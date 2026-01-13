Atac masiv în Marea Neagră. Patru petroliere lovite de drone în timp ce se îndreptau spre Rusia

08:10

Legea freelancerilor, care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2026, oferă o serie de beneficii pentru liberii profesioniști. Aceștia vor putea activa oficial, fără a fi nevoiți să deschidă o firmă și fără a angaja un contabil, și totodată vor fi asigurați social și medical, achitând un impozit unic de 15 la sută. Noile reguli au fost explicate de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.