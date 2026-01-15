Horoscop zilnic, 15 ianuarie 2026. Vești importante pentru zodia Gemeni

09:50

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste un miliard de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna ianuarie. Din această sumă, mai mult de 980 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproximativ 55 de milioane de lei au […]