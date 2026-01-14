Un tânăr de 26 de ani, condamnat la moarte în Iran după proteste antiguvernamentale

09:00

Un tren care se deplasa din capitala Thailandei spre nord-estul țării a deraiat miercuri, după ce o macara aflată pe un șantier s-a prăbușit peste unul dintre vagoane, provocând moartea a cel puțin 19 persoane și rănirea altor minimum 80, potrivit Poliției. Autorităţile au revizuit bilanţul accidentului la 19 morţi şi cel puţin 80 de […] Articolul VIDEO Cel puțin 19 morți și 80 de răniți după ce un tren a fost lovit de o macara în nord-estul Thailandei apare prima dată în Realitatea.md.