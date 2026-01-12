Un bărbat de 46 de ani din Orhei a fost condamnat la 18 ani și 6 luni pentru omor și răpirea unui automobil

12:50

Ultima ședință a Parlamentului din acest an, una declarată drept foarte importantă pentru că a fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2026, a avut și un „moment de destindere” care nu ținea nici de cifre, nici de politici publice. Ci de… alcool, transmite libertv.md. Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au […]