Un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei e așteptat până pe 24 februarie. Ce ar putea cuprinde el, la presiunea țărilor nordice
Radio Chisinau, 13 ianuarie 2026 17:20
Un nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi adoptat încă din 24 februarie.
• • •
Acum 15 minute
17:20
Acum o oră
17:00
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:40
Cutremur în nordul Italiei. Panică printre localnici, școli evacuate și trafic feroviar suspendat # Radio Chisinau
Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 s-a produs în Italia, în zona orașului Bologna, localnicii fiind surprinși de seism și ieșind speriați pe străzi. Mai multe școli au fost evacuate preventiv, iar circulația trenurilor a fost suspendată temporar pe mai multe rute din regiune.
Acum 2 ore
16:30
Ziua Culturii Naționale, la reprezentanțele ICR. Concert la Chișinău, expoziții la Madrid, proiecții de filme la Tokyo și Bruxelles, seară literară la Tel Aviv # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român și reprezentanțele sale din străinătate, alături de numeroși parteneri din țară și din lume, organizează un amplu program de evenimente dedicate Zilei Culturii Naționale, sărbătorită la 15 ianuarie. La Opera Națională București va avea loc, joi, de la ora 19.00, un concert care va reuni Orchestra Metropolitană București, dirijată de Daniel Jinga, și artiști de renume internațional - Ștefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Știrbăț, Damian Drăghici și Alexandru Tomescu.
16:25
16:20
15:55
România va prezida timp de un an Comitetul Executiv al ONU pentru conducerea agențiilor „Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare” (UNDP), „Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect” (UNOPS) și „Fondul Națiunilor Unite pentru Populație” (UNFPA). Anunțul a fost făcut de ministra de externe a României, Oana Țoiu, care a menționat că România a fost aleasă luni prin consens, transmite IPN.
15:40
Un angajat al ambasadei Rusiei la Nicosia fost găsit mort. În aceeași zi, un oligarh rus din Cipru a dispărut fără urmă # Radio Chisinau
Un proeminent manager și oligarh rus a dispărut în neant în Cipru, iar un oficial al ambasadei ruse din Cipru a fost găsit mort în biroul său. Gustul reglărilor de conturi continuă în rândul elitelor vechi și noi ale lui Putin, zdruncinate de războiul Rusiei cu Ucraina, scrie cotidianul La Stampa, citat de agenția Rador.
Acum 4 ore
15:20
Peste 70% din exporturile regiunii transnistrene ajunge pe piața UE. Care sunt principalele țări de destinație # Radio Chisinau
Agenții economici din regiunea transnistreană exportă 71% din totalul activităților comerciale pe piața UE. Principalele destinații sunt România, Polonia și Italia, transmite IPN.
15:05
Proiecte pentru prevenirea HIV și a tuberculozei. CNAM alocă peste 30 de milioane de lei # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat astăzi,13 ianuarie, lansarea a două concursuri de proiecte pentru prevenirea tuberculozei și prevenirea HIV, finanțate din fondul măsurilor de profilaxie. Bugetul total disponibil depășește 38 de milioane de lei, iar termenul-limită de depunere a dosarelor este 30 ianuarie 2026, ora 17:00.
14:40
Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă: Idealul Unirii cu România este unul firesc, moral și istoric legitim și nu este anti-Republica Moldova # Radio Chisinau
Idealul Unirii cu România este unul firesc, moral și istoric legitim pentru basarabenii/moldovenii/românii din R. Moldova și așa va fi cât va exista etos românesc, cât se va vorbi românește pe malul stâng al Prutului, a transmis ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, într-o postare pe Facebook.
14:30
Operatorii economici din industria prelucrătoare pot importa zahărul direct, fără intermediari și cu taxe vamale reduse # Radio Chisinau
Operatorii economici din industria prelucrătoare, care utilizează zahărul în proces de producție, pot beneficia de taxă vamală redusă de 10% la importul de zahăr, în limita unei cote de 3.000 de tone. Aceasta este alocată direct producătorilor, excluzând intermedieri la import. Camera de Comerț și Industrie (CCI) a anunțat că primul import de zahăr în baza noului mecanism a fost realizat cu succes.
14:10
Noi cazuri de pestă porcină la Leova și Hâncești. Autoritățile au instituit carantină # Radio Chisinau
Noi cazuri de pestă porcină au fost înregistrate în raioanele Leova și Hâncești. În aceste condiții, autoritățile locale au instituit carantină pentru 30 de zile.
13:50
Extinderea relațiilor economice, cu accent pe atragerea investițiilor letone în tehnologiile informaționale și în sectorul energetic, a fost discutată în cadrul întrevederii prim-ministrului Alexandru Munteanu cu ambasadorul Letoniei în Moldova, Edgars Bondars. Totodată, părțile au reiterat angajamentul de a colabora în combaterea dezinformării și de a extinde parteneriatele în educație și cultură, transmite IPN.
13:40
Situația epidemiologică în Republica Moldova se îmbunătățește. Epidemiolog: „Majoritatea cazurilor de gripă și infecții respiratorii acute continuă să fie raportate în rândul copiilor” # Radio Chisinau
R. Moldova înregistrează o ameliorare semnificativă a situației epidemiologice, cu o scădere de 17% a cazurilor de gripă și de infecții respiratorii în ultima săptămână, însă sezonul gripal 2025-2026 a început cu o lună mai devreme decât de obicei, avertizează specialiștii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), transmite Radio Chișinău.
Acum 6 ore
13:30
Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington. Vor fi identificate noi oportunități de colaborare în domeniul energiei electrice # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada 15–16 ianuarie. Vizita va fi axată pe aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic, dar și pe identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică.
13:10
Atacurile continue cu rachete și drone, lansate de Rusia asupra infrastructurii civile critice din Ucraina, au fost condamnate de secretarul general al ONU, António Guterres, la reuniunea de urgență a Consiliului de securitate, desfășurată luni la New York, transmite IPN.
13:00
Un program de cântece, completate cu istoriile scurte a trei interpreți - Jean Moscopol, Titi Botez și Petru Alexandru.
12:55
Peste 6 000 de cetățeni ucraineni au drept de ședere sau se află în sistemul de azil din Moldova. Dintre ei, 3 717 dețin drept de ședere provizorie, alți 2 577 au drept de ședere permanentă, transmite IPN cu referire la datele oficiale ale Inspectoratului General pentru Migrație.
12:35
Adunarea Populară a Găgăuziei păstrează denumirea „Comisia Electorală Centrală”, ignorând solicitarea Cancelariei de Stat. Ce riscuri apar pentru viitoarele alegeri # Radio Chisinau
Adunarea Populară a Găgăuzia a decis să păstreze denumirea organului electoral local – „Comisia Electorală Centrală”, ignorând solicitarea Cancelariei de Stat de a o schimba în „Consiliul Electoral Central”, conform Codului Electoral. Experții avertizează că diferența formală poate crea blocaje juridice, existând și riscul anulării viitoarelor alegeri pentru Adunarea Populară, întrucât legislația națională prevalează asupra celei locale, iar instanțele sunt obligate să aplice Codul Electoral al Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău.
12:20
Administrația Întreprinderii de Stat Bacul Molovata anunță că, din cauza gerului puternic, stratul de gheață format pe râul Nistru a devenit prea gros, ce face imposibilă circulația bacului în condiții de siguranță.
12:10
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua miercuri, 14 ianuarie.
12:00
11:50
Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu omologul britanic Yvette Cooper. Dezvoltarea colaborării economice, pe agendă # Radio Chisinau
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-britanice în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, precum și dezvoltarea colaborării economice prin inițiative menite să apropie mediile de afaceri, comunică MOLDPRES.
Acum 8 ore
11:30
Investițiile străine directe în Republica Moldova, în creștere. Ponderea investitorilor din UE rămâne dominantă # Radio Chisinau
Stocul total al investițiilor străine directe în Republica Moldova a ajuns la 6,2 miliarde de dolari la sfârșitul trimestrului III din anul 2025, marcând o creștere de 14,4% față de sfârșitul anului 2024 sau de 786,5 milioane de dolari într-un singur an. Investițiile din Uniunea Europeană rămân dominante. Informațiile au fost prezentate astăzi de Agenția de Investiții.
11:20
Inspectorii de mediu au desfășurat, recent, mai multe razii de combatere a braconajului în raioanele Sângerei, Telenești, Orhei, Strășeni, Dubăsari și Criuleni, în urma cărora mai multe persoane au fost amendate.
11:05
Două persoane, reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Radio Chisinau
Două persoane au fost reținute astăzi de ofițerii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acestea ar fi pretins și acceptat suma de 2 000 de euro pentru favorizarea promovării examenului auto, comunică MOLDPRES.
10:55
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2026, potrivit rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena, eveniment care a marcat startul oficial al celei de-a 70-a ediții a competiției muzicale europene, transmite MOLDPRES.
10:35
Darea în exploatare a Liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteo nefavorabile. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu. Oficialul dă asigurări că proiectul nu este afectat de probleme de planificare, iar lucrările vor fi finalizate la începutul primăverii, transmite IPN.
10:20
Atacuri rusești în mai multe regiuni ale Ucrainei: morți și răniți la Harkov, Odesa și Dnipropetrovsk # Radio Chisinau
Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în noaptea de luni spre marți asupra regiunilor Harkov, Odesa și Dnipropetrovsk din Ucraina, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS).
10:15
Cer variabil și minime de până la -19 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru marți # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți, 13 ianuarie, cer variabil și minime de până la -19 grade Celsius. Pe drumuri se va forma ghețuș.
10:00
Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani. El susținea recent că în țara vecină „Nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau” # Radio Chisinau
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025 de pe locul 2, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către reprezentanți ai unor instituții din Ucraina.
09:45
Adjunctul bașcanului Găgăuziei, oprit de două ori să intre în România. A dat în judecată Poliția de Frontieră Iași # Radio Chisinau
Bulgaro-moldoveanul Victor Petrov, un politician pro-rus din Republica Moldova, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România. Motivul invocat de polițiști: prezența lui Petrov pe o listă de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru că au ca intenție destabilizarea Republicii Moldova.
Acum 12 ore
09:30
În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, creștinii ortodocși de stil vechi celebrează trecerea dintre ani - Anul Nou pe rit vechi sau ajunul Sfântului Vasile.
09:10
Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 - 2029, publicat în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 - 2029, care reprezintă principalul document de planificare strategică ce ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la UE, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial.
08:55
Situația la frontieră: 7 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 49.234 de traversări. Totodată, 7 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
08:35
Euro crește, în timp ce Dolarul se menține stabil: Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi # Radio Chisinau
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:25
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat: a fost lansată o nouă perioadă de subscriere pe platforma eVMS.md # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova pot investi în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi perioade de subscriere, desfășurată în perioada 12-21 ianuarie curent, pe platforma eVMS.md.
08:10
Beneficii pentru freelanceri, după intrarea în vigoare a noii legi: muncă legală, simplă și cu taxe mici # Radio Chisinau
Legea freelancerilor, care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2026, oferă o serie de beneficii pentru liberii profesioniști. Aceștia vor putea activa oficial, fără a fi nevoiți să deschidă o firmă și fără a angaja un contabil, și totodată vor fi asigurați social și medical, achitând un impozit unic de 15 la sută. Noile reguli au fost explicate de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Acum 24 ore
21:05
Marea Britanie va înarma Kievul cu noi rachete cu rază lungă de acțiune. Detalii despre „Proiectul Nightfall” # Radio Chisinau
Marea Britanie a declarat că va dezvolta noi rachete balistice tactice pentru Ucraina, capabile să lovească ținte aflate la o distanță de peste 500 de kilometri și să transporte o ogivă explozivă de 200 kg, în efortul de a menține Kievul „în luptă” în timp ce continuă să respingă agresiunea rusă.
20:45
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, participă, în perioada 11-12 ianuarie, la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), care are loc în Republica Cipru.
20:25
Aproape 10.000 de pacienți au fost transportați de ambulanțe la spital în prima decadă din ianuarie # Radio Chisinau
Medicii de pe ambulanță au intervenit la 23.880 de solicitări în perioada 2–11 ianuarie. Dintre acestea, 3.467 au vizat copii, iar 872 de apeluri nu corespundeau criteriilor de urgență medico-chirurgicală.
20:05
Comisia Europeană pregătește o nouă inițiativă globală pentru reziliență în sănătate. Discuții-cheie la Bruxelles despre securitatea sanitară # Radio Chisinau
În perioada 12-14 ianuarie, Comisia Europeană găzduiește la Bruxelles o reuniune a Inițiativei globale pentru securitate sanitară (GHSI), dedicată consolidării pregătirii pentru crize de sănătate publică și gestionării noilor amenințări la nivel global, informează un comunicat oficial.
19:45
Peste 20 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale în cadrul Programului „Europa este aproape” vor fi implementate în localitățile din R. Moldova # Radio Chisinau
Peste 43.400 de persoane din 42 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv: 18,35 km de drumuri comunale și străzi, 6,77 km de căi pietonale și platforme de acces către instituții publice și 1,42 km de drumuri locale de interes raional/municipal.
19:25
Cea mai geroasă noapte din acest sezon, în România: Minimele vor atinge -20 grade Celsius # Radio Chisinau
Noaptea de luni spre marți va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, în România, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 și minus 10 grade.
19:05
Sprijin energetic și bugetar: Norvegia alocă Ucrainei peste 300 de milioane de euro # Radio Chisinau
Norvegia alocă Ucrainei un nou pachet de sprijin financiar în valoare de patru miliarde de coroane norvegiene, echivalentul a peste 340 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut luni de către ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, în timpul vizitei sale la Kiev.
18:45
Mai mult de jumătate din absolvenții cu CES nu își continuă studiile după etapa gimnazială # Radio Chisinau
Peste 50% dintre absolvenții cu cerințe educaționale speciale (CES) și/sau dizabilități nu își continuă studiile după etapa de învățământ secundar general, indică studiul realizat recent de Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul UNICEF.
18:25
În perioada 1–10 ianuarie, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 620.459 de traversări de persoane, pe fondul fluxului sporit generat de sărbători.
18:05
Autoritățile din R. Moldova afirmă că ouăle și carnea de pasăre sunt sigure pentru consum. Fermele avicole pot reveni pe piață în 40 de zile # Radio Chisinau
Autoritățile din Republica Moldova afirmă că ouăle și carnea de pasăre aflate în prezent pe piață sunt sigure pentru consum, după ce metronidazol – un medicament interzis în producția de alimente – a fost depistat în furaje importate și, ulterior, în păsări și ouă provenite de la mai multe ferme, transmite Radio Chișinău.
17:45
Un cetățean al Republicii Moldova, condamnat la 15 ani de detenție pentru trădare de patrie și escrocherie # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi o sentință de condamnare pe numele unui cetățean al Republicii Moldova, recunoscut vinovat de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari.
