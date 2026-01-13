Raportul USDA: Grâul sub presiunea stocurilor, porumbul pe val de producție

21:40

Potrivit Institutului Turc de Statistică (TUIK), recolta brută de grâu a țării în 2025 a coborât la 17,9 milioane de tone, înregistrând o scădere de 13,7% față de anul trecut. Producția de orz s-a redus cu 25,9%, până la 6,0 milioane de tone. Recolta de porumb a scăzut, de asemenea, la 8,5 milioane de tone […]