LIVE TEXT/ Două femei au fost rănite într-un atac rusesc în Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1426

Întreaga sa populaţie ar încăpea într-un stadion dar importanţa geopolitică a Groenlandei este uriaşă. Un teritoriu autonom al Danemarcei, aflat la mii de kilometri de SUA, se află în prezent în centrul unei dispute geopolitice. Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „inacceptabil” ca Groenlanda să nu ajungă sub controlul ţării sale şi a ameninţat cu taxe vamale punitive...