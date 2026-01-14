LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 14 ianuarie 2026. Pe ordinea de zi se află 19 proiecte de hotărâri ale Executivului
Radio Chisinau, 14 ianuarie 2026
Are loc ;edința Guvernului Republicii Moldova din 14 ianuarie 2026, în care miniștrii vor avea de adoptat 19 proiecte de hotărâri.
Moneda unică europeană este cotată astăzi la 19 lei și 86 de bani, iar dolarul american costă 17 lei și 02 bani, transmite MOLDPRES.
„Va oferi condiții moderne de cazare și instruire”. Maia Sandu a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat astăzi șantierul noii unități militare din Băcioi,
Forțele speciale britanice, pregătite să ia cu asalt navele din flota fantomă a Rusiei: „Există un apetit mai larg în întreaga Europă” # Radio Chisinau
Soldații britanici de elită, antrenați să coboare în rapel din elicoptere, pe nave, și să captureze echipajele, ar putea viza sute de petroliere ilegale ale Rusiei, după ce guvernul de la Londra a identificat o nouă bază legală pentru raiduri, dezvăluie The Times.
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante personalități ale creștinismului, recunoscut ca mare ierarh al Bisericii și teolog de referință. Această zi are o dublă semnificație, marcând totodată începutul Anului Nou după calendarul vechi, relatează MOLDPRES.
Autoritățile separatiste de la Tiraspol se pregătesc să prelungească starea de urgență în economie # Radio Chisinau
Prezidiul așa-numitului soviet suprem din regiunea transnistreană s-a întrunit marți în prima ședință din acest an. În cadrul acesteia, a fost discutat decretul semnat de liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu privire la prelungirea regimului stării de urgență în economie cu încă 30 de zile. Chestiunea urmează să fie examinată pe 15 ianuarie, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului.
Cele mai puternice pașapoarte din lume pentru 2026. Singapore se situează pe locul 1, unde se află Republica Moldova și România # Radio Chisinau
Când vine vorba de a călători fără restricții dintr-o țară în alta și de a beneficia de cozi mai scurte la controlul frontierelor, există o categorie de pașapoarte de elită cu mai multă influență decât altele. Cele mai bune trei pașapoarte, potrivit ultimului raport al Henley Passport Index, sunt ale țărilor asiatice: Singapore pe locul 1 și Japonia și Coreea de Sud la egalitate pe locul 2.
Atac cu drone al ucrainenilor asupra unui centru industrial din Rostov-pe-Don. Patru persoane au fost rănite # Radio Chisinau
Un atac cu drone ucrainene în timpul nopții a provocat două incendii la o instalație industrială, rănind patru persoane și avariind clădiri de apartamente în portul Rostov-pe-Don, din sudul Rusiei, au declarat miercuri oficialii regionali, transmite Reuters.
METEO | Astăzi nu vom avea parte de precipitații, iar temperatura aerului va fi negativă în toate regiunile Republicii Moldova # Radio Chisinau
Vreme stabilă făr precipitații esențiale se așteapăt în ziua de miercuri, 14 ianuarie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului se va menține sub zero grade Celsius atât pe parcursul nopții cât și ziua, transmite MOLDPRES.
Ministerul Culturii va marca Ziua Națională a Culturii prin decernarea Premiilor pentru anul 2025 # Radio Chisinau
Ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în domeniul culturii pentru anul 2025 va fi organizată de Ziua Națională a Culturii. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, începând cu ora 16:00, la Palatul Republicii, comunică MOLDPRES.
ANSP avertizează. Femeile gravide, copiii și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili la antibioticele din alimente # Radio Chisinau
Femeile gravide, în special în primele luni de sarcină, copiii sugari, seniorii și persoanele cu boli hepatice se numără printre cele mai vulnerabile categorii în cazul expunerii la metronidazol, un antibiotic interzis depistat recent la o fermă autohtonă în ouăle și carnea de pasăre.
Cauciucurile la control. Peste 260 de șoferi care circulau fără pneuri de iarnă au fost sancționați de polițiști # Radio Chisinau
Peste 260 de șoferi au fost sancționați, timp de aproape două săptămâni, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece. Verificările continuă pe întreg teritoriul țării, iar persoanele care nu au schimbat pneurile automobilelor riscă amenzi cuprinse între 900 și 6 000 de lei, comunică MOLDPRES.
Atac masiv în Marea Neagră. Patru petroliere lovite de drone în timp ce se îndreptau spre Rusia # Radio Chisinau
Patru petroliere administrate de companii din Grecia au fost lovite marți, 13 ianuarie, de drone neidentificate în Marea Neagră, în timp ce se îndreptau spre încărcarea petrolului la terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC) din largul coastei rusești, au declarat opt surse pentru Reuters.
Formarea tarifului la gazele naturale, explicată de ANRE: „Nicio componentă a prețului nu este stabilită arbitrar sau în afara procedurilor” # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind formarea prețului reglementat la gazele naturale. Potrivit instituției, tariful achitat de consumatorii finali este format din mai multe componente distincte și nici una dintre acestea nu este stabilită arbitrar sau în afara procedurilor de reglementare aprobate, transmite MOLDPRES.
Guvernul se întrunește miercuri în prima ședință din 2026. Investiții în localități și mai multe acorduri internaționale, pe ordinea de zi # Radio Chisinau
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu se întrunește miercuri, 14 ianuarie, în prima ședință din anul curent. Pe ordinea de zi sunt incluse 19 chestiuni, care vizează aprobarea de noi investiții în localități, Acorduri internaționale și reglementări noi în diverse domenii de activitate. Ședința va începe la ora 10.00, transmite MOLDPRES.
Echipamente, mobilier și materiale didactice. 400 de instituții de învățământ vor avea condiții mai bune în 2026 # Radio Chisinau
Un număr de 200 de grădinițe din țară au fost dotate, în anul 2025, cu echipamente, mobilier și materiale didactico-metodice. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a finalizat prima etapă de dotare a 200 de școli din mai multe localități. Achizițiile au fost făcute în baza unor proiecte finanțate cu sprijinul Băncii Mondiale, informează MOLDPRES.
„Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”. Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a scris, marți, un mesaj pe rețeaua sa socială, în care îi îndeamnă pe iranieni să continue protestele și să preia controlul instituțiilor. Mai mult, el susține că „ajutorul e pe drum” și amenință agresorii că vor plăti un preț mare. Mesajul vine în contextul în care SUA au cerut cetățenilor lor să părăsească Iranul fără întârziere.
Ex-adjunctul SIS Alexandru Bălan, acuzat de trădare în România, va fi judecat în februarie # Radio Chisinau
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România.
Armă și cartușe, depistate la postul vamal Sculeni într-un automobil ce se deplasa spre Turcia # Radio Chisinau
O armă de model „Safari” și 20 de cartușe au fost depistate într-un automobil la postul vamal Sculeni, pe sensul de ieșire din țară. Șoferul mijlocului de transport se îndrepta spre Turcia, comunică MOLDPRES.
Un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei e așteptat până pe 24 februarie. Ce ar putea cuprinde el, la presiunea țărilor nordice # Radio Chisinau
Un nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi adoptat încă din 24 februarie.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Cutremur în nordul Italiei. Panică printre localnici, școli evacuate și trafic feroviar suspendat # Radio Chisinau
Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 s-a produs în Italia, în zona orașului Bologna, localnicii fiind surprinși de seism și ieșind speriați pe străzi. Mai multe școli au fost evacuate preventiv, iar circulația trenurilor a fost suspendată temporar pe mai multe rute din regiune.
Ziua Culturii Naționale, la reprezentanțele ICR. Concert la Chișinău, expoziții la Madrid, proiecții de filme la Tokyo și Bruxelles, seară literară la Tel Aviv # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român și reprezentanțele sale din străinătate, alături de numeroși parteneri din țară și din lume, organizează un amplu program de evenimente dedicate Zilei Culturii Naționale, sărbătorită la 15 ianuarie. La Opera Națională București va avea loc, joi, de la ora 19.00, un concert care va reuni Orchestra Metropolitană București, dirijată de Daniel Jinga, și artiști de renume internațional - Ștefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Știrbăț, Damian Drăghici și Alexandru Tomescu.
România va prezida timp de un an Comitetul Executiv al ONU pentru conducerea agențiilor „Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare” (UNDP), „Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect” (UNOPS) și „Fondul Națiunilor Unite pentru Populație” (UNFPA). Anunțul a fost făcut de ministra de externe a României, Oana Țoiu, care a menționat că România a fost aleasă luni prin consens, transmite IPN.
Un angajat al ambasadei Rusiei la Nicosia fost găsit mort. În aceeași zi, un oligarh rus din Cipru a dispărut fără urmă # Radio Chisinau
Un proeminent manager și oligarh rus a dispărut în neant în Cipru, iar un oficial al ambasadei ruse din Cipru a fost găsit mort în biroul său. Gustul reglărilor de conturi continuă în rândul elitelor vechi și noi ale lui Putin, zdruncinate de războiul Rusiei cu Ucraina, scrie cotidianul La Stampa, citat de agenția Rador.
Peste 70% din exporturile regiunii transnistrene ajunge pe piața UE. Care sunt principalele țări de destinație # Radio Chisinau
Agenții economici din regiunea transnistreană exportă 71% din totalul activităților comerciale pe piața UE. Principalele destinații sunt România, Polonia și Italia, transmite IPN.
Proiecte pentru prevenirea HIV și a tuberculozei. CNAM alocă peste 30 de milioane de lei # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat astăzi,13 ianuarie, lansarea a două concursuri de proiecte pentru prevenirea tuberculozei și prevenirea HIV, finanțate din fondul măsurilor de profilaxie. Bugetul total disponibil depășește 38 de milioane de lei, iar termenul-limită de depunere a dosarelor este 30 ianuarie 2026, ora 17:00.
Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă: Idealul Unirii cu România este unul firesc, moral și istoric legitim și nu este anti-Republica Moldova # Radio Chisinau
Idealul Unirii cu România este unul firesc, moral și istoric legitim pentru basarabenii/moldovenii/românii din R. Moldova și așa va fi cât va exista etos românesc, cât se va vorbi românește pe malul stâng al Prutului, a transmis ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, într-o postare pe Facebook.
Operatorii economici din industria prelucrătoare pot importa zahărul direct, fără intermediari și cu taxe vamale reduse # Radio Chisinau
Operatorii economici din industria prelucrătoare, care utilizează zahărul în proces de producție, pot beneficia de taxă vamală redusă de 10% la importul de zahăr, în limita unei cote de 3.000 de tone. Aceasta este alocată direct producătorilor, excluzând intermedieri la import. Camera de Comerț și Industrie (CCI) a anunțat că primul import de zahăr în baza noului mecanism a fost realizat cu succes.
Noi cazuri de pestă porcină la Leova și Hâncești. Autoritățile au instituit carantină # Radio Chisinau
Noi cazuri de pestă porcină au fost înregistrate în raioanele Leova și Hâncești. În aceste condiții, autoritățile locale au instituit carantină pentru 30 de zile.
Extinderea relațiilor economice, cu accent pe atragerea investițiilor letone în tehnologiile informaționale și în sectorul energetic, a fost discutată în cadrul întrevederii prim-ministrului Alexandru Munteanu cu ambasadorul Letoniei în Moldova, Edgars Bondars. Totodată, părțile au reiterat angajamentul de a colabora în combaterea dezinformării și de a extinde parteneriatele în educație și cultură, transmite IPN.
Situația epidemiologică în Republica Moldova se îmbunătățește. Epidemiolog: „Majoritatea cazurilor de gripă și infecții respiratorii acute continuă să fie raportate în rândul copiilor” # Radio Chisinau
R. Moldova înregistrează o ameliorare semnificativă a situației epidemiologice, cu o scădere de 17% a cazurilor de gripă și de infecții respiratorii în ultima săptămână, însă sezonul gripal 2025-2026 a început cu o lună mai devreme decât de obicei, avertizează specialiștii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), transmite Radio Chișinău.
Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington. Vor fi identificate noi oportunități de colaborare în domeniul energiei electrice # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada 15–16 ianuarie. Vizita va fi axată pe aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic, dar și pe identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică.
Atacurile continue cu rachete și drone, lansate de Rusia asupra infrastructurii civile critice din Ucraina, au fost condamnate de secretarul general al ONU, António Guterres, la reuniunea de urgență a Consiliului de securitate, desfășurată luni la New York, transmite IPN.
Un program de cântece, completate cu istoriile scurte a trei interpreți - Jean Moscopol, Titi Botez și Petru Alexandru.
Peste 6 000 de cetățeni ucraineni au drept de ședere sau se află în sistemul de azil din Moldova. Dintre ei, 3 717 dețin drept de ședere provizorie, alți 2 577 au drept de ședere permanentă, transmite IPN cu referire la datele oficiale ale Inspectoratului General pentru Migrație.
Adunarea Populară a Găgăuziei păstrează denumirea „Comisia Electorală Centrală”, ignorând solicitarea Cancelariei de Stat. Ce riscuri apar pentru viitoarele alegeri # Radio Chisinau
Adunarea Populară a Găgăuzia a decis să păstreze denumirea organului electoral local – „Comisia Electorală Centrală”, ignorând solicitarea Cancelariei de Stat de a o schimba în „Consiliul Electoral Central”, conform Codului Electoral. Experții avertizează că diferența formală poate crea blocaje juridice, existând și riscul anulării viitoarelor alegeri pentru Adunarea Populară, întrucât legislația națională prevalează asupra celei locale, iar instanțele sunt obligate să aplice Codul Electoral al Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău.
Administrația Întreprinderii de Stat Bacul Molovata anunță că, din cauza gerului puternic, stratul de gheață format pe râul Nistru a devenit prea gros, ce face imposibilă circulația bacului în condiții de siguranță.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua miercuri, 14 ianuarie.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua miercuri, 14 ianuarie.
Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu omologul britanic Yvette Cooper. Dezvoltarea colaborării economice, pe agendă # Radio Chisinau
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-britanice în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, precum și dezvoltarea colaborării economice prin inițiative menite să apropie mediile de afaceri, comunică MOLDPRES.
Investițiile străine directe în Republica Moldova, în creștere. Ponderea investitorilor din UE rămâne dominantă # Radio Chisinau
Stocul total al investițiilor străine directe în Republica Moldova a ajuns la 6,2 miliarde de dolari la sfârșitul trimestrului III din anul 2025, marcând o creștere de 14,4% față de sfârșitul anului 2024 sau de 786,5 milioane de dolari într-un singur an. Investițiile din Uniunea Europeană rămân dominante. Informațiile au fost prezentate astăzi de Agenția de Investiții.
Inspectorii de mediu au desfășurat, recent, mai multe razii de combatere a braconajului în raioanele Sângerei, Telenești, Orhei, Strășeni, Dubăsari și Criuleni, în urma cărora mai multe persoane au fost amendate.
Două persoane, reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Radio Chisinau
Două persoane au fost reținute astăzi de ofițerii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acestea ar fi pretins și acceptat suma de 2 000 de euro pentru favorizarea promovării examenului auto, comunică MOLDPRES.
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2026, potrivit rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena, eveniment care a marcat startul oficial al celei de-a 70-a ediții a competiției muzicale europene, transmite MOLDPRES.
Darea în exploatare a Liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteo nefavorabile. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu. Oficialul dă asigurări că proiectul nu este afectat de probleme de planificare, iar lucrările vor fi finalizate la începutul primăverii, transmite IPN.
Atacuri rusești în mai multe regiuni ale Ucrainei: morți și răniți la Harkov, Odesa și Dnipropetrovsk # Radio Chisinau
Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în noaptea de luni spre marți asupra regiunilor Harkov, Odesa și Dnipropetrovsk din Ucraina, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS).
Cer variabil și minime de până la -19 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru marți # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți, 13 ianuarie, cer variabil și minime de până la -19 grade Celsius. Pe drumuri se va forma ghețuș.
