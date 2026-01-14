FOTO Accident grav la Ștefan Vodă din cauza unui șofer beat și fără permis. Sunt victime
Realitatea.md, 14 ianuarie 2026 13:40
O tânără de 19 ani a ajuns la spital cu traumatisme, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident grav între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. La volan se afla un tânăr de 25 de ani, care conducea fără permis și în stare de ebrietate. „La fața locului, polițiștii din Ștefan […] Articolul FOTO Accident grav la Ștefan Vodă din cauza unui șofer beat și fără permis. Sunt victime apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 10 minute
13:50
Emisarii americani Witkoff și Kushner pregătesc o vizită la Moscova pentru discuții de pace # Realitatea.md
Emisarii americani Steven Witkoff și Jared Kushner intenționează să viziteze în curând Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, a relatat Bloomberg. Conform sursei, întâlnirea ar putea avea loc în luna ianuarie, însă planurile nu au fost încă finalizate și ar putea fi amânate din cauza evenimentelor din Iran. O sursă a […] Articolul Emisarii americani Witkoff și Kushner pregătesc o vizită la Moscova pentru discuții de pace apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
13:40
VIDEO Dosarul diplomelor de la USMF: Mai mulți angajați ai universității au fost audiați. În România s-au transmis acte # Realitatea.md
Mai mulți angajați ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au fost audiați, în contextul scandalului cu eliberarea frauduloasă a diplomelor. Precizarea a fost făcută de către ministrul Sănătății, Emil Ceban. Oficialul și rectorul USMF a precizat că nu cunoaște detalii despre ancheta din România, dar responsabilii din cadrul instituției au […] Articolul VIDEO Dosarul diplomelor de la USMF: Mai mulți angajați ai universității au fost audiați. În România s-au transmis acte apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
FOTO Accident grav la Ștefan Vodă din cauza unui șofer beat și fără permis. Sunt victime # Realitatea.md
13:30
Peste 280 de freelanceri s-au înregistrat oficial de la începutul anului, odată cu intrarea în vigoare a noii „legi a freelancerilor”, a anunțat ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu. Potrivit acestuia, noul cadru legal are drept scop scoaterea activităților independente din zona gri a economiei și oferirea de beneficii sociale și medicale celor care activează în regim […] Articolul Peste 280 de freelanceri s-au înregistrat după intrarea în vigoare a noii legi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:40
Mai mulți senatori americani au introdus un proiect legislativ care ar interzice administrației președintelui Donald Trump să anexeze, să ocupe sau să controleze teritoriul unui aliat din NATO fără consimțământul țării partenere. Propunerea a fost înaintată marți, 13 ianuarie, de senatoarele Lisa Murkowski (Partidul Republican) și Jeanne Shaheen (Partidul Democrat) și survine pe fondul interesului […] Articolul Senatori americani propun o lege care împiedică anexarea Groenlandei de către SUA apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
AUDIO Nicolae Osmochescu: Unirea se decide doar la referendum, dar Maia Sandu are dreptul de cetățean să o susțină # Realitatea.md
Maia Sandu, în calitate de cetățean, are dreptul să susțină unirea și nu declarat pentru prima dată despre faptul că ar sprijini reunificarea celor două maluri ale Prutului, iar afirmația sa despre un eventual referendum confirmă faptul că președinta Moldovei a reconfirmat că orice decizii importante pentru stat trebuie aprobate în mod democrat, consideră expertul […] Articolul AUDIO Nicolae Osmochescu: Unirea se decide doar la referendum, dar Maia Sandu are dreptul de cetățean să o susțină apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Prânzul elevilor din grupele cu program prelungit din Chișinău, mai scump din ianuarie curent # Realitatea.md
Alimentația pentru elevii grupelor cu program prelungit din Chișinău crește cu 3 lei și 65 de bani, din luna ianuarie curent. Prânzul unui elev din clasele I-IV-a a ajuns să coste acum 18 lei pentru o zi, transmite Jurnal TV. Din septembrie 2025, elevii claselor I-IX-a beneficiază gratuit de un mic dejun cald, după ce […] Articolul VIDEO Prânzul elevilor din grupele cu program prelungit din Chișinău, mai scump din ianuarie curent apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
12:10
Palatul Sportului al Universității de Stat din Moldova a pierdut aproximativ 3,5 milioane de lei în anul 2024, din cauza unor probleme grave în gestionarea banilor, arată un audit realizat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit raportului, au fost descoperite nereguli la încasarea plăților pentru bazin, sala de fitness, saună și alte servicii. Nu există […] Articolul Nereguli la Palatul Sportului al USM: abonamente neînregistrate și plăți fără bon apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Malpraxis la Spitalul din Comrat. Trei medici, judecați pentru moartea a doi pacienți # Realitatea.md
Trei medici din UTA Găgăuzia au fost trimiși în judecată pentru malpraxis, fiind acuzați că, prin inacțiune și neglijență, ar fi provocat decesul a doi pacienți. Anunțul a fost făcut pe 14 ianuarie 2026 de Procuratura UTA Găgăuzia. Potrivit procurorilor, primul caz s-a produs în octombrie 2022, la Spitalul raional Comrat. Un pacient cu o […] Articolul Malpraxis la Spitalul din Comrat. Trei medici, judecați pentru moartea a doi pacienți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:50
Rada Supremă din Ucraina l-a demis pe Denis Șmihal din funcția de ministru al Apărării # Realitatea.md
Rada Supremă din Ucraina l-a demis, marți, 13 ianuarie, pe Denis Șmihal din funcția de ministru al Apărării al Ucrainei. Decizia a fost transmisă de presa ucraineană, citând o transmisiune a sesiunii parlamentare. Potrivit informațiilor oficiale, 265 de parlamentari au votat pentru demiterea lui Șmihal din funcție. Oficialul și-a început mandatul la conducerea Ministerului Apărării […] Articolul Rada Supremă din Ucraina l-a demis pe Denis Șmihal din funcția de ministru al Apărării apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Bat în retragere: în Moldova, cazurile de infecții respiratorii și gripă sezonieră sunt în scădere # Realitatea.md
În perioada 5 – 11 ianuarie 2026 au fost înregistrate 1.910 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, numărul fiind în descreștere cu 17% față de săptămâna precedentă. Tot în acest interval au fost raportate și 302 cazuri de gripă sezonieră, cu 17% mai puține comparativ cu săptămâna anterioară. Potrivit […] Articolul Bat în retragere: în Moldova, cazurile de infecții respiratorii și gripă sezonieră sunt în scădere apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Igiena în spitalele Molodvei, sub reguli noi: ventilație, dezinfectare și apă potabilă # Realitatea.md
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de condiții mai sigure și servicii medicale mai calitative, după ce Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou regulament sanitar privind condițiile de igienă în instituțiile medicale. Instituțiile medicale vor trebui să respecte cerințe mai stricte de curățenie și igienă. Sunt prevăzute reguli clare privind organizarea […] Articolul Igiena în spitalele Molodvei, sub reguli noi: ventilație, dezinfectare și apă potabilă apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Un bărbat de 58 de ani a suferit arsuri grave, după o explozie provocată de o scurgere de gaz într-o locuință din satul Costești, raionul Ialoveni. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 13 ianuarie. Potrivit IGSU, deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar victima a suferit arsuri pe circa 50% din suprafața corpului. […] Articolul Explozie într-o casă din Costești. Un bărbat, transportat de urgență la spital apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Impozitul pe imobile ar putea crește. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, a declarat că documentul se află încă în proces de elaborare, fără a oferi alte detalii. „Cred că în perioada următoare vom avea actualizări și răspunsuri la această întrebare”, a spus Gavrilița. Ministrul nu a precizat cât va constitui impozitul pe imobile. Pentru cele mai […] Articolul VIDEO Impozitul pe imobile ar putea crește. Ce spune ministrul Finanțelor? apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Natalia Balaban: Avocatură din Republica Moldova are nevoie de unitate, dialog și reforme # Realitatea.md
Avocatura din Republica Moldova traversează o perioadă de criză profundă, marcată de incertitudini, presiuni financiare și o comunicare deficitară atât în interiorul breslei, cât și cu autoritățile. Declarațiile au fost făcute de Natalia Balaban, candidată la funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, într-un interviu pentru IPN, în care a vorbit despre starea […] Articolul Natalia Balaban: Avocatură din Republica Moldova are nevoie de unitate, dialog și reforme apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Gavrilița: Ca să nu existe moratoriu pentru angajări, Guvernul ar putea elimina unele funcții publice vacante # Realitatea.md
Ca să nu existe moratoriu pentru angajări în unele instituții publice, Guvernul le-ar putea elimina. În opinia ministrului Finanțelor Adrian Gavrilița, dacă entitățile au activat fără persoane care să exercite atribuțiile vacante, aceste funcții ar putea fi reduse. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Astăzi am semnat o adresare pentru colegi,ca […] Articolul Gavrilița: Ca să nu existe moratoriu pentru angajări, Guvernul ar putea elimina unele funcții publice vacante apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Banca Mondială revizuiește în sus creșterea economiei Moldovei: avans estimat de 2,9% în 2025 # Realitatea.md
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere estimată de 2,9% în 2025, o revizuire pozitivă semnificativă față de prognoza Băncii Mondiale din iunie trecut, când se anticipa un avans de doar 0,9%. Această corecție în sus reflectă o activitate economică mai robustă decât se estima anterior, potrivit celui mai recent raport privind „Perspectivele Economice Globale” […] Articolul Banca Mondială revizuiește în sus creșterea economiei Moldovei: avans estimat de 2,9% în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Lidera partidului Batkivșcina, Iulia Timoșenko, a confirmat perchezițiile efectuate la sediul partidului, dar neagă toate acuzațiile, scrie presa ucraineană. „Așa-numitele acțiuni de investigație urgente, care au durat toată noaptea, tocmai s-au încheiat la sediul partidului Batkivșcina. Acțiuni de investigație urgente care nu au nicio legătură cu legea”, a declarat Timoșenko. Potrivit liderei Batkivșcina, peste treizeci […] Articolul Iulia Timoșenko confirmă perchezițiile la sediul Batkivșcina, dar neagă acuzațiile apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Un bărbat a fost ademenit, bătut și abandonat într-o fâșie forestieră. Trei tineri riscă închisoare # Realitatea.md
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, au fost reținuți și riscă până la trei ani de închisoare, fiind bănuiți că ar fi ademenit un bărbat de 26 de ani, pe care l-au agresat, jefuit și lipsit ilegal de libertate. Cazul a fost înregistrat pe 10 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, victima […] Articolul Un bărbat a fost ademenit, bătut și abandonat într-o fâșie forestieră. Trei tineri riscă închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Ministrul Educației nu confirmă, dar nici nu neagă problema gândacilor dintr-un cămin al UTM # Realitatea.md
Ministrul Educației nu confirmă, dar nici nu infirmă informațiile apărute în spațiul public privind prezența gândacilor în căminele Universității Tehnice a Moldovei. Declarația a fost făcută de Dan Perciun, după ce studenții au expediat în presă imagini care ar arăta condiții insalubre într-un cămin al UTM. În același timp, Perciun a declarat că a văzut […] Articolul Ministrul Educației nu confirmă, dar nici nu neagă problema gândacilor dintr-un cămin al UTM apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Un bărbat în vârstă de 66 de ani s-a intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de la soba din locuință. Cazul a avut loc în data de 13 ianuarie, în satul Trifăuți, raionul Soroca. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii IGSU au stabilit: canalul de evacuare a fumului era obturat cu depuneri de […] Articolul Sobele defecte fac victime! Două persoane au ajuns la spital cu intoxicații apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ex-deputata Marcela Nistor și un moldovean care a lucrat la Ministerul Sănătății din Irlanda preiau funcții în Guvern # Realitatea.md
Fosta deputată PAS, Marcela Nistor a devenit secretară de stat la Ministerul Culturii. Oficiala va fi responsabilă de dezvoltarea industriei creative. Oleg Bivol va prelua mandatul de secretar de stat la Ministerul Economiei. Până acum conaționalul a lucrat în cadrul Ministerului Sănătății din Irlanda. Gheorghe Ambrosie a fost numit director adjunct la Agenția Națională Transport […] Articolul Ex-deputata Marcela Nistor și un moldovean care a lucrat la Ministerul Sănătății din Irlanda preiau funcții în Guvern apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Claudette Colvin, figură-cheie în lupta împotriva segregării rasiale, a murit la 86 de ani # Realitatea.md
Claudette Colvin, figură importantă a mișcării pentru drepturile civile din Statele Unite, a încetat din viață marți, 13 ianuarie, la vârsta de 86 de ani, anunță Reuters. Decesul a avut loc în Texas, unde aceasta se afla sub îngrijire paliativă, și a fost confirmat de Ashley Roseboro, reprezentant al familiei și al Fundației Claudette Colvin. […] Articolul Claudette Colvin, figură-cheie în lupta împotriva segregării rasiale, a murit la 86 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
”Investițiile în apărare sunt investiții în pace”- Maia Sandu a inspectat noua unitate militară din Băcioi # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a inspectat lucrările de construcție la noua unitate militară din comuna Băcioi. Șefa statului a subliniat că acest proiect reprezintă un pas important în îmbunătățirea condițiilor de trai și de instruire militară, despre care s-a vorbit, ani la rând, ca fiind precare. Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu a menționat […] Articolul ”Investițiile în apărare sunt investiții în pace”- Maia Sandu a inspectat noua unitate militară din Băcioi apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Ministrul Educației nu confirmă, dar nici nu infirmă imaginile cu gândaci dintr-un cămin al UTM # Realitatea.md
10:20
Măsurile propuse de vicepremierul pentru Reintegrare, după sistarea bacului de la Molovata # Realitatea.md
Bacul de la Molovata și-a sistat temporar activitatea începând cu data de 14 ianuarie. În acest context, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a venit cu explicații, înainte de ședința Guvernului, privind măsurile pe care le vor întreprinde autoritățile pentru gestionarea situației. „Bacul de la Molavata și-a sistat temporar activitatea din cauza temperaturii scăzute și înghețării […] Articolul Măsurile propuse de vicepremierul pentru Reintegrare, după sistarea bacului de la Molovata apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Chiveri: Ca întreprinderile din stânga Nistrului să funcționeze, Tiraspolul trebuie să accepte reintegrarea # Realitatea.md
Pentru ca să fie depășită criza economică din regiunea transnistreană, Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare. Declarația aparține vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul consideră că asemenea scenariu ar asigura stabilitatea regiunii. În același timp, conform lui, reintegrarea reflectă și dorința cetățenilor de a avea stabilitate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Chiveri: Ca întreprinderile din stânga Nistrului să funcționeze, Tiraspolul trebuie să accepte reintegrarea apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
FOTO Proimobil aduce la Chișinău oportunități imobiliare din București cu randamente de până la 15% # Realitatea.md
După consolidarea interesului investițional generat de evenimentele anterioare, Proimobil continuă extinderea dialogului B2B prin organizarea evenimentului Zilele Bucureștiului, dedicat investitorilor care analizează oportunități imobiliare cu randament ridicat și potențial de creștere pe termen mediu și lung. Evenimentul se desfășoară în perioada 15–28 ianuarie, la Chișinău, și oferă acces direct la un portofoliu investițional de peste […] Articolul FOTO Proimobil aduce la Chișinău oportunități imobiliare din București cu randamente de până la 15% apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Machidon: Urmărirea penală în dosarul contrabandei cu armament este în desfășurare # Realitatea.md
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a declarat că urmărirea penală în dosarul contrabandei cu armament va dura, iar autoritățile din Republica Moldova colaborează cu DIICOT din România, transmite politik.md. „Pe această cauză penală, se lucrează foarte intens, este făcut grup de urmare penală, este o comunicare foarte bună cu Dicotul din România, pe această cauză, […] Articolul VIDEO Machidon: Urmărirea penală în dosarul contrabandei cu armament este în desfășurare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:40
Șeful-adjunct al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, riscă să fie sancționat disciplinar, după ce a fost prins la volan în stare de ebrietate lângă Bălți. Cazul a atras atenția Consiliului Superior al Procurorilor. Andrei Cebotari, membru al CSP, a anunțat că s-a autosesizat în acest caz și a inițiat procedurile prevăzute de lege. Potrivit lui […] Articolul CSP s-a autosesizat în cazul procurorului adjunct din Glodeni prins beat la volan apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Spații destinate consumului de droguri, descoperite în Chișinău: trei bărbați sunt bănuiți # Realitatea.md
Polițiștii de la Ciocana au destructurat activitatea ilegală a trei bărbați cu vârstele de 34, 38 și 52 de ani, bănuiți că ar fi organizat și întreținut spații destinate consumului ilicit de droguri în municipiul Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în urma perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliile acestora, au fost depistate și ridicate dispozitive artizanale pentru […] Articolul Spații destinate consumului de droguri, descoperite în Chișinău: trei bărbați sunt bănuiți apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
VIDEO Cel puțin 19 morți și 80 de răniți după ce un tren a fost lovit de o macara în nord-estul Thailandei # Realitatea.md
Un tren care se deplasa din capitala Thailandei spre nord-estul țării a deraiat miercuri, după ce o macara aflată pe un șantier s-a prăbușit peste unul dintre vagoane, provocând moartea a cel puțin 19 persoane și rănirea altor minimum 80, potrivit Poliției. Autorităţile au revizuit bilanţul accidentului la 19 morţi şi cel puţin 80 de […] Articolul VIDEO Cel puțin 19 morți și 80 de răniți după ce un tren a fost lovit de o macara în nord-estul Thailandei apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Acuzații grave în Parlamentul Ucrainei: un lider de fracțiune, suspectat de mituirea deputaților. Ar fi vorba de Iulia Timoșenko # Realitatea.md
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au anunțat că suspectează liderul uneia dintre fracțiunile parlamentare din Rada Supremă de corupție, fiind bănuit că ar fi oferit mită deputaților pentru a influența voturile asupra unor proiecte de lege, scrie UNIAN. Potrivit comunicatului comun al NABU și SAP, politicianul este cercetat în […] Articolul Acuzații grave în Parlamentul Ucrainei: un lider de fracțiune, suspectat de mituirea deputaților. Ar fi vorba de Iulia Timoșenko apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Declarații la Realitatea TV: Lupta cu bacteriile se complică, medicii combina antibiotice pentru a salva pacienți # Realitatea.md
Rezistența la antibiotice obligă medicii să recurgă la tratamente tot mai complexe pentru a salva vieți. Invitatele emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au avertizat că tratamentele devin mai lungi și mai complicate, iar rezistența la antibiotice duce la creșterea mortalității, în special în rândul pacienților grav bolnavi și imunocompromiși, infectați cu microorganisme extrem […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Lupta cu bacteriile se complică, medicii combina antibiotice pentru a salva pacienți apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Anul 2025 a ocupat locul al treilea în clasamentul celor mai călduroși ani înregistrați la nivel global, situându-se foarte aproape de recordurile stabilite în 2024 și 2023. Anunțul a fost făcut miercuri, separat, de observatorul european Copernicus și de Institutul american Berkeley Earth. Pentru prima dată, temperatura medie la suprafaţa globului în ultimii trei ani […] Articolul 2025, al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel global apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Atac cu drone asupra regiunii ruse Rostov: un mort și patru răniți, printre care un copil # Realitatea.md
Un atac cu drone atribuit Ucrainei a avut loc în noaptea de 14 ianuarie asupra regiunii Rostov, soldat cu un mort și patru persoane rănite, inclusiv un copil de patru ani, a anunțat guvernatorul regiunii, Iuri Sliusar, transmite site-ul independent de știri Meduza. Potrivit acestuia, toate persoanele rănite au fost transportate la spital, starea lor […] Articolul Atac cu drone asupra regiunii ruse Rostov: un mort și patru răniți, printre care un copil apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:50
Șeful-adjunct al Procuraturii Glodeni, prins beat la volan lângă Bălți. A refuzat testarea la alcoolemie # Realitatea.md
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, este vizat într-un dosar penal, după ce a fost oprit de polițiști în trafic și a refuzat atât testarea la alcoolemie, cât și recoltarea probelor biologice. Potrivit Nordinfo, incidentul s-a produs noaptea trecută, în apropiere de municipiul Bălți, după ce automobilul condus de acesta a fost observat […] Articolul Șeful-adjunct al Procuraturii Glodeni, prins beat la volan lângă Bălți. A refuzat testarea la alcoolemie apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Premierul României preia interimatul la Ministerul Educației. Un nou ministru, propus până la sfârșitul lunii ianuarie # Realitatea.md
Premierul României, Ilie Bolojan, va prelua interimatul la Ministerul Educației, după demisia lui Daniel David. Anunțul reiese dintr-un comunicat al Guvernului, după ce șeful Executivului i-a transmis marți președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare a ministrului Educației din funcție. Ilie Bolojan a declarat, marți, la TVR1, că un nou ministru al Educației urmează să fie […] Articolul Premierul României preia interimatul la Ministerul Educației. Un nou ministru, propus până la sfârșitul lunii ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Creştinii ortodocşi de stil vechi îl cinstesc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare. Tradiții și obiceiuri # Realitatea.md
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe stil vechi pe Sfântul Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului timpuriu. Sărbătoarea este marcată în Republica Moldova printr-o serie de tradiții și obiceiuri populare, care aduc speranță pentru noul an. După ce, în ajunul Anului Nou pe stil vechi, cetele de urători au colindat casele […] Articolul Creştinii ortodocşi de stil vechi îl cinstesc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare. Tradiții și obiceiuri apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026 aduce o încărcătură astrală intensă și contexte care te provoacă să privești mai atent spre tine, spre alegerile făcute și direcția în care te îndrepți. Astrele te încurajează să ieși din rutină, să-ți asculți intuiția și să acorzi timp lucrurilor cu adevărat importante. Fie că este vorba despre carieră, […] Articolul Horoscop zilnic 14 ianuarie 2026: Viața devine mai ușoară pentru aceste zodii apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Potrivit prognozelor meteorologilor, astăzi, 14 ianuarie 2026 se va atesta o zi geroasă, cu cer predominant senin și „soare cu dinți”, iar temperaturile vor fi sub media caracteristică perioadei. Potrivit meteorologilor, maximele diurne vor atinge pragul de 0 grade Celsius, în timp ce pe timpul nopții temperaturile vor scădea până la –14 grade. În nordul […] Articolul „Soare cu dinți” și ger: Ce temperaturi prognozează meteorologii apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb pentru data de 14 ianuarie 2026, care indică ușoare creșteri pentru principalele valute. Astfel, euro se apreciază cu 5 bani și ajunge la 19 lei și 86 de bani. Dolarul american înregistrează, de asemenea, o creștere de 5 bani, fiind cotat la 17 lei și […] Articolul Curs valutar 14 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Un cuib de dinozaur, descoperit pe o plajă din Portugalia. Ce arată analizele preliminare # Realitatea.md
Un cuib de dinozaur, care conţine ouă vechi de 150 de milioane de ani, din Jurasicul târziu, a fost descoperit în zona stâncilor de pe plaja Santa Cruz, în apropiere de oraşul Torres Vedras, la aproximativ 50 kilometri nord de Lisabona, a anunţat Societatea de Istorie Naturală din acest oraş portughez, informează dcnews.ro. Agenţia de […] Articolul Un cuib de dinozaur, descoperit pe o plajă din Portugalia. Ce arată analizele preliminare apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife. Femeia se afla în scaun cu rotile # Realitatea.md
O femeie de 75 de ani a fost găsită moartă într-un scaun cu rotile pe Aeroportul Tenerife Sud, după ce soțul ei de 85 de ani a încercat să o îmbarce, relatează știrileprotv.ro. Soțul ei, octogenar, încercase să o dea drept vie, plasând-o într-un scaun cu rotile. Ideea lui a funcționat inițial, până când un […] Articolul Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife. Femeia se afla în scaun cu rotile apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Operațiune uriașă de căutare în India, după ce un elefant vagabond a omorât cel puţin 20 de oameni şi a rănit alţi 15 # Realitatea.md
Agenţii indieni din departamentul pentru faună sălbatică au lansat marţi, 13 ianuarie curent, operaţiunea de căutare a unui elefant vagabond şi dezlănţuit, aflat probabil în perioada de rut, care a omorât cel puţin 20 de oameni şi a rănit alţi 15 de la începutul lunii ianuarie în pădurile din statul Jharkhand din estul Indiei, au […] Articolul Operațiune uriașă de căutare în India, după ce un elefant vagabond a omorât cel puţin 20 de oameni şi a rănit alţi 15 apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Peste 6600 de cetățeni ucraineni au drept de ședere sau se află în sistemul de azil din Moldova. Dintre ei, 3717 dețin drept de ședere provizorie, alți 2577 au drept de ședere permanentă, transmite IPN cu referire la datele oficiale ale Inspectoratului General pentru Migrație. Drept de ședere pentru reîntregirea familiei a fost acordat la […] Articolul Peste 6600 de cetățeni ucraineni beneficiază de drept de ședere sau azil în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Efectele antibioticului depistat în ouă și carne sunt greu de evaluat imediat, expert # Realitatea.md
Riscurile pentru sănătate asociate antibioticului interzis metronidazol, depistat recent în ouă și probe de ser prelevate dintr-o fermă avicolă din țară, nu pot fi evaluate imediat, însă consecințele negative pot fi pe termen lung, avertizează doctorul în științe medicale Mihai Pîsla. Potrivit expertului, mai multe studii internaționale indică un posibil efect cancerigen al substanței, motiv […] Articolul Efectele antibioticului depistat în ouă și carne sunt greu de evaluat imediat, expert apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Viorel Bostan: „Nu am condiționat participarea mea pe lista electorală PAS cu absorbția Universității din Cahul” # Realitatea.md
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, respinge criticile potrivit cărora absorbția Universității de Stat din Cahul de către UTM ar reprezenta o răsplată politică pentru participarea sa pe lista electorală PAS. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV, în contextul dezbaterilor publice generate de procesul de reorganizare a instituțiilor de […] Articolul Viorel Bostan: „Nu am condiționat participarea mea pe lista electorală PAS cu absorbția Universității din Cahul” apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Machidon, sigur că va trece vettingul după audierea suplimentară: „Nu există nicio neregulă în declarațiile mele” # Realitatea.md
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, afirmă că este sigur că va trece vettingul, după ce a fost audiat suplimentar de Comisia de evaluare a procurorilor. Machidon a precizat că nu a fost vorba despre o audiere repetată, ci despre una suplimentară, deoarece membrii comisiei au avut nevoie de unele clarificări, în special pe partea financiară. […] Articolul Machidon, sigur că va trece vettingul după audierea suplimentară: „Nu există nicio neregulă în declarațiile mele” apare prima dată în Realitatea.md.
