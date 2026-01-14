Bat în retragere: în Moldova, cazurile de infecții respiratorii și gripă sezonieră sunt în scădere

22:00

Peste 6600 de cetățeni ucraineni au drept de ședere sau se află în sistemul de azil din Moldova. Dintre ei, 3717 dețin drept de ședere provizorie, alți 2577 au drept de ședere permanentă, transmite IPN cu referire la datele oficiale ale Inspectoratului General pentru Migrație. Drept de ședere pentru reîntregirea familiei a fost acordat la […] Articolul Peste 6600 de cetățeni ucraineni beneficiază de drept de ședere sau azil în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.