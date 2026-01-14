UE pregătește baza legală pentru sprijinul financiar de 90 miliarde de euro pentru Ucraina în 2026–2027

14:30

Operatorii economici din industria prelucrătoare, care utilizează zahărul în proces de producție, pot beneficia de taxă vamală redusă de 10% la importul de zahăr, în limita unei cote de 3.000 de tone. Aceasta este alocată direct producătorilor, excluzând intermedieri la import. Camera de Comerț și Industrie (CCI) a anunțat că primul import de zahăr în baza noului mecanism a fost realizat cu succes.