Echipamente, mobilier și materiale didactice. 400 de instituții de învățământ vor avea condiții mai bune în 2026

Președintele american Donald Trump a scris, marți, un mesaj pe rețeaua sa socială, în care îi îndeamnă pe iranieni să continue protestele și să preia controlul instituțiilor. Mai mult, el susține că „ajutorul e pe drum” și amenință agresorii că vor plăti un preț mare. Mesajul vine în contextul în care SUA au cerut cetățenilor lor să părăsească Iranul fără întârziere.