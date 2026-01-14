Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „De data aceasta, glonțul nu va rata”

11:20

Ca să nu existe moratoriu pentru angajări în unele instituții publice, Guvernul le-ar putea elimina. În opinia ministrului Finanțelor Adrian Gavrilița, dacă entitățile au activat fără persoane care să exercite atribuțiile vacante, aceste funcții ar putea fi reduse. „Astăzi am semnat o adresare pentru colegi,ca […]