Dacia, regină la Dakar. Producătorul din România a câștigat cea mai dură competiție auto din lume
Radio Chisinau, 17 ianuarie 2026 16:50
Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar 2026 prin echipajul format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin. Este a doua participare la raliul din Dakar pentru producătorul din România, o participare încheiată cu o victorie.
Curtea Constituțională respinge sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale cu privire la retragerea distincțiilor # Radio Chisinau
Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, cu privire la retragerea distincțiilor de stat. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Gorgan în cadrul procesului în care a contestat decretul prezidențial din iunie 2024, prin care i-au fost retrase Medalia „Meritul Militar” și Ordinul „Credință Patriei” clasa III, transmite IPN.
„Încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”. Reacția MAE după ce o dronă a fost găsită la Telenești # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție, după ce o dronă a fost descoperită pe malului unui iaz din Telenești.
Iarna cea lungă pentru Ucraina. Guvernul de la Kiev a anunțat că nu mai are nicio centrală electrică complet funcțională # Radio Chisinau
Ucraina nu mai are nicio centrală electrică complet funcțională din cauza atacurilor rusești, a anunțat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal
Poliția Republicii Moldova a oferit detalii, după ce drona descoperită pe malul unui iaz din Telenești a fost examinată.
Clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026. Ce factori au luat în considerare realizatorii topului # Radio Chisinau
Experții au întocmit clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026. Concret, au fost realizate două topuri în care apar separat companiile aeriene clasice și cele de tipul low-cost.
Lecții anti-drog în școli. Peste 43.000 de elevi au fost instruiți în prevenirea consumului de droguri # Radio Chisinau
Peste 43.000 de elevi din instituțiile de învățământ din întreaga țară au participat, în luna decembrie 2025, la lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor. Activitățile au fost desfășurate în cadrul unei campanii naționale menite să reducă riscurile asociate consumului de substanțe în rândul tinerilor, comunică MOLDPRES.
Negociatorii ucraineni și americani se vor întâlni astăzi la Miami pentru noi discuții privind încheierea războiului # Radio Chisinau
Ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanișina, a anunțat vineri că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuții menite să pună capăt războiului cu Rusia, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că a finanțat plata indemnizațiilor sociale pentru luna în curs, în valoare totală de 185,32 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Aproape 20 800 de persoane au obținut cetățenia Republicii Moldova, în ultimii 3 ani. Câte persoane au renunțat la cetățenia R. Moldova # Radio Chisinau
Aproape 20 800 de persoane au dobândit cetățenia Republicii Moldova în ultimii trei ani, jumătate dintre acestea obținând cetățenia în 2024. Tot anul trecut, circa 4 500 de solicitanți au primit pașaportul moldovenesc. Într-un răspuns oferit IPN, Agenția Servicii Publice a precizat că solicitanții sunt preponderent cetățeni ai Federației Ruse, Ucrainei și Republicii Belarus, precum și persoane cu statut juridic nedeterminat.
Scăldatul în Prut și Nistru este interzis de Boboteaza pe stil vechi. Avertismentul Poliției de Frontieră # Radio Chisinau
În contextul sărbătorii religioase Boboteaza, Poliția de Frontieră atenționează că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis. Măsura vizează siguranța cetățenilor și respectarea regimului frontierei de stat, transmite IPN.
Trenul Kiev – București înregistrează întârzieri cauzate de avarierea rețelelor electrice din Ucraina # Radio Chisinau
Trenul internațional de pe ruta Kiev – București înregistrează întârzieri din cauza avarierii rețelelor electrice de pe teritoriul Ucrainei, informează MOLDPRES.
MAE a desemnat Diplomatul Anului 2025. Contribuția la promovarea intereselor R. Moldova a ambasadoarei în Franța, Corina Călugăru # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe o desemnează pe Corina Călugăru, ambasador al Republicii Moldova în Franța, Diplomatul Anului 2025, pentru contribuția remarcabilă la promovarea intereselor Republicii Moldova și consolidarea profilului său internațional, precizează un comunicat al MAE.
O dronă de mari dimensiuni a fost găsită pe malul unui iaz din Telenești. Poliția a izolat zona # Radio Chisinau
Poliția a fost sesizată de un vânător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri.
Sesiunea de iarnă a APCE. Maia Sandu va susține un discurs, iar Mihai Popșoi va fi confirmat președinte al Comitetului de Miniștri # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. La evenimentul care va avea loc la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie 2026, ministrul de Externe Mihai Popșoi va fi confirmat ca președinte al Comitetului de miniștri al APCE.
Situația drumurilor naționale. Peste 20 de tone de sare tehnică au fost împrăștiate pe parcursul nopții # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile publice naționale sunt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată.
Fiul lui Kadîrov, în stare critică după un accident de mașină în Groznîi. El a fost dus de urgență la Moscova # Radio Chisinau
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost internat în stare critică în urma unui accident rutier în Groznîi, scrie site-ul Meduza, preluând canalul Telegram al opoziției cecene, Niyso, și jurnaliștii RFE/RL.
Astăzi este marcată Ziua Diplomatului. Mihai Popșoi: Republica Moldova are mai mulți prieteni ca niciodată # Radio Chisinau
Astăzi, de Ziua Diplomatului, celebrăm o profesie importantă pentru Republica Moldova. Totodată, acest prilej oferă ocazia de a exprima aprecierea pentru munca diplomaților și de a face bilanțul principalelor realizări în domeniul politicii externe a Republicii Moldova în anul 2025, transmite un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.
Raport: Sute de conturi false au fost mobilizate pe platformele social media după alegeri, pentru creșterea tensiunilor sociale din R. Moldova # Radio Chisinau
Rețele de conturi false pe platformele social media au fost mobilizate imediat după alegerile din Republica Moldova. O singură rețea, din cele documentate, a fost formată pe TikTok din 119 conturi false.
METEO | Gerul va stăpâni R. Moldova și în weekend. Temperaturile vor coborî până la -18 grade Celsius # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă vreme fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab spre moderat. Pe drumuri va fi ghețuș, informează MOLDPRES.
Ministrul apărării a avut o întrevedere cu șefa Oficiului de Legătură NATO la Chișinău. Ce subiecte au fost discutate # Radio Chisinau
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului de Legătură NATO la Chișinău, Michaela Guerard Šimák, cu prilejul încheierii mandatului acesteia.
Armata Națională și Comitetul Internațional al Crucii Roșii au semnat un plan de cooperare pentru anul 2026 # Radio Chisinau
Șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale, generalul de brigadă Vitalie Micov, a avut o întrevedere cu șeful Misiunii Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) în Republica Moldova, Walter Jeanty, cu ocazia încheierii mandatului acestuia.
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, și ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, au susținut astăzi, 16 ianuarie, un briefing de presă comun, în cadrul vizitei oficiale a ministrului român la Chișinău.
Vremea se va menține rece în următoarele zile, fiind influențată de un anticiclon din estul Europei. Ninsori nu se anunță, dar va persista riscul de ghețuș pe drumuri.
Maia Sandu îl va găzdui la Chișinău pe președintele Albaniei: ce include agenda vizitei # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului.
Biatlonista Alina Stremous s-a clasat în Top-20 în cursa de sprint de la Ruhpolding # Radio Chisinau
În cadrul etapei Cupei Mondiale de biatlon desfășurate în stațiunea germană Ruhpolding, Alina Stremous s-a clasat pe locul 20 în proba de sprin pe distanța de 7,5 kilometri.
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău are un consilier nou. Este vorba despre Oxana Bordian, căreia Comisia Electorală Centrală i-a atribuit mandatul după demisia lui Daniel Rotaru.
Peste 90 de milioane de lei, investiți prin platforma eVMS.md în primele cinci zile ale subscrierii # Radio Chisinau
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă sesiune de subscriere a valorilor mobiliare de stat, realizată prin platforma eVMS.md. Aceasta este valabilă în intervalul 12-21 ianuarie 2026. În primele cinci zile ale perioadei de subscriere au fost înregistrate investiții totale în valoare de 90.597.200 de lei.
Delegația UE la Chișinău invită tinerii să participe la webinarele despre voluntariat # Radio Chisinau
Pregătirea pentru crize și reziliența sunt priorități importante pentru Uniunea Europeană. Delegația UE la Chișinău a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare, menționând că vor fi organizate două webinare, referitoare la voluntariat și rolul său în consolidarea pregătirii comunității.
Peste 30.000 de dolari americani nedeclarați au fost depistați la un pasager pe Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în comun cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită a mijloacelor financiare în valută străină din țară.
Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost executat în proporție de 99,6% în anul 2025, fiind acumulate venituri totale de 49,2 miliarde de lei și înregistrate cheltuieli de 49,1 miliarde de lei.
MAE de la Chișinău răspunde ministerului rus de externe: „R. Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie” # Radio Chisinau
Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de ministerul rus de externe. Precizările au fost făcute astăzi de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.
Compania „Lukoil-Moldova” a fost amendată pentru nerespectarea deciziei de predare a infrastructurii # Radio Chisinau
Compania „Lukoil-Moldova” a fost amendată cu cinci milioane de lei pentru nerespectarea deciziei autorităților de a preda infrastructura complexului petrolier în proprietatea statului. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care precizează că sancțiunea a fost dată de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
Ursula von der Leyen va semna acordul UE-Mercosur în Paraguay. Când va intra acesta în vigoare și cine îl mai poate bloca # Radio Chisinau
UE și statele Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) vor semna sâmbătă acordul comercial negociat de un sfert de secol, care stârnește încă opoziție în rândul unor state membre și printre fermierii europeni.
Poliția de Frontieră și DTRA discută implementarea rețelei TETRA în Republica Moldova # Radio Chisinau
Pe 15 ianuarie 2026, la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții Defense Threat Reduction Agency (DTRA), dedicată coordonării și clarificării aspectelor tehnice și operaționale privind implementarea proiectului Rețeaua Națională Terestră de Radiocomunicații (TETRA) cu turnuri radio în Republica Moldova, precum și planificării sprijinului viitor pentru întărirea securității la frontieră.
În timpul examinării unei petiții, șeful adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Vasile Melnic, împreună cu angajații IPM Chișinău și UTA Găgăuzia, a depistat un caz de braconaj.
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Cocieri și Corjova se confruntă cu lipsuri de lactate și verdețuri, după ce circulația feribotului de la Molovata – singura rută de aprovizionare necontrolată de autoritățile transnistrene – a fost suspendată din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru. Situația afectează și agenții economici, care nu pot livra produse alimentare în localități.
Înregistrarea curselor cu autorizații CEMT digitale în sistemul BIREG este obligatorie # Radio Chisinau
Înregistrarea curselor efectuate în baza autorizațiilor CEMT digitale în sistemul BIREG este obligatorie, a anunțat Agenția Națională Transport Auto (ANTA).
Polițiștii de frontieră atenționează: Scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Atenționarea a fost făcută în contextul marcării, la sfârșitul acestei săptămâni, a sărbătorii creștine, pe stil vechi, Boboteaza.
Maia Sandu a acordat rangurile de ambasador și ministru plenipotențiar pentru 14 diplomați din Republica Moldova # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a semnat astăzi un decret privind acordarea rangurilor de ambasador și ministru plenipotențiar pentru 14 diplomați din Republica Moldova.
Consumatorii de gaze vor putea alege modul de contractare a gazelor, fie la un preț fix pe o perioadă determinată, fie la un preț dinamic, indexat la bursă, odată cu liberalizarea pieței. În acest sens, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat pentru consultări publice proiectul privind modificarea Regulamentului cu privire la furnizarea gazelor naturale și a Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului, transmite IPN.
IGSU lansează o campanie de prevenire a accidentelor pe gheața în perioada rece a anului # Radio Chisinau
Peste 200 de profesori universitari din R. Moldova au fost instruiți să predea în limba engleză # Radio Chisinau
Un număr de 240 de profesori universitari, de la patru instituții de învățământ superior, au finalizat cursuri de limbă engleză pentru a putea preda studenților internaționali. Instruirile au fost organizate cu suportul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială.
IGSU a lansat „Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire a corpurilor acvatice” # Radio Chisinau
La data de 16 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a lansat “Campania de prevenire a incidentelor de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice, în perioada rece a anului”.Evenimentul a avut loc la stația de salvare din Parcul „Valea Morilor” din municipiul Chișinău, cu participarea conducerii IGSU și reprezentanții întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.Activitatea a avut drept scop sporirea nivelului de informare și conștientizare a populației cu privire la riscurile specifice sezonului rece și modul corect de reacție în situații de urgență. În cadrul activității, salvatorii și pompierii IGSU au desfășurat un exercițiu demonstrativ, având ca scenariu intervenția în cazul prăbușirii persoanelor sub podul de gheață. Salvatorii au simulat salvarea sinistraților, iar specialiștii SMURD au prezentat măsuri de prevenire a hipotermiei, explicând importanța acordării primului ajutor victimelor scoase din apa rece. Totodată, în contextul sărbătorii divine „Botezul Domnului”, angajații Direcției Regionale Căutare-Salvare nr. 1 din capitală au demonstrat corectitudinea scufundării în apă rece și au îndemnat persoanele care respectă tradiția anuală să manifeste prudență maximă și să respecte regulile de siguranță, pentru a evita producerea incidentelor.În vederea minimalizării riscului producerii incidentelor pe apă în perioada rece a anului, IGSU s-a adresat cetățenilor și amatorilor pescuitului la copcă cu îndemnul de a respecta regulile de siguranță și de a evita aflarea pe gheața subțire a bazinelor acvatice, care poate ceda în orice moment, în special în condițiile temperaturilor oscilante.Potrivit salvatorilor, o atenție sporită trebuie acordată minorilor, care se aventurează să iasă pe podul de gheață. Adulții sunt rugați să supravegheze copiii și să nu le permită aflarea sau joaca acestora în apropierea ori pe suprafața corpurilor acvatice înghețate. Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub podul de gheață în perioada rece a anului este desfășurată în toate raioanele țării, iar cetățenii sunt îndemnați să fie responsabili și să respecte următoarele reguli de prevenire: Măsuri și reguli de prevenire pentru adulți și copii Evitați deplasarea pe gheața bazinelor acvatice, indiferent de grosimea aparentă a acesteia;Nu permiteți copiilor să se joace pe lacuri, râuri sau iazuri înghețate;Supravegheați permanent copiii în apropierea apelor;Nu consumați alcool înainte de a intra în apă rece sau în timpul participării la ritualuri religioase;Participarea la ritualul de scufundare de „Botezul Domnului” trebuie realizată doar în locuri autorizate și sub supravegherea salvatorilor;Respectați indicațiile salvatorilor și ale autorităților;În caz de urgență, apelați imediat Serviciul 112.IGSU atenționează asupra riscurilor pescuitului la copcă, iar pescarii sunt rugați să evite aflarea pe stratul subțire de gheață, mai ales în perioadele cu temperaturi oscilante. Reguli de siguranță pentru pescari în perioada rece a anuluiEvitați pescuitul pe gheață subțire sau în zonele cu curenți, izvoare subacvatice ori vegetație abundentă;Nu intrați pe gheață dacă grosimea acesteia este mai mică de 10 cm;Informați rudele sau persoanele apropiate despre locul și durata estimată a pescuitului;Nu pescuiți singuri și păstrați distanța între persoane pentru a evita supraîncărcarea gheții;Purtați vestă de salvare sau echipament de protecție adecvat;Aveți la dispoziție obiecte de auto-salvare (frânghie, cuțit, țepușe pentru gheață);Evitați consumul de alcool înainte și în timpul pescuitului;Fiți atenți la schimbările vremii și părăsiți imediat zona în cazul apariției crăpăturilor sau zgomotelor în gheață.Potrivit datelor IGSU, în perioada rece a anului 2026, o persoană a decedat în urma prăbușirii sub gheața subțire în timp ce traversa râul Nistru.IGSU reamintește că siguranța este o prioritate, iar respectarea regulilor simple de prevenire poate salva vieți.
Mark Rutte, în dialog cu Volodimir Zelenski : NATO reafirmă sprijinul pentru Ucraina # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat astăzi, 16 ianuarie, cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pe fondul atacurilor rusești masive care au provocat pene în aprovizionarea cu energie electrică și termică.
Creștere alarmantă: De două ori mai multe cazuri de rabie în R. Moldova, față de 2024 # Radio Chisinau
Cazurile confirmate de rabie sunt în creștere în Republica Moldova, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Unul dintre motive ar fi prezența animalelor fără stăpân în localități.
