Peste 200 de mii de lei pe lună? Ce spune Gavriliță despre salariile din instituțiile autonome
Realitatea.md, 14 ianuarie 2026 21:20
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a afirmat că există posibilitatea ca în unele instituții un angajat să aibă un salariu care depășește 200 de mii de lei pe lună, însă aceste cazuri nu se regăsesc în structurile aflate direct în subordinea Guvernului. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova.
• • •
Acum 5 minute
21:40
Ucraina declară „stare de urgență” în sectorul energiei, după valul de atacuri rusești. Situație fără precedent la Kiev # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri, 14 ianuarie curent, că va fi declarată „stare de urgență" în sectorul energiei, pentru combaterea efectelor provocate de atacurile constante ale forțelor ruse asupra infrastructurii, scrie hotnews.ro. „Consecințele atacurilor rusești, în actualele condiții meteorologice, sunt grave", a spus Zelenski. „Va fi înființat un sediu permanent de coordonare pentru
Acum 30 minute
21:20
Acum 2 ore
20:40
Autoritățile române au investit 550.000 de lei românești în modernizarea cantinei de la Liceul Alexandru cel Bun, singurul liceu cu predare în limba română din Cernăuți, Ucraina, relatează antena3.ro. Unitatea de învățământ, considerată una dintre cele mai importante școli ale comunității românești din Ucraina, a beneficiat de o finanțare de 300.000 de lei din partea
19:50
Primele imagini cu adjunctul procurorului-șef din Glodeni, prins în stare de ebrietate la volan, au fost publicate de jurnaliștii Nordinfo.md. Ion Crișciuc a încercat să evite filmarea de către jurnaliști, deși se afla într-un spațiu public. „Eu nu am fost la volan. Te rog frumos nu filma, brat", a declarat Crișciuc. Bărbatul a refuzat în
Acum 4 ore
19:20
La această oră, drumurile publice naționale sunt practicabile, partea carosabilă fiind uscată, dar pe alocuri însă se semnalează ghețuș, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Pe unele sectoare, drumarii au continuat lucrările de deszăpezire și curățare a părții carosabile și a acostamentelor, inclusiv răspândirea materialului antiderapant. Astfel, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri" au intervenit cu 32
19:10
Noi detalii despre accidentul de la Hîncești: Trei morți, printre care un bebeluș, și trei răniți # Realitatea.md
Poliția Națională vine cu noi detalii despre tragicul accident produs astăzi, 14 ianuarie, în raionul Hîncești. Trei persoane, printre care un copil de 8 luni, au murit, iar alte trei au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit grav pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia. „Preliminar s-a stabilit că o Toyota, condusă de un
18:50
Descoperire macabră pe malul unui iaz. O persoană dispărută din 24 decembrie 2025, găsită moartă # Realitatea.md
Pe malul unui iaz din satul Lipovanca, raionul Sîngerei, a fost descoperit astăzi, 14 ianuarie, cadavrul unui bărbat de 33 de ani. Apelul la Serviciul Unic de Urgență 112 a fost recepționat în jurul orei 11:30. La fața locului au intervenit oamenii legii, care au stabilit că victima se afla la aproximativ doi metri de
18:10
FOTO Modernizare la IGP: Un nou sediu pentru informații privind pasagerii, inaugurat # Realitatea.md
Miercuri, 14 ianuarie, a fost inaugurat sediul Direcției Informații privind Pasagerii (UIP) din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF). Autoritățile subliniază că modernizarea mecanismelor de analiză a datelor privind pasagerii reprezintă o prioritate esențială pentru prevenirea și combaterea riscurilor transfrontaliere. În acest context, dezvoltarea capacităților instituționale în schimbul și prelucrarea informațiilor devine un
17:50
Noaptea și dimineața sunt așteptate ninsori! Autoritățile îndeamnă școlile să curețe căile de acces # Realitatea.md
În intervalul orelor 01:00-06:00, sunt prognozate ninsori. În acest context, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău îndeamnă administrațiile instituțiilor de învățământ să fie pregătite și să întreprindă măsurile necesare, precum: curățarea operativă a căilor de acces către instituții; presărarea materialului antiderapant, acolo unde este necesar; asigurarea unui acces sigur pentru elevi, copii,
17:50
Provocările agricultorilor, în dezbateri! Alexandru Bădărău și Sergiu Stefanco, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției din această seară sunt directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Bădărău și deputatul Democrația Acasă, Sergiu Stefanco. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre
17:50
Ana Cucerescu, care a condamnat-o pe Guțul și examinează dosarul lui Plahotniuc, nu va fi verificată de ANI # Realitatea.md
Ana Cucerescu, care a condamnat-o pe Guțul și examinează dosarul lui Plahotniuc, nu va fi verificată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Inspectorii au primit o sesizare, urmare aparițiilor unor informații în spațiul public au apărut detalii despre apartamentul său, mașina pe care o deține și pretinse legături cu un martor vizat în procesul fostului
Acum 6 ore
17:40
Ce părere au cetățenii despre situația din economia Republicii Moldova? Iată ce ne-au mărturisit # Realitatea.md
Este ea într-o stare critică sau doar traversează o perioadă dificilă? REALITATEA a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului cum percep situația economică a țării, dacă simt vreo îmbunătățire în viața de zi cu zi și care cred ei că sunt cele mai mari probleme. Iată câteva dintre răspunsuri: – Cam șubredă situația din
17:30
Hîncești: Un micuț și-a pierdut viața după ce două mașini s-au tamponat violent. Încă un mort și persoane rănit # Realitatea.md
Două automobile s-au tamponat violent în raionul Hîncești miercuri. Conform presei locale, două persoane, printre care un copil, s-au stins din viață. Publicația locală Hîncești24 scrie că minorul avea mai puțin de un an, pe când pe canale de Telegram au apărut informații că ar fi avut 2 ani. A doua persoană decedată este șoferul
17:30
Un BMW a doborât un pilon pe strada Albișoara. Șoferul și o pasageră, transportați la spital # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs în după-amiaza zilei de miercuri pe strada Albișoara 80 din capitală. Un automobil de marca BMW a lovit frontal un pilon de electricitate, pe care l-a doborât, incidentul având loc în apropiere de o stație de așteptare. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, poliție și ambulanță. Circulația în
17:30
Ursula von der Leyen: 60 de miliarde din împrumutul UE pentru Ucraina vor merge către echipamente militare # Realitatea.md
Ucraina va putea folosi anul acesta și anul viitor 60 de miliarde de euro din împrumutul de 90 de miliarde acordat de Uniunea Europeană pentru a-și consolida capacitățile militare, a anunțat miercuri, 14 ianuarie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Agerpres. Împrumutul, convenit în decembrie de liderii europeni, va fi finanțat prin emiterea
16:50
Atenție, șoferi! Podul din proximitatea localității Răuțel a intrat în reparație capitală # Realitatea.md
Traficul pe podul peste râul Răuțel, raionul Fălești, situat pe drumul public național G54 R16-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Catranîc-R16, km 1,730, este redirecționat, ca urmare a demarării lucrărilor de reparație capitală a podului. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), în urma finalizării procedurii de licitație, antreprenorul câștigător, a început lucrările de demolare a structurii existente a podului menționat. „Pe
16:40
Iranul se pregătește pentru prima execuție publică a unui participant la proteste, fiind vorba despre tânărul de 26 de ani Erfan Soltani, implicat în manifestațiile masive antiguvernamentale. Potrivit organizației pentru drepturile omului Hengaw, citat de Euronews, autoritățile judiciare iraniene au informat familia deținutului că sentința de condamnare la moarte urmează să fie pusă în aplicare
16:20
UTM: Gândacii filmați într-un cămin au venit după ce studenții au lăsat gunoi în camere și au plecat în vacanță # Realitatea.md
Căminul UTM unde au fost filmați gândaci se află pe str. Pușkin. Actualmente, acesta găzduiește studenții colegiului pedagogic „Alexei Mateevici", iar tinerii ar fi lăsat gunoi în camere, când au plecat în vacanța de iarnă. Drept urmare, resturile menajere ar fi atras insectele. Reacția a fost transmisă pentru Realitatea de către responsabilii din cadrul universității.
15:50
Sperietorile ANSA, după ce Musteața zicea că nu pățim nimic dacă am consumat ouă cu metronidazol: Carcinogen, mutați # Realitatea.md
După ce șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteață, explicat că este puțin probabil ca moldovenii care au consumat ouă și carne contaminate cu metronidazol să aibă probleme de sănătate din acest motiv, instituția a publicat informații din reglementările europene. Conform autorității, cu referire la legislația UE, nu există prag minim sigur pentru
15:50
Viitorul Groenlandei, discutat la Casa Albă. Mesajul lui Trump: „Orice altceva este inacceptabil” # Realitatea.md
În contextul discuțiilor care au loc astăzi, 14 ianuarie, la Casa Albă privind viitorul Groenlandei, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un mesaj public în care și-a reiterat poziția față de importanța strategică a insulei arctice. Tema Groenlandei se află pe agenda întâlnirilor de la Washington, pe fondul declarațiilor anterioare ale lui Trump, care
Acum 8 ore
15:30
FOTO, VIDEO Incendiu puternic în Chișinău. Trei mașini parcate au fost făcute de scrum # Realitatea.md
Trei automobile parcate în ograda unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal din municipiul Chișinău au fost distruse de flăcări. Incendiul s-a produs în dimineața zilei de astăzi, 14 ianuarie, la ora 04:33. La fața locului au fost îndreptate două echipe de pompieri. „În urma incendiului a ars secțiunea motorului unui autovehicul de model
15:10
Noi detalii despre accidentul de la Ștefan Vodă: Tânăra era însărcinată în luna a noua, bebelușul a decedat # Realitatea.md
Tânăra de 19 ani implicată în accidentul grav de la Ștefan Vodă era însărcinată în luna a noua. Din păcate, bebelușul a decedat, transmite Pro TV. Declarațiile au fost făcute de directorul interimar al spitalului Ștefan Vodă, Pelin Victor. Totodată, el a precizat pentru sursa citată că femeia se află în stare extrem de gravă.
15:00
În Austria, la Villach, a avut loc luni, 12 ianuarie, un jaf la o casă particulară, în care a fost implicat un cetățean român. Incidentul s-a soldat cu reținerea unuia dintre suspecți cu ajutorul unui câine polițist. Potrivit presei din Austria, câinele polițist „Face" a reținut un bărbat român în vârstă de 56 de ani,
14:50
Op-Ed de Alexandru Tănase – Unirea cu România între sinceritate politică și ipocrizia indignării publice organizate # Realitatea.md
Anul 2026 a debutat, la nivel internațional, cu evenimente de greutate — de la arestarea lui Nicolás Maduro până la protestele antiteocratice din Iran —, iar pe ambele maluri ale Prutului părea să se fi instalat, temporar, o stare de relativă acalmie. Această acalmie s-a dovedit însă fragilă, scrie Alexandru Tănase într-un editorial apărut pe
14:30
Universitatea de Stat din Moldova a venit cu o reacție după publicarea raportului de audit intern, care vizează activitatea Palatului Sporturilor. Într-un comunicat, USM anunță că a luat act de constatările prezentate în raport și că tratează cu responsabilitate concluziile auditorilor. Instituția precizează că va analiza în detaliu toate aspectele semnalate, pentru a clarifica situațiile
14:30
Informații de la Procuratura Generală: Există sau nu procese penale care vizează rectorul UTM, Viorel Bostan # Realitatea.md
Procuratura Generală nu are în gestiune procese penale care l-ar vizat pe rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM) Viorel Bostan și tranzacțiile imobiliare pe care le-a efectuat. Conform unui răspuns transmis la solicitarea redacției Realitatea, în sistemul „Urmărire Penală: E-Dosar" nu se regăsesc date despre eventuale investigații pe numele oficialului. În același timp, responsabilii de
14:20
Ministrul Educației, despre auditul de la Palatul Sporturilor: „Doi experți au stat o săptămână la fața locului” # Realitatea.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a comentat după ședința Guvernului neregulile depistate la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova, menționând că principala problemă este neînregistrarea și neîncasarea corectă a veniturilor, fapt care ar fi generat pierderi de milioane de lei. „În cadrul auditului, au fost implicați inclusiv doi specialiști care au stat timp de
13:50
Emisarii americani Witkoff și Kushner pregătesc o vizită la Moscova pentru discuții de pace # Realitatea.md
Emisarii americani Steven Witkoff și Jared Kushner intenționează să viziteze în curând Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, a relatat Bloomberg. Conform sursei, întâlnirea ar putea avea loc în luna ianuarie, însă planurile nu au fost încă finalizate și ar putea fi amânate din cauza evenimentelor din Iran. O sursă a
Acum 12 ore
13:40
VIDEO Dosarul diplomelor de la USMF: Mai mulți angajați ai universității au fost audiați. În România s-au transmis acte # Realitatea.md
Mai mulți angajați ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemiț
13:40
FOTO Accident grav la Ștefan Vodă din cauza unui șofer beat și fără permis. Sunt victime # Realitatea.md
O tânără de 19 ani a ajuns la spital cu traumatisme, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident grav între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. La volan se afla un tânăr de 25 de ani, care conducea fără permis și în stare de ebrietate. „La fața locului, polițiștii din Ștefan […] Articolul FOTO Accident grav la Ștefan Vodă din cauza unui șofer beat și fără permis. Sunt victime apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Peste 280 de freelanceri s-au înregistrat oficial de la începutul anului, odată cu intrarea în vigoare a noii „legi a freelancerilor”, a anunțat ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu. Potrivit acestuia, noul cadru legal are drept scop scoaterea activităților independente din zona gri a economiei și oferirea de beneficii sociale și medicale celor care activează în regim […] Articolul Peste 280 de freelanceri s-au înregistrat după intrarea în vigoare a noii legi apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Mai mulți senatori americani au introdus un proiect legislativ care ar interzice administrației președintelui Donald Trump să anexeze, să ocupe sau să controleze teritoriul unui aliat din NATO fără consimțământul țării partenere. Propunerea a fost înaintată marți, 13 ianuarie, de senatoarele Lisa Murkowski (Partidul Republican) și Jeanne Shaheen (Partidul Democrat) și survine pe fondul interesului […] Articolul Senatori americani propun o lege care împiedică anexarea Groenlandei de către SUA apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
AUDIO Nicolae Osmochescu: Unirea se decide doar la referendum, dar Maia Sandu are dreptul de cetățean să o susțină # Realitatea.md
Maia Sandu, în calitate de cetățean, are dreptul să susțină unirea și nu declarat pentru prima dată despre faptul că ar sprijini reunificarea celor două maluri ale Prutului, iar afirmația sa despre un eventual referendum confirmă faptul că președinta Moldovei a reconfirmat că orice decizii importante pentru stat trebuie aprobate în mod democrat, consideră expertul […] Articolul AUDIO Nicolae Osmochescu: Unirea se decide doar la referendum, dar Maia Sandu are dreptul de cetățean să o susțină apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Prânzul elevilor din grupele cu program prelungit din Chișinău, mai scump din ianuarie curent # Realitatea.md
Alimentația pentru elevii grupelor cu program prelungit din Chișinău crește cu 3 lei și 65 de bani, din luna ianuarie curent. Prânzul unui elev din clasele I-IV-a a ajuns să coste acum 18 lei pentru o zi, transmite Jurnal TV. Din septembrie 2025, elevii claselor I-IX-a beneficiază gratuit de un mic dejun cald, după ce […] Articolul VIDEO Prânzul elevilor din grupele cu program prelungit din Chișinău, mai scump din ianuarie curent apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
12:10
Palatul Sportului al Universității de Stat din Moldova a pierdut aproximativ 3,5 milioane de lei în anul 2024, din cauza unor probleme grave în gestionarea banilor, arată un audit realizat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit raportului, au fost descoperite nereguli la încasarea plăților pentru bazin, sala de fitness, saună și alte servicii. Nu există […] Articolul Nereguli la Palatul Sportului al USM: abonamente neînregistrate și plăți fără bon apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Malpraxis la Spitalul din Comrat. Trei medici, judecați pentru moartea a doi pacienți # Realitatea.md
Trei medici din UTA Găgăuzia au fost trimiși în judecată pentru malpraxis, fiind acuzați că, prin inacțiune și neglijență, ar fi provocat decesul a doi pacienți. Anunțul a fost făcut pe 14 ianuarie 2026 de Procuratura UTA Găgăuzia. Potrivit procurorilor, primul caz s-a produs în octombrie 2022, la Spitalul raional Comrat. Un pacient cu o […] Articolul Malpraxis la Spitalul din Comrat. Trei medici, judecați pentru moartea a doi pacienți apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Rada Supremă din Ucraina l-a demis pe Denis Șmihal din funcția de ministru al Apărării # Realitatea.md
Rada Supremă din Ucraina l-a demis, marți, 13 ianuarie, pe Denis Șmihal din funcția de ministru al Apărării al Ucrainei. Decizia a fost transmisă de presa ucraineană, citând o transmisiune a sesiunii parlamentare. Potrivit informațiilor oficiale, 265 de parlamentari au votat pentru demiterea lui Șmihal din funcție. Oficialul și-a început mandatul la conducerea Ministerului Apărării […] Articolul Rada Supremă din Ucraina l-a demis pe Denis Șmihal din funcția de ministru al Apărării apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Bat în retragere: în Moldova, cazurile de infecții respiratorii și gripă sezonieră sunt în scădere # Realitatea.md
În perioada 5 – 11 ianuarie 2026 au fost înregistrate 1.910 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, numărul fiind în descreștere cu 17% față de săptămâna precedentă. Tot în acest interval au fost raportate și 302 cazuri de gripă sezonieră, cu 17% mai puține comparativ cu săptămâna anterioară. Potrivit […] Articolul Bat în retragere: în Moldova, cazurile de infecții respiratorii și gripă sezonieră sunt în scădere apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Igiena în spitalele Molodvei, sub reguli noi: ventilație, dezinfectare și apă potabilă # Realitatea.md
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de condiții mai sigure și servicii medicale mai calitative, după ce Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou regulament sanitar privind condițiile de igienă în instituțiile medicale. Instituțiile medicale vor trebui să respecte cerințe mai stricte de curățenie și igienă. Sunt prevăzute reguli clare privind organizarea […] Articolul Igiena în spitalele Molodvei, sub reguli noi: ventilație, dezinfectare și apă potabilă apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Un bărbat de 58 de ani a suferit arsuri grave, după o explozie provocată de o scurgere de gaz într-o locuință din satul Costești, raionul Ialoveni. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 13 ianuarie. Potrivit IGSU, deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar victima a suferit arsuri pe circa 50% din suprafața corpului. […] Articolul Explozie într-o casă din Costești. Un bărbat, transportat de urgență la spital apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Impozitul pe imobile ar putea crește. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, a declarat că documentul se află încă în proces de elaborare, fără a oferi alte detalii. „Cred că în perioada următoare vom avea actualizări și răspunsuri la această întrebare”, a spus Gavrilița. Ministrul nu a precizat cât va constitui impozitul pe imobile. Pentru cele mai […] Articolul VIDEO Impozitul pe imobile ar putea crește. Ce spune ministrul Finanțelor? apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Natalia Balaban: Avocatură din Republica Moldova are nevoie de unitate, dialog și reforme # Realitatea.md
Avocatura din Republica Moldova traversează o perioadă de criză profundă, marcată de incertitudini, presiuni financiare și o comunicare deficitară atât în interiorul breslei, cât și cu autoritățile. Declarațiile au fost făcute de Natalia Balaban, candidată la funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, într-un interviu pentru IPN, în care a vorbit despre starea […] Articolul Natalia Balaban: Avocatură din Republica Moldova are nevoie de unitate, dialog și reforme apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Gavrilița: Ca să nu existe moratoriu pentru angajări, Guvernul ar putea elimina unele funcții publice vacante # Realitatea.md
Ca să nu existe moratoriu pentru angajări în unele instituții publice, Guvernul le-ar putea elimina. În opinia ministrului Finanțelor Adrian Gavrilița, dacă entitățile au activat fără persoane care să exercite atribuțiile vacante, aceste funcții ar putea fi reduse. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Astăzi am semnat o adresare pentru colegi,ca […] Articolul Gavrilița: Ca să nu existe moratoriu pentru angajări, Guvernul ar putea elimina unele funcții publice vacante apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Banca Mondială revizuiește în sus creșterea economiei Moldovei: avans estimat de 2,9% în 2025 # Realitatea.md
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere estimată de 2,9% în 2025, o revizuire pozitivă semnificativă față de prognoza Băncii Mondiale din iunie trecut, când se anticipa un avans de doar 0,9%. Această corecție în sus reflectă o activitate economică mai robustă decât se estima anterior, potrivit celui mai recent raport privind „Perspectivele Economice Globale” […] Articolul Banca Mondială revizuiește în sus creșterea economiei Moldovei: avans estimat de 2,9% în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Lidera partidului Batkivșcina, Iulia Timoșenko, a confirmat perchezițiile efectuate la sediul partidului, dar neagă toate acuzațiile, scrie presa ucraineană. „Așa-numitele acțiuni de investigație urgente, care au durat toată noaptea, tocmai s-au încheiat la sediul partidului Batkivșcina. Acțiuni de investigație urgente care nu au nicio legătură cu legea”, a declarat Timoșenko. Potrivit liderei Batkivșcina, peste treizeci […] Articolul Iulia Timoșenko confirmă perchezițiile la sediul Batkivșcina, dar neagă acuzațiile apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Un bărbat a fost ademenit, bătut și abandonat într-o fâșie forestieră. Trei tineri riscă închisoare # Realitatea.md
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, au fost reținuți și riscă până la trei ani de închisoare, fiind bănuiți că ar fi ademenit un bărbat de 26 de ani, pe care l-au agresat, jefuit și lipsit ilegal de libertate. Cazul a fost înregistrat pe 10 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, victima […] Articolul Un bărbat a fost ademenit, bătut și abandonat într-o fâșie forestieră. Trei tineri riscă închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Ministrul Educației nu confirmă, dar nici nu neagă problema gândacilor dintr-un cămin al UTM # Realitatea.md
Ministrul Educației nu confirmă, dar nici nu infirmă informațiile apărute în spațiul public privind prezența gândacilor în căminele Universității Tehnice a Moldovei. Declarația a fost făcută de Dan Perciun, după ce studenții au expediat în presă imagini care ar arăta condiții insalubre într-un cămin al UTM. În același timp, Perciun a declarat că a văzut […] Articolul Ministrul Educației nu confirmă, dar nici nu neagă problema gândacilor dintr-un cămin al UTM apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Un bărbat în vârstă de 66 de ani s-a intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de la soba din locuință. Cazul a avut loc în data de 13 ianuarie, în satul Trifăuți, raionul Soroca. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii IGSU au stabilit: canalul de evacuare a fumului era obturat cu depuneri de […] Articolul Sobele defecte fac victime! Două persoane au ajuns la spital cu intoxicații apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ex-deputata Marcela Nistor și un moldovean care a lucrat la Ministerul Sănătății din Irlanda preiau funcții în Guvern # Realitatea.md
Fosta deputată PAS, Marcela Nistor a devenit secretară de stat la Ministerul Culturii. Oficiala va fi responsabilă de dezvoltarea industriei creative. Oleg Bivol va prelua mandatul de secretar de stat la Ministerul Economiei. Până acum conaționalul a lucrat în cadrul Ministerului Sănătății din Irlanda. Gheorghe Ambrosie a fost numit director adjunct la Agenția Națională Transport […] Articolul Ex-deputata Marcela Nistor și un moldovean care a lucrat la Ministerul Sănătății din Irlanda preiau funcții în Guvern apare prima dată în Realitatea.md.
