Chișinău și Kiev au blocat toate căile de aprovizionare către regiunea separatistă Transnistria
Sinteza, 13 ianuarie 2026 10:50
Chișinău și Kiev au blocat toate căile de aprovizionare către regiunea separatistă Transnistria. Chișinău și Kiev au luat o măsură decisivă. Toate căile de aprovizionare către regiunea separatistă transnistreană au fost blocate de la începutul anului. Care a fost rezultatul? Rusia rămâne cu opțiuni limitate, iar controlul și acțiunile asupra Transnistriei devine mult mai vizibile, […]
Acum 15 minute
10:50
Mai puțin de 50 de persoane din întreaga lume au una dintre cele mai rare grupe sanguine cunoscute: așa-numitul sânge „auriu” sau Rh nul, o anomalie biologică extrem de valoroasă pentru medicină, dar riscantă pentru purtători. Corpul uman găsește mereu noi modalități de a ne șoca și surprinde, și se pare că doar 50 de […]
10:50
10:50
Secretarul de stat, Ion Gumene, a avut o întrevedere cu ambasadorul agreat al Republicii India în Republica Moldova, cu reședința la București, Manoj Kumar Mohapatra. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea cooperării economico-financiare, facilitarea investițiilor și extinderea comerțului bilateral. Părțile au examinat oportunități de colaborare în domenii precum energia regenerabilă, infrastructura de transport, tehnologie, servicii financiare și […]
Acum o oră
10:20
Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord # Sinteza
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-britanice în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, precum și dezvoltarea colaborării economice prin inițiative menite să apropie mediile de […]
10:20
88 de fiole cu substanțe nedeclarate, descoperite pe Aeroportul Internațional Chișinău la un cetățean slovac # Sinteza
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unor substanțe, în urma verificărilor efectuate asupra pasagerilor de la ruta Chișinău – Bratislava. Astfel, în cadrul formalităților de control efectuate de comun cu funcționarii vamali, în bagajul unui pasager […]
10:20
Două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Sinteza
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de […]
Acum 24 ore
14:20
Un bărbat de 46 de ani din Orhei a fost condamnat la 18 ani și 6 luni pentru omor și răpirea unui automobil # Sinteza
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 46 de ani, acuzat de omor și răpirea mijlocului de transport. Judecătoria Orhei, sediul Rezina i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani și 6 luni. Potrivit probelor administrate de procurori, la […]
14:10
Antreprenori începători din Orhei și alte raioane din centrul țării sunt invitați la instruiri gratuite în perioada 10-12 februarie 2026 # Sinteza
În perioada 10-12 februarie 2026, în orașul Orhei, se va desfășura cea de-a cincea rundă a programului de instruiri gratuite pentru antreprenorii începători, precum și persoanelor care intenționează să lanseze o afacere, din raioanele Orhei, Telenești, Sîngerei, Rezina și Criuleni. Programul este implementat în parteneriat cu Proiectul „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în […]
14:10
Peste 8.500 de persoane au beneficiat de screening colorectal în 2025 în Republica Moldova. 257 de persoane diagnosticate cu stări precanceroase sau cancer # Sinteza
Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului imunochimic pentru depistarea sângelui ocult în masele fecale (iFOB). Testul respectiv a fost efectuat în rândul populației asimptomatice cu vârste cuprinse între 50 și 55 de ani din municipiul Chișinău (sectoarele Botanica, Râșcani și Centru), municipiul Bălți și raioanele Cahul, […]
14:10
Un bărbat de 47 ani a decedat în urma intoxicației cu monoxid de carbon în raionul Rîșcani # Sinteza
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei. În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Răcăria, raionul Rîșcani.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:04. […]
14:10
Sinteza CNA// ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei, iar patru persoane au fost trimise pe banca acuzaților într-un dosar de corupție # Sinteza
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Astfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI) a aplicat sechestre pe active ilicite în sumă de peste 7 170 644 de lei. Printre bunurile indisponibilizate se numără 3 capitaluri sociale, o construcție […]
14:00
Guvernul a colectat 8.000 de cărți pentru copii și seniori în cadrul campaniei ”Biblioteca de sub brad 2025” # Sinteza
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și copii au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8000 de cărți, la cea de-a patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată de Guvern. Cărțile urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci școlare, patru grădinițe de copii […]
14:00
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 395,4 milioane de lei în perioada 5 – 11 ianuarie 2026 # Sinteza
În perioada 5 – 11 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 395,4 milioane lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 577,4 milioane lei. Totodată, în perioada 5 – 11 ianuarie 2026, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a […]
14:00
Marcel Spatari participă la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene # Sinteza
Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, participă la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC). Evenimentul se desfășoară în perioada 11 – 12 ianuarie, în Republica Cipru. Agenda evenimentului conține două sesiuni de discuții. Prima dintre ele se referă la prioritățile Președinției Ciprului la Consiliul Uniunii Europene. Acestea sunt structurate […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Escrocherie cu USDT în Chișinău. Un tânăr de 26 de ani a fost condamnat după ce ar fi prejudiciat victimele cu peste 700 000 lei # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, în care un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade infracționale. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22 – 30 august 2022, inculpatul, având intenția de a se îmbogăți, a pus în aplicare o […]
14:30
În perioada anului 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 41 150 478,3 mii lei (peste 41,15 miliarde lei), cu 2 873 566,0 mii lei mai mult (+7,5 %) comparativ cu perioada analogică a anului 2024. Ponderea principală în structura încasărilor o deține TVA, cu circa 66,6 %, urmată […]
14:30
Spitalul raional Ocnița a finalizat lucrări de modernizare a infrastructurii, cu sprijinul CNAM # Sinteza
Spitalul raional Ocnița a finalizat un set de lucrări de modernizare a infrastructurii, realizate cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), menite să îmbunătățească accesul și condițiile pentru pacienți. În cadrul acestui proiect au fost executate lucrări de construcție a unui umbrar, modernizare a căilor de acces, precum și reparația pereului […]
14:20
Un moldovean de 34 de ani a murit în Italia după ce a căzut în afara pârtiei în timp ce practica snowboard # Sinteza
Un moldovean în vârstă de 34 de ani a murit după o cădere în afara pârtiei, în zona Cervinia, unde ieșise să practice snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa. Potrivit primelor reconstituiri, relatate de publicația Aosta Sera, miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 13.30, bărbatul a urcat cu instalațiile […]
10:20
Primăria Sireți, câștigătoare Moldova Eco Energetică 2025 după investiția într-un parc fotovoltaic de 200 kW # Sinteza
Autoritățile din satul Sireți, raionul Strășeni, au transformat complet modul în care localitatea își asigură iluminatul public și consumul de energie al instituțiilor publice. Prin construcția unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW localitatea asigură energia necesară pentru iluminatul stradal, clădirile publice și utilitățile locale, reducând semnificativ costurile la energie electrică, achitate de […]
10:20
Funcționarii postului vamal de frontieră Palanca au supus controlului de specialitate un mijloc de transport de model VW Passat, care se deplasa din Republica Moldova spre Ucraina. La volanul automobilului se afla un cetățean ucrainean, în vârstă de 23 de ani. Deși acesta a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării, în urma controlului vamal […]
10:20
Metronidazol în ouăle de consum. ANSA suspendă importurile de furaje și retrage produse de pe piață # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse de uz veterinar, totodată își fortifică continuu capacitatea de control și testare. Astfel, ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator, a fost depistată […]
10:20
În urma condițiilor meteo nefavorabile salvatorii și pompierii din toată țara au fost antrenați pentru lichidarea consecințelor situațiilor de risc, dar și ajutorarea populației aflate în dificultate. În ultimele 24 de ore angajații IGSU au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele 33 la efectuarea lucrărilor de tractare și deblocare mijloacelor de transport […]
10:20
Grupare criminală specializată în migrație ilegală, documentată și destructurată de Poliția de Frontieră # Sinteza
În urma unui complex de măsuri speciale de investigație și acțiuni operative desfășurate în mod sistematic, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Est, sub coordonarea Procuraturii Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, au documentat și destructurat activitatea unei grupări criminale organizate, specializată în organizarea migrației ilegale cu caracter transfrontalier. Activitatea infracțională a grupării a fost monitorizată […]
6 ianuarie 2026
15:00
Un avion a lovit un stol de păsări deasupra aeroportului din Cluj-Napoca, iar piloții au luat decizia de a renunța la aterizare. De asemenea, un alt avion care venea din Turcia a fost întors din drum din cauza vremii, informează Digi24. Pe aeroportul din Cluj-Napoca un avion a fost nevoit să anuleze aterizarea după ce a […]
14:30
Grădinițele din municipiul Chișinău vor activa marți, în ajunul Crăciunului, după un program prescurtat, anunță Direcția generală educație, tineret și sport a Capitalei, transmite Omniapres. Potrivit autorităților municipale, instituțiile preșcolare vor fi deschise între orele 07:00 și 16:00. Pentru părinții care nu vor putea prelua copiii în acest interval, vor fi organizate grupe de serviciu, la […]
13:20
Apple a anunțat că pregătește o schimbare majoră în strategia de lansare a noilor modele de iPhone, ceea ce ar putea aduce debutul iPhone 18 în primăvara anului viitor. Apple amână o parte din lansări pentru primăvara viitoare Apple va schimba strategia de lansare a noilor iPhone-uri, urmând ca doar cele mai scumpe modele să fie prezentate […]
13:20
Un bărbat de 40 ani a fost condamnat la 25 ani de pușcărie după ce a abuzat sexual fiica de 3 ani a concubinei sale # Sinteza
Procuratura anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 40 de ani de la nordul țării, acuzat de viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că bărbatul, în perioada de timp cuprinsă între anii 2021 și 2023, fiind în relație de concubinaj cu o femeie, a […]
13:20
Tentativă de transport ilicit la Aeroportul Internațional Chișinău. Un pistol pneumatic și 100 de pachete de țigări, depistate în bagaje # Sinteza
Doi nerezidenți depistați la Aeroport, cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit. Cazurile au fost documentate de angajații Poliției de Frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, urmare a controlului de specialitate al pasagerilor ce aveau drept destinație Tel Aviv și Londra. În timpul controlului, echipa comună a avut suspiciuni în ceea ce privește […]
13:10
Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală au înregistrat venituri de peste 17 miliarde de lei în 2025 # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în anul 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de circa 17 miliarde 494 milioane de lei. Acumulările în fondurile AOAM în 2025 au fost în creştere cu 1,5 miliarde de lei în comparaţie cu cele înregistrate în 2024. Principala sursă de venituri […]
11:10
Pompierii din capitală au evacuat 32 persoane care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în noaptea de 06 ianuarie 2025, într-un bloc locativ cu 16 nivele din strada Unirii Principatelor 1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43. Potrivit informațiilor înregistrate, la […]
11:10
Dosar de corupție la cimitirul „Sfântul Lazăr”. Patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care trei persoane publice și un cleric bisericesc, de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență. Potrivit probatoriului, unul […]
11:10
Ambulanțe blocate și mașini derapate. Intervenții ale pompierilor în mai multe raioane ale țării # Sinteza
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni, pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Cele mai multe intervenții au fost la lichidarea focarelor de ardere, dar și la efectuarea lucrărilor de tractare-deblocare a mijloacelor de transport rămase blocate din cauza ghețușului și ninsorii. Un caz unde a fost necesară intervenția pompierilor a fost înregistrat […]
11:10
Peste 12 500 de femei au beneficiat în 2025 de servicii de depistare precoce a cancerului mamar # Sinteza
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar. Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, facilitând accesul rapid la investigații de specialitate. Din numărul total, peste cinci […]
11:00
Autoturism furat din Franța, descoperit la PTF Sculeni. Poliția de Frontieră a reținut vehiculul # Sinteza
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la controlul de frontieră şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Franța. În ziua de 02 ianuarie a.c, în jurul orei 10.35, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea […]
11:00
Cine beneficiază de reducere de 80% la prima de asigurare medicală achitată până la 31 martie # Sinteza
Mai multe categorii de persoane care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă până la data de 31 martie beneficiază de facilități substanțiale, prevăzute de legislație. Astfel, proprietarii de teren agricol, persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de […]
5 ianuarie 2026
12:40
Cine e Alvin Hellerstein, magistratul care îl judecă pe Maduro. A gestionat cazuri de terorism și securitate națională # Sinteza
Nicolas Maduro, președintele venezuelean arestat de Statele Unite ale Americii, va fi judecat de magistratul Alvin Hellerstein. Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal evreu ortodox în vârstă de 92 de ani, a fost numit să prezide procedurile penale împotriva lui Nicolas Maduro, potrivit JPost. Procesul va avea loc la tribunalul Districtului Sudic din New York, în Manhattan, […]
12:20
Și-a falsificat identitatea pe WhatsApp și a înșelat un bărbat de bani. Un tânăr de 24 ani din Chișinău a fost condamnat # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr în vârstă de 24 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie. Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în luna […]
11:40
„Legea freelancerilor” a intrat în vigoare în Republica Moldova. Impozit unic de 15% și proceduri simplificate # Sinteza
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice independente a persoanelor fizice, cunoscut drept „Legea freelancerilor”. Pentru prima dată, freelancerii au un cadru legal separat, simplificat și adaptat realităților muncii independente, fără drumuri inutile și fără birocrație complicată. Freelancerii sunt persoanelor fizice care desfășoară activități economice independente în […]
11:30
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, ca urmare a sporirii tensiunilor interne și a riscurilor de securitate existente în regiune. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt îndemnați să contacteze Ambasada prin telefon sau e-mail pentru a comunica locul unde se […]
11:30
Horoscop ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, iar Săgetătorii își redefinesc prioritățile financiare # Sinteza
Odată cu începutul unui nou an calendaristic, Soarele în Capricorn scoate în prim-plan teme precum ambiția, structura, disciplina și tradiția. În ianuarie 2026 începe sezonul responsabilității, așa că evită promisiunile făcute în grabă. Doar angajamentele asumate cu seriozitate vor rezista. Berbec Ianuarie 2026 te împinge să ieși din zona de confort. Chiron direct în zodia […]
11:20
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul Republicii Moldova și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de persoane. Peste 10 000 dintre acestea au beneficiat de tururi ghidate în clădirea instituției parlamentare, iar celelalte au participat la evenimentele publice și sociale organizate de Parlament. În anul 2025 au fost organizate, în total, 342 de tururi ghidate. Cele […]
11:20
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 182,1 milioane de lei în perioada 1-4 ianuarie 2026 # Sinteza
În perioada 1-4 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 182,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 122,8%. Totodată, în perioada 1- 4 ianuarie 2026, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depășește limita […]
11:20
Alianța pentru Unirea Românilor solicită declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităților statului român – Președinției, Parlamentului și Guvernului României – declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. Anul […]
10:00
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI), active de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor. Indisponibilizările au avut loc în cauze penale, aflate în […]
10:00
Droguri de tip PVP și MDMA, depistate la 11 persoane în Chișinău de către BPRO în ultima săptămână # Sinteza
Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) a depistat, pe parcursul unei săptămâni, 11 cazuri de consum și deținere de substanțe narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău. Descoperirile au fost făcute în urma acțiunilor zilnice de patrulare desfășurate de polițiști. Potrivit informațiilor oficiale, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sectorul Buiucani, unde patru bărbați […]
10:00
CNAM extinde lista medicamentelor compensate pentru pacienții cu diabet zaharat și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant # Sinteza
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant beneficiază de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate a fost completată cu un nou preparat ce conține combinația Sitagliptinum […]
10:00
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări privind completarea Declarației TVA începând cu 1 ianuarie # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat informează despre intrarea în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2026, a modificării modului de completare a Declarației privind TVA. Astfel, au fost introduse măsuri de simplificare a declarării și achitării TVA aferente achizițiilor efectuate de la: – furnizori care nu au sediul, domiciliul sau reședința obișnuită în Republica Moldova, pentru: – […]
09:50
Moldovenii vor plăti mai mult pentru energia electrică și posibile majorări din februarie. Explicația autorităților # Sinteza
Deşi tarifele la energia electrică nu au fost majorate, moldovenii vor achita mai mult pentru curent, începând cu 1 ianuarie 2026. Motivul pentru care consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică este că statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul […]
09:50
Eva Schloss, supraviețuitoare de la Auschwitz și sora vitregă a Annei Frank, s-a stins la 96 de ani # Sinteza
Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank şi una dintre supravieţuitoarele lagărului de exterminare de la Auschwitz, a murit sâmbătă, 3 ianuarie, la Londra, la vârsta de 96 de ani. Informaţia a fost confirmată de familia sa, care a anunţat public decesul duminică, 4 ianuarie. De-a lungul vieţii, Eva Schloss a fost implicată constant în activităţi educaţionale dedicate memoriei Holocaustului şi transmiterii experienţelor […]
09:40
Partidele politice sunt obligate să prezinte rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul II al anului 2025 până la 15 ianuarie 2026 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că termenul de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru cel de al doilea semestru al anului 2025, este data de 15 ianuarie curent. Potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, Codului electoral și ale Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, raportul se prezintă în […]
