul Gerul face victime în regiunea transnistreană. Două persoane au murit din cauza degerăturilor apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat condamnat anterior va ajunge din nou după gratii: A șantajat o femeie cu poze intime # Realitatea.md
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru șantaj. Potrivit Procuraturii Generale (PG), începând cu 2015, în timp ce își ispășea pedeapsa într-un penitenciar din țară, inculpatul și-a creat un profil fals pe o rețea de socializare. Prin intermediul acestuia, […] Articolul Un bărbat condamnat anterior va ajunge din nou după gratii: A șantajat o femeie cu poze intime apare prima dată în Realitatea.md.
Pentru Kremlin, anunțul despre retragerea Moldovei din CSI „nu a fost neașteptat”. Peskov: Exprimăm regretul # Realitatea.md
Pentru Moscova, anunțul Chișinăului despre retragerea Moldovei din CSI „nu a fost neașteptat”. Declarația aparține purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Potrivit oficialului rus, activitatea Moldovei în cadrul CSI a fost înghețată de mai mult timp. Peskov afirmă că autoritățile ruse își dădeau seama că urma să fie oficializată ieșirea țării noastre din comunitate […] Articolul Pentru Kremlin, anunțul despre retragerea Moldovei din CSI „nu a fost neașteptat”. Peskov: Exprimăm regretul apare prima dată în Realitatea.md.
9.000 de doze de vaccin antirabic vor fi cumpărate în acest an. Câți bani va aloca CNAM? # Realitatea.md
Circa 1,2 milioane de lei vor fi alocate de CNAM din fondul măsurilor de profilaxie pentru achiziționarea, în acest an, a primului lot de preparate imunologice antirabice. Este vorba despre 9.000 de doze de vaccin antirabic și 40 de flacoane de imunoglobulină antirabică. Preparatele au fost recepționate la depozitul național de vaccinuri din cadrul Agenției […] Articolul 9.000 de doze de vaccin antirabic vor fi cumpărate în acest an. Câți bani va aloca CNAM? apare prima dată în Realitatea.md.
General român: NATO nu se implică militar în Moldova, însă România consolidează capacitatea de apărare a Chișinăului # Realitatea.md
România rămâne ferm angajată să sprijine Republica Moldova pe multiple dimensiuni, inclusiv în domeniul apărării, chiar dacă Alianța Nord-Atlantică nu poate fi implicată direct în apărarea statului moldovean, care are statut de neutralitate. Declarațiile au fost făcute de șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul unei conferințe de presă comune […] Articolul General român: NATO nu se implică militar în Moldova, însă România consolidează capacitatea de apărare a Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 5 tone de ceai de import, oprite de inspectorii ANSA la vamă. Conținea pesticide periculoase # Realitatea.md
Un lot de 5442 de kilograme de ceai de import au fost reținute la frontiera de stat. Produsul conținea pesticide periculoase pentru sănătate, precum Novaluron, Acetamiprid și Clorpirifos. Ceaiul urma să fie transportat pe la Sculeni. Responsabilii au prelevat probe și au stabilit că produsul conține substanțele periculoase enumerate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Peste 5 tone de ceai de import, oprite de inspectorii ANSA la vamă. Conținea pesticide periculoase apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 600 de investitori și-au recuperat banii: 104,6 milioane de lei rambursate din obligațiunile eVMS.md # Realitatea.md
Primele obligațiuni de stat vândute prin platforma eVMS.md au fost răscumpărate integral la 16 decembrie 2025, marcând finalizarea primului ciclu investițional, anunță Ministerul Finanțelor. Obligațiunile, emise în decembrie 2024 cu maturitate de un an, au fost rambursate integral, iar cei 631 de investitori și-au primit în conturile bancare atât capitalul investit, cât și dobânzile aferente. […] Articolul Peste 600 de investitori și-au recuperat banii: 104,6 milioane de lei rambursate din obligațiunile eVMS.md apare prima dată în Realitatea.md.
Partidul Nostru: ”Lansăm un proiect mult așteptat de primării – scutirea de taxe pentru bunurile donate” # Realitatea.md
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități […] Articolul Partidul Nostru: ”Lansăm un proiect mult așteptat de primării – scutirea de taxe pentru bunurile donate” apare prima dată în Realitatea.md.
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede acest lucru. Potrivit documentului, deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după întocmirea proiectului ordinii de zi. Regulamentul Parlamentului prevede că legislativul se întrunește în […] Articolul Stop vacanța! Deputații revin la muncă apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova a importat aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate (LNG) din SUA, o parte din aceste volume fiind livrate prin primul tanc ancorat la terminalul FSRU Alexandroupolis din Grecia, imediat după punerea acestuia în funcțiune, în 2024. Informația a fost anunțată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei […] Articolul Moldova a importat circa 40 milioane metrii cubi de LNG din Statele Unite apare prima dată în Realitatea.md.
Tandemul Belei Elena și Olga în favorizarea hotărârii judecătorești abuzive în privința condamnatului Roșca Valeriu # Realitatea.md
Asociația Națională „COPYRIGHT” informează titularii de drepturi și publicul interesat că, în urma verificărilor efectuate în calitate de succesor universal al AO „Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (AO ORDA), au fost identificate circumstanțe de o gravitate deosebită privind modul în care, în anul 2018, a fost favorizată anularea condamnării și stingerea antecedentului penal al […] Articolul Tandemul Belei Elena și Olga în favorizarea hotărârii judecătorești abuzive în privința condamnatului Roșca Valeriu apare prima dată în Realitatea.md.
Socialiștii critică retragerea Moldovei din CSI. Dodon: Sunt convins că în viitor vor restabili acordurile # Realitatea.md
Socialiștii critică retragerea Moldovei din CSI. Igor Dodon se declară convins că va restabili acordurile cheie, chiar dacă acestea vor fi denunțate. Declarația este făcută după ce Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că acordurile privind crearea CSI urmează să fie reziliate de către Republica Moldova. Conform lui, decizia ar însemna retragerea juridică completă a țării […] Articolul Socialiștii critică retragerea Moldovei din CSI. Dodon: Sunt convins că în viitor vor restabili acordurile apare prima dată în Realitatea.md.
A promis un loc de muncă bine plătit la Atena: Cetățean român, acuzat de trafic de ființe umane, trimis în judecată # Realitatea.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unui bărbat de 44 de ani, cetățean român, acuzat de trafic de ființe umane. În decembrie 2012, bărbatul împreună cu alte persoane, a recrutat o femeie pentru a se deplasa la Atena, Grecia, sub pretextul unei slujbe […] Articolul A promis un loc de muncă bine plătit la Atena: Cetățean român, acuzat de trafic de ființe umane, trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
