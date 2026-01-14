Programul de voluntariat internațional în întreprindere va fi implementat în Republica Moldova

08:40

Când vine vorba de a călători fără restricții dintr-o țară în alta și de a beneficia de cozi mai scurte la controlul frontierelor, există o categorie de pașapoarte de elită cu mai multă influență decât altele. Cele mai bune trei pașapoarte, potrivit ultimului raport al Henley Passport Index, sunt ale țărilor asiatice: Singapore pe locul 1 și Japonia și Coreea de Sud la egalitate pe locul 2.