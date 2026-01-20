Peste 3 tone de ceai au făcut cale întoarsă de la frontieră. Ce substanțe toxice au depistat inspectorii ANSA
Sinteza, 20 ianuarie 2026 13:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior, returnarea către producător a unui lot de 5442 kg de „Ceai” de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru câteva tipuri de pesticide, printre care […]
Acum 5 minute
14:00
Tradiții și semnificații în ziua de 20 ianuarie – praznic închinat Sfântului Ioan Botezătorul # Sinteza
Sfântul Ioan Botezătorul, cel care L-a botezat pe Fiul lui Dumnezeu, este prăznuit de credincioşii ortodocşi în ziua de 20 ianuarie, a doua zi după Bobotează. Totodată, Sfântul Ioan este ultimul profet de seamă din Vechiul Testament, dar el face trecerea spre etapa Noului Testament. În ziua marelui praznic închinat Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, […]
14:00
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit a dus la producerea unor incendii soldate cu moartea a trei persoane, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), transmite libertv.md. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 19 ianuarie 2026, la ora 07:04, într-o locuință din satul Pruteni, raionul Fălești. […]
Acum 30 minute
13:40
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care își desfășura serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, a fost rănit astăzi, 20 ianuarie, în urma unei împușcături cu arma din dotare, anunță Ministerul Apărării. Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs în jurul orei 10:50, în timpul executării atribuțiilor de serviciu. La fața locului au intervenit organele […]
13:40
Peste 3 tone de ceai au făcut cale întoarsă de la frontieră. Ce substanțe toxice au depistat inspectorii ANSA # Sinteza
Ieri
11:40
Suspect reținut pentru comercializarea de droguri lângă universitățile din Chișinău. Riscă până la 15 ani de închisoare # Sinteza
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea infracțională a unui bǎrbat, membru al unui grup specializat în comercializarea drogurilor pe teritoriul capitalei, preponderent în zona instituțiilor de învățământ superior. Timp de o lună, ofițerii antidrog au documentat activitatea bărbatului de 34 de ani, care activa în calitate de […]
11:40
PSRM cere stoparea distrugerii universităților și a normelor discriminatorii în Moldova: ”Este un proces periculos” # Sinteza
Deputații fracțiunii socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci, au susținut astăzi un briefing în Parlament, în cadrul căruia au exprimat protestul PSRM față de lichidarea instituțiilor de învățământ, inclusiv a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, precum și față de introducerea în legislație a unor norme discriminatorii. Alla Ursu-Antoci a declarat că sistemul de educație […]
11:40
Donald Trump supărat că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace: ”Acum nu mai sunt obligat să mă gândesc doar la pace” # Sinteza
Trump afirmă că, neprimind Nobelul pentru Pace,”nu se mai simte obligat să se gândească doar la pace” Preşedintele american Donald Trump a declarat luni într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr că, după ce Norvegia nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, „nu mai simte obligaţia de a se gândi doar la pace”, informează EFE și Agerpres. […]
10:40
Primul caz a avut loc în noaptea zilei de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:47. Conform informațiilor recepționate, a izbucnit un incendiu cu flacără deschisă într-o casă de locuit. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori. Angajații […]
10:40
Șapte femei din Ucraina care lucrau badante în Italia au fost amendate pentru prostituție în afara orelor de muncă # Sinteza
Șapte femei ucrainene, angajate legal ca badante în zona Caserta din Italia, au fost identificate de Poliția Municipală din Castel Volturno într-o acțiune care a scos la iveală un fenomen de prostituție desfășurat pe timp de zi, de-a lungul șoselei Domiziana, în sectorul Ischitella. Conform publicație Edizione Caserta, intervenția a fost declanșată după mai multe zile […]
10:40
Jaf spectaculos în Franța. Hoți înarmați cu topoare i-au legat pe șoferi și au descărcat marfă de 5 milioane de euro din două TIR-uri # Sinteza
Jaf spectaculos în Franța. Două camioane care transportau produse Apple au fost jefuite de bărbați înarmați cu topoare. Dauna a fost calculată între 4 și 5 milioane de euro. Doi șoferi de camion, în vârstă de 43 și 66 de ani, au fost victimele unui jaf spectaculos în Bonneuil-en-France (Val-d’Oise). Cei doi, fiecare conducând un […]
10:30
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 564,5 milioane de lei în perioada 12 – 18 ianuarie 2026 # Sinteza
În perioada 12 – 18 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 564,5 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,14 miliarde de lei. Totodată, în perioada 12 – 18 ianuarie 2026, de către persoane fizice au fost […]
10:30
Un bărbat de 33 ani din Chișinău a fost condamnat la 1 an de pușcărie pentru violență asupra unui polițist # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului […]
10:30
Investiție de 413 mii lei în reparația Oficiului Medicului de Familie Badicul Moldovenesc din raionul Cahul # Sinteza
Oficiul Medicului de Familie Badicul Moldovenesc din raionul Cahul a finalizat reparația acoperișului în cadrul unui proiect în valoare de 413 mii de lei, finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servici medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Lucrările au constat în demontarea elementelor vechi de acoperiș, tratarea ignifugă […]
10:30
Solidaritate în Voltabarozzo, Padova: Elevii unei școli au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru o colegă din Moldova după decesul tatălui # Sinteza
O clasă de elevi de la școala primară din Voltabarozzo (Padova) s-a mobilizat pentru a-și ajuta colega de 7 ani, Elisa, după ce tatăl ei, Mihail, a murit la 43 de ani în urma unei boli diagnosticate în septembrie anul trecut. Inițiativa urmărește să sprijine financiar familia de moldoveni rămasă fără singura sursă de venit, […]
10:20
Cetățean moldovean prins la frontiera Giurgiu transportând produse contrafăcute în valoare de peste 90 mii euro # Sinteza
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit peste 1.840 de articole vestimentare, de parfumerie și morochinărie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute . În data de 18.01.2025, în intervalul orar 01.00-05.00, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției […]
10:20
Tentativă de contrabandă la vama Albița. Un moldovean de 46 ani prins cu 107 kg de tutun pentru narghilea # Sinteza
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, împreună cu lucrătorii vamali au descoperit, în cala de bagaje a unui autocar, peste 100 kg de tutun pentru narghilea, ce urmau a fi introduse ilegal în țară. Șoferul autocarului este cercetat penal pentru tentativă de contrabandă. În data de 17 ianuarie a.c., în […]
10:10
VIDEO// Accident mortal la Leova: familia acuză că șoferul beat, vinovat de tragedie, este în libertate # Sinteza
Un grav accident rutier produs în municipiul Leova a curmat viața unui bărbat de 53 de ani și a lăsat două persoane în stare critică. Tragedia s-a produs pe 28 iulie, în jurul orei 17:50, pe un sector de drum din oraș, într-o curbă periculoasă, potrivit mărturiilor familiei victimei. Conform informațiilor prezentate în cadrul unei […]
09:50
Peste 3.400 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, depistate de poliție în weekend # Sinteza
În weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 3.400 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma acțiunilor de monitorizare desfășurate la nivel național. Potrivit datelor oficiale, 28 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Totodată, 1.354 de șoferi au depășit limita legală de viteză, […]
09:20
IGSU îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță la scufundările în ape reci de Bobotează # Sinteza
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță pentru a preveni incidentele în timpul ritualului de scufundare în apele reci. În acest sens, salvatorii recomandă: • Participarea la ritualul de scufundare trebuie realizată doar în locuri autorizate și sub supravegherea salvatorilor;• Persoanele cu probleme de sănătate, […]
09:20
Liderii statelor din UE se reunesc, după amenințările lui Trump. Summitul va avea loc pe 22 ianuarie # Sinteza
Liderii europeni se vor întâlni pentru a discuta despre cum să răspundă la decizia președintelui SUA de a impune taxe țărilor care nu susțin planurile sale de a prelua Groenlanda. Liderii celor 27 țări ale Uniunii Europene se vor întâlni „în următoarele zile” pentru a discuta un răspuns la amenințările președintelui SUA, Donald Trump, de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Telescopul spațial Hubble ar putea să se prăbușească în curând pe Pământ și să aibă un impact devastator asupra umanității # Sinteza
După 35 de ani petrecuți pe orbita joasă a Pământului, Telescopul Spațial Hubble se confruntă cu una dintre cele mai mari amenințări din istoria sa: pierderea treptată a altitudinii orbitale. Fără intervenții tehnice rapide, revenirea sa spre Pământ ar putea deveni inevitabilă, cu riscuri greu de anticipat. În ultimele trei decenii, Telescopul Spațial Hubble (HST) a fost […]
10:10
Bagajul de mână în avion ar putea deveni gratuit. Votul decisiv va fi dat de Parlamentul European # Sinteza
Bagajul de mână taxat suplimentar ar putea deveni în curând o practică de domeniul trecutului, inclusiv în cazul companiilor aeriene low-cost, după ce Parlamentul European a votat o primă decizie în acest sens. Inițiativa prevede că pasagerii vor avea dreptul să urce la bord cu trolere de mici dimensiuni fără costuri adiționale, dacă proiectul va fi aprobat […]
10:00
SUA au început vânzarea de petrol venezuelean. Prima tranzacție a fost de 500 de milioane de dolari # Sinteza
Statele Unite au finalizat prima vânzare de petrol venezuelean. Statele Unite au făcut primul pas concret în valorificarea petrolului venezuelean. O primă vânzare de țiței, estimată la 500 de milioane de dolari, a fost deja finalizată, potrivit unui oficial al administrației americane citat de CNN. Surse guvernamentale spun că această tranzacție nu va rămâne una singulară. […]
10:00
A fost prins și complicele polițistului Salvagno, alături de care l-a omorât pe Sergiu Țârnă. Individul a mai fost arestat # Sinteza
Complicele lui Riccardo Salvagno, polițistul rutier arestat pentru uciderea tânărului Sergiu Țârnă, a fost prins și reținut de autoritățile italiene, conform primelor informații. Bărbatul, a cărui identitate nu a fost încă dezvăluită oficial, este un italian de 38 de ani, rezident în Spinea, cunoscut cu antecedente penale. Potrivit anchetatorilor, acesta a fost implicat atât în […]
10:00
Horoscopul zilei de 15 ianuarie indică o perioadă de reflecție și ajustări importante. Comunicarea, răbdarea și asumarea deciziilor sunt temele centrale pentru toate zodiile, într-o zi în care graba poate costa mai mult decât așteptarea. Berbec 15 ianuarie te pune față în față cu propria ta ambiție. Este o zi în care focul interior arde […]
09:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca. Agenda include o întrevedere cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate, în cadrul căreia vor fi discutate prioritățile de dezvoltare regională și locală, mai ales în contextul Planului de creștere cu Uniunea Europeană, precum și importanța cooperării strânse între […]
09:50
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 606,4 milioane de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 05-09 ianuarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 606,4 milioane lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de […]
09:50
Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat de servicii de prevenire a HIV în anul 2025 # Sinteza
Peste 7 300 de persoane din grupurile cu risc sporit de infectare au beneficiat de servicii de prevenire a HIV și reducere a riscurilor în cadrul a patru proiecte desfăşurate anul trecut în regiunile centru, sud și nord ale Republicii Moldova. Proiectele au fost axate pe reducerea incidenței HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) și […]
09:50
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe activități consacrate comemorării marelui poet Mihai Eminescu # Sinteza
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe activități consacrate celebrării Zilei Naționale a Culturii și comemorării marelui poet Mihai Eminescu – 176 de ani de la naștere, personalitate emblematică a literaturii și identității naționale. Acțiunile au scopul de a promova patrimoniul cultural și a rolului educației în cultivarea valorilor spirituale autentice. […]
09:50
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în ianuarie # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste un miliard de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna ianuarie. Din această sumă, mai mult de 980 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproximativ 55 de milioane de lei au […]
13 ianuarie 2026
10:50
Mai puțin de 50 de persoane din întreaga lume au una dintre cele mai rare grupe sanguine cunoscute: așa-numitul sânge „auriu” sau Rh nul, o anomalie biologică extrem de valoroasă pentru medicină, dar riscantă pentru purtători. Corpul uman găsește mereu noi modalități de a ne șoca și surprinde, și se pare că doar 50 de […]
10:50
Chișinău și Kiev au blocat toate căile de aprovizionare către regiunea separatistă Transnistria # Sinteza
Chișinău și Kiev au blocat toate căile de aprovizionare către regiunea separatistă Transnistria. Chișinău și Kiev au luat o măsură decisivă. Toate căile de aprovizionare către regiunea separatistă transnistreană au fost blocate de la începutul anului. Care a fost rezultatul? Rusia rămâne cu opțiuni limitate, iar controlul și acțiunile asupra Transnistriei devine mult mai vizibile, […]
10:50
Secretarul de stat, Ion Gumene, a avut o întrevedere cu ambasadorul agreat al Republicii India în Republica Moldova, cu reședința la București, Manoj Kumar Mohapatra. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea cooperării economico-financiare, facilitarea investițiilor și extinderea comerțului bilateral. Părțile au examinat oportunități de colaborare în domenii precum energia regenerabilă, infrastructura de transport, tehnologie, servicii financiare și […]
10:20
Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord # Sinteza
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-britanice în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, precum și dezvoltarea colaborării economice prin inițiative menite să apropie mediile de […]
10:20
88 de fiole cu substanțe nedeclarate, descoperite pe Aeroportul Internațional Chișinău la un cetățean slovac # Sinteza
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unor substanțe, în urma verificărilor efectuate asupra pasagerilor de la ruta Chișinău – Bratislava. Astfel, în cadrul formalităților de control efectuate de comun cu funcționarii vamali, în bagajul unui pasager […]
10:20
Două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Sinteza
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de […]
12 ianuarie 2026
14:20
Un bărbat de 46 de ani din Orhei a fost condamnat la 18 ani și 6 luni pentru omor și răpirea unui automobil # Sinteza
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 46 de ani, acuzat de omor și răpirea mijlocului de transport. Judecătoria Orhei, sediul Rezina i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani și 6 luni. Potrivit probelor administrate de procurori, la […]
14:10
Antreprenori începători din Orhei și alte raioane din centrul țării sunt invitați la instruiri gratuite în perioada 10-12 februarie 2026 # Sinteza
În perioada 10-12 februarie 2026, în orașul Orhei, se va desfășura cea de-a cincea rundă a programului de instruiri gratuite pentru antreprenorii începători, precum și persoanelor care intenționează să lanseze o afacere, din raioanele Orhei, Telenești, Sîngerei, Rezina și Criuleni. Programul este implementat în parteneriat cu Proiectul „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în […]
14:10
Peste 8.500 de persoane au beneficiat de screening colorectal în 2025 în Republica Moldova. 257 de persoane diagnosticate cu stări precanceroase sau cancer # Sinteza
Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului imunochimic pentru depistarea sângelui ocult în masele fecale (iFOB). Testul respectiv a fost efectuat în rândul populației asimptomatice cu vârste cuprinse între 50 și 55 de ani din municipiul Chișinău (sectoarele Botanica, Râșcani și Centru), municipiul Bălți și raioanele Cahul, […]
14:10
Un bărbat de 47 ani a decedat în urma intoxicației cu monoxid de carbon în raionul Rîșcani # Sinteza
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei. În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Răcăria, raionul Rîșcani.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:04. […]
14:10
Sinteza CNA// ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei, iar patru persoane au fost trimise pe banca acuzaților într-un dosar de corupție # Sinteza
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Astfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI) a aplicat sechestre pe active ilicite în sumă de peste 7 170 644 de lei. Printre bunurile indisponibilizate se numără 3 capitaluri sociale, o construcție […]
14:00
Guvernul a colectat 8.000 de cărți pentru copii și seniori în cadrul campaniei ”Biblioteca de sub brad 2025” # Sinteza
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și copii au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8000 de cărți, la cea de-a patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată de Guvern. Cărțile urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci școlare, patru grădinițe de copii […]
14:00
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 395,4 milioane de lei în perioada 5 – 11 ianuarie 2026 # Sinteza
În perioada 5 – 11 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 395,4 milioane lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 577,4 milioane lei. Totodată, în perioada 5 – 11 ianuarie 2026, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a […]
14:00
Marcel Spatari participă la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene # Sinteza
Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, participă la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC). Evenimentul se desfășoară în perioada 11 – 12 ianuarie, în Republica Cipru. Agenda evenimentului conține două sesiuni de discuții. Prima dintre ele se referă la prioritățile Președinției Ciprului la Consiliul Uniunii Europene. Acestea sunt structurate […]
9 ianuarie 2026
14:40
Escrocherie cu USDT în Chișinău. Un tânăr de 26 de ani a fost condamnat după ce ar fi prejudiciat victimele cu peste 700 000 lei # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, în care un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade infracționale. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22 – 30 august 2022, inculpatul, având intenția de a se îmbogăți, a pus în aplicare o […]
14:30
În perioada anului 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 41 150 478,3 mii lei (peste 41,15 miliarde lei), cu 2 873 566,0 mii lei mai mult (+7,5 %) comparativ cu perioada analogică a anului 2024. Ponderea principală în structura încasărilor o deține TVA, cu circa 66,6 %, urmată […]
14:30
Spitalul raional Ocnița a finalizat lucrări de modernizare a infrastructurii, cu sprijinul CNAM # Sinteza
Spitalul raional Ocnița a finalizat un set de lucrări de modernizare a infrastructurii, realizate cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), menite să îmbunătățească accesul și condițiile pentru pacienți. În cadrul acestui proiect au fost executate lucrări de construcție a unui umbrar, modernizare a căilor de acces, precum și reparația pereului […]
14:20
Un moldovean de 34 de ani a murit în Italia după ce a căzut în afara pârtiei în timp ce practica snowboard # Sinteza
Un moldovean în vârstă de 34 de ani a murit după o cădere în afara pârtiei, în zona Cervinia, unde ieșise să practice snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa. Potrivit primelor reconstituiri, relatate de publicația Aosta Sera, miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 13.30, bărbatul a urcat cu instalațiile […]
10:20
Primăria Sireți, câștigătoare Moldova Eco Energetică 2025 după investiția într-un parc fotovoltaic de 200 kW # Sinteza
Autoritățile din satul Sireți, raionul Strășeni, au transformat complet modul în care localitatea își asigură iluminatul public și consumul de energie al instituțiilor publice. Prin construcția unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW localitatea asigură energia necesară pentru iluminatul stradal, clădirile publice și utilitățile locale, reducând semnificativ costurile la energie electrică, achitate de […]
10:20
Funcționarii postului vamal de frontieră Palanca au supus controlului de specialitate un mijloc de transport de model VW Passat, care se deplasa din Republica Moldova spre Ucraina. La volanul automobilului se afla un cetățean ucrainean, în vârstă de 23 de ani. Deși acesta a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării, în urma controlului vamal […]
