Malpraxis la Spitalul din Comrat. Trei medici, judecați pentru moartea a doi pacienți

19:40

Pescuitul la copcă rămâne una dintre cele mai populare activități de iarnă în Republica Moldova. Pe iazul din satul Putinești, Florești, mai mulți pescari au ieșit pe gheață, spunând că vin nu doar pentru captură, ci și pentru liniștea și relaxarea pe care le oferă acest hobby. „Are cel puțin un kilogram. Pentru început este […]