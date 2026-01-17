Poliția vine cu detalii referitoare la drona descoperită în Telenești

14:45

La data de 16 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a lansat “Campania de prevenire a incidentelor de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice, în perioada rece a anului”.Evenimentul a avut loc la stația de salvare din Parcul „Valea Morilor” din municipiul Chișinău, cu participarea conducerii IGSU și reprezentanții întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.Activitatea a avut drept scop sporirea nivelului de informare și conștientizare a populației cu privire la riscurile specifice sezonului rece și modul corect de reacție în situații de urgență. În cadrul activității, salvatorii și pompierii IGSU au desfășurat un exercițiu demonstrativ, având ca scenariu intervenția în cazul prăbușirii persoanelor sub podul de gheață. Salvatorii au simulat salvarea sinistraților, iar specialiștii SMURD au prezentat măsuri de prevenire a hipotermiei, explicând importanța acordării primului ajutor victimelor scoase din apa rece. Totodată, în contextul sărbătorii divine „Botezul Domnului”, angajații Direcției Regionale Căutare-Salvare nr. 1 din capitală au demonstrat corectitudinea scufundării în apă rece și au îndemnat persoanele care respectă tradiția anuală să manifeste prudență maximă și să respecte regulile de siguranță, pentru a evita producerea incidentelor.În vederea minimalizării riscului producerii incidentelor pe apă în perioada rece a anului, IGSU s-a adresat cetățenilor și amatorilor pescuitului la copcă cu îndemnul de a respecta regulile de siguranță și de a evita aflarea pe gheața subțire a bazinelor acvatice, care poate ceda în orice moment, în special în condițiile temperaturilor oscilante.Potrivit salvatorilor, o atenție sporită trebuie acordată minorilor, care se aventurează să iasă pe podul de gheață. Adulții sunt rugați să supravegheze copiii și să nu le permită aflarea sau joaca acestora în apropierea ori pe suprafața corpurilor acvatice înghețate. Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub podul de gheață în perioada rece a anului este desfășurată în toate raioanele țării, iar cetățenii sunt îndemnați să fie responsabili și să respecte următoarele reguli de prevenire: Măsuri și reguli de prevenire pentru adulți și copii Evitați deplasarea pe gheața bazinelor acvatice, indiferent de grosimea aparentă a acesteia;Nu permiteți copiilor să se joace pe lacuri, râuri sau iazuri înghețate;Supravegheați permanent copiii în apropierea apelor;Nu consumați alcool înainte de a intra în apă rece sau în timpul participării la ritualuri religioase;Participarea la ritualul de scufundare de „Botezul Domnului” trebuie realizată doar în locuri autorizate și sub supravegherea salvatorilor;Respectați indicațiile salvatorilor și ale autorităților;În caz de urgență, apelați imediat Serviciul 112.IGSU atenționează asupra riscurilor pescuitului la copcă, iar pescarii sunt rugați să evite aflarea pe stratul subțire de gheață, mai ales în perioadele cu temperaturi oscilante. Reguli de siguranță pentru pescari în perioada rece a anuluiEvitați pescuitul pe gheață subțire sau în zonele cu curenți, izvoare subacvatice ori vegetație abundentă;Nu intrați pe gheață dacă grosimea acesteia este mai mică de 10 cm;Informați rudele sau persoanele apropiate despre locul și durata estimată a pescuitului;Nu pescuiți singuri și păstrați distanța între persoane pentru a evita supraîncărcarea gheții;Purtați vestă de salvare sau echipament de protecție adecvat;Aveți la dispoziție obiecte de auto-salvare (frânghie, cuțit, țepușe pentru gheață);Evitați consumul de alcool înainte și în timpul pescuitului;Fiți atenți la schimbările vremii și părăsiți imediat zona în cazul apariției crăpăturilor sau zgomotelor în gheață.Potrivit datelor IGSU, în perioada rece a anului 2026, o persoană a decedat în urma prăbușirii sub gheața subțire în timp ce traversa râul Nistru.IGSU reamintește că siguranța este o prioritate, iar respectarea regulilor simple de prevenire poate salva vieți.