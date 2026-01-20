10:50

Chișinău și Kiev au blocat toate căile de aprovizionare către regiunea separatistă Transnistria. Chișinău și Kiev au luat o măsură decisivă. Toate căile de aprovizionare către regiunea separatistă transnistreană au fost blocate de la începutul anului. Care a fost rezultatul? Rusia rămâne cu opțiuni limitate, iar controlul și acțiunile asupra Transnistriei devine mult mai vizibile, […]