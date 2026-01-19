Liderii statelor din UE se reunesc, după amenințările lui Trump. Summitul va avea loc pe 22 ianuarie

11:10

Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar. Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, facilitând accesul rapid la investigații de specialitate. Din numărul total, peste cinci […]