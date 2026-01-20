Un militar al Armatei Naționale a fost rănit prin împușcare în timpul serviciului

10:20

Funcționarii postului vamal de frontieră Palanca au supus controlului de specialitate un mijloc de transport de model VW Passat, care se deplasa din Republica Moldova spre Ucraina. La volanul automobilului se afla un cetățean ucrainean, în vârstă de 23 de ani. Deși acesta a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării, în urma controlului vamal […]