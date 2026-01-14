„Autoritățile vor stabili taxele mai exact”. Impozitul imobiliar va fi actualizat.

12:55

Peste 6 000 de cetățeni ucraineni au drept de ședere sau se află în sistemul de azil din Moldova. Dintre ei, 3 717 dețin drept de ședere provizorie, alți 2 577 au drept de ședere permanentă, transmite IPN cu referire la datele oficiale ale Inspectoratului General pentru Migrație.