FOTO Modernizare la IGP: Un nou sediu pentru informații privind pasagerii, inaugurat

10:20

Pentru ca să fie depășită criza economică din regiunea transnistreană, Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare. Declarația aparține vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul consideră că asemenea scenariu ar asigura stabilitatea regiunii. În același timp, conform lui, reintegrarea reflectă și dorința cetățenilor de a avea stabilitate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Chiveri: Ca întreprinderile din stânga Nistrului să funcționeze, Tiraspolul trebuie să accepte reintegrarea apare prima dată în Realitatea.md.