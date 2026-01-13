Raportul USDA: Grâul sub presiunea stocurilor, porumbul pe val de producție
Agrobiznes, 13 ianuarie 2026
Raportul USDA din ianuarie pentru sezonul 2025/26 aduce câteva repere care merită urmărite atent: stocuri globale de grâu în creștere, exporturi mai agresive din bazinul Mării Negre și America de Sud și o ofertă abundentă de porumb la nivel mondial. Chiar dacă cifrele pornesc din afara Europei, efectul lor se va simți în piața comunitară […]
• • •
Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) a publicat cele mai recente estimări și prognoze pentru sezonul agricol 2025/26, conturând o imagine a pieței oleaginoaselor marcată de producții mai ridicate, stocuri finale în creștere și ajustări ale prețurilor, în special la soia. În Statele Unite, producția totală de oleaginoase este estimată la 126,2 milioane de […]
În cadrul proiectului „Livada Moldovei”, finanțat de Banca Europeană de Investiții, a fost lansată procedura de achiziție pentru lucrările de construcție ale Centrului de cercetare în virologie horticolă, prin reconstrucția unei clădiri existente și extinderea acesteia cu niveluri suplimentare. Investiția este destinată Institutului Național de Cercetări Aplicate în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV) și urmărește […]
În 2023, prețul mediu al unui hectar de teren arabil în Uniunea Europeană a fost de 11.791 euro, în timp ce prețul mediu anual al arendei pentru terenurile arabile și/sau pășunile permanente a fost de 173 euro pe hectar. Aceste informații provin din datele privind prețurile și chiriile terenurilor agricole, publicate de Eurostat. Cel mai […]
Prin programele IFAD, tinerii fermieri și femeile antreprenoare din mediul rural pot beneficia de credite de până la 150.000 EUR, destinate modernizării serelor și adoptării tehnologiilor sustenabile. Finanțarea este orientată spre investiții care cresc productivitatea și reduc dependența de condițiile climatice imprevizibile. Ce investiții pot fi finanțate prin IFAD Creditele IFAD pot fi utilizate pentru […]
Producătorii de fructe din Republica Moldova sunt aproape de a finaliza limitele cotelor de export fără taxe aplicabile pentru principalele lor produse horticole pe piața Uniunii Europene, în contextul sezonului de export 2025–2026. La ce nivel au fost stabilite noile contingente În vara anului 2025, în urma negocierilor dintre Guvern și Comisia Europeană, Uniunea Europeană […]
Un sfert de secol Agrostoc – cooperativa invită fermierii la o întâlnire de dialog și analiză # Agrobiznes
Agrostoc invită comunitatea agricolă la un eveniment care pune în prim-plan cooperarea, responsabilitatea și angajamentul față de agricultură, organizat joi, 29 ianuarie 2026, începând cu ora 10:00, la Capitoles Park. Sub tematica „Agrostoc – 25 de ani împreună, alături și dedicați fermierilor”, evenimentul propune o abordare aplicată, ancorată în experiența acumulată și în provocările actuale […]
Producătorii moldoveni au epuizat cotele de export pentru mere, prune și struguri în UE # Agrobiznes
Producătorii de fructe din Republica Moldova au atins limitele cotelor de export fără taxe aplicabile pentru principalele lor produse horticole pe piața Uniunii Europene, în contextul sezonului de export 2025–2026. Astfel, cotele tarifare negociate anterior între Chișinău și Bruxelles, care permit exportul de mere, prune și struguri de masă și altor produse în cantități definite […]
Introducerea taxelor la export pentru soia și rapiță a avut un efect direct și măsurabil: gradul de utilizare a capacităților de procesare a crescut până la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. Datele au fost comunicate de Ministerul Economiei și Agriculturii din Ucraina. „Efectul stimulării procesării este evident și cuantificabil. Gradul de utilizare a […]
ANSA reamintește: depunerea declarațiilor de fabricare și circulație a alcoolului este obligatorie # Agrobiznes
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează operatorii economici care activează în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și al producției alcoolice despre obligativitatea depunerii declarațiilor anuale de fabricare și/sau de circulație, conform legislației în vigoare. Potrivit art. 71 alin. (1) din Legea nr. 1100/2000 privind fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, […]
Ambasadorii UE au acordat vineri, 9 ianuarie, aprobarea preliminară pentru semnarea celui mai mare acord de liber schimb din istoria Uniunii Europene, cu grupul sud-american MERCOSUR. Informația a fost confirmată de trei diplomați ai UE. Comisia Europeană, care a finalizat negocierile în urmă cu un an, alături de state precum Germania și Spania, susține că […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că în urma prelevării probelor de ser de la păsări dintr-o fermă autohtonă și a analizelor efectuate în laborator, a fost depistată prezența metronidazolului, o substanță strict interzisă în producția alimentară. Ca urmare, ANSA a inițiat o anchetă amplă, aflată în prezent în desfășurare. Pe parcursul investigațiilor au fost […]
Legea privind moratoriul asupra urmăririi silite a fermierilor – în vigoare. 45 de zile pentru notificare # Agrobiznes
Federația Națională a Fermierilor din Moldova informează că a intrat în vigoare Legea nr. 337 din 29 decembrie 2025, privind instituirea moratoriului asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 665 din 31 decembrie 2025 și produce efecte din acest moment. Ce prevede legea Legea […]
alfa smart agro își extinde portofoliul în Moldova: 4 produse noi pentru o agricultură eficientă # Agrobiznes
Compania alfa smart agro, unul dintre cei mai dinamici producători de produse pentru protecția plantelor din Europa de Est, continuă să-și consolideze activ poziția în Republica Moldova. În cadrul strategiei de extindere a portofoliului de produse și de susținere a fermierilor, compania a înregistrat simultan mai multe produse noi, destinate culturilor agricole-cheie ale țării. Noile produse […]
FAO și-a revizuit în creștere prognoza pentru producția mondială de cereale în 2025, care ajunge la 3 003 milioane de tone, marcând pentru prima dată depășirea pragului de 3 miliarde de tone la nivel global. Grâul, principalul motor al revizuirii în sus Îmbunătățirea perspectivei este determinată în principal de revizuirile pozitive ale producției de grâu, […]
Piața rapiței la început de an: revenire temporară, cu riscuri de corecție în lunile următoare # Agrobiznes
După un final de an marcat de presiuni puternice pe piața oleaginoaselor, rapița intră în primele luni ale anului într-o fază de redresare prudentă, susținută mai degrabă de factori conjuncturali decât de o schimbare structurală a pieței. Evoluțiile din Ucraina, dinamica canola din Canada și Australia, precum și contextul geopolitic global conturează un tablou complex, […]
La începutul sezonului 2025/26, Turcia s-a confruntat cu un deficit accentuat de semințe de floarea-soarelui, situație care a determinat o creștere puternică a importurilor. Seceta prelungită și nivelul foarte scăzut al stocurilor reportate au condus la al treilea declin consecutiv al producției interne, potrivit Oil World (Germania). În perioada septembrie–noiembrie 2025, importurile de semințe de […]
Valul de proteste agricole se extinde în Europa. După Grecia și Franța, Germania și Belgia intră în prim-plan # Agrobiznes
După blocajele din Grecia și manifestațiile spectaculoase din Franța, protestele fermierilor se extind în Germania și Belgia, unde acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur devine miza principală a nemulțumirilor. Agricultorii avertizează că tratatul riscă să submineze producția locală, standardele de calitate și viabilitatea fermelor europene. Germania: „Acordul cu Mercosur trimite un semnal […]
Prețurile grâului din UE au reușit să revină la nivelul-cheie de 191,50 €/t pe Euronext. Îndepărtarea de pragul de 185 €/t nu înseamnă însă o schimbare a tendinței existente. Oferta globală rămâne, în acest moment, suficient de mare pentru a acoperi cererea, astfel că creșterea actuală a prețurilor poate fi explicată mai degrabă prin evenimente […]
Comisia Europeană anticipează o creștere susținută a prețurilor la cereale și oleaginoase în Uniunea Europeană până în 2035. Concluziile apar în raportul „EU Agricultural Outlook 2025–2035” și reflectă presiunile tot mai mari generate de costurile de producție, schimbările climatice și disponibilitatea limitată a inputurilor agricole. Costurile de producție împing prețurile cerealelor în sus, dar nu […]
Piața semințelor de floarea-soarelui din Ucraina, la sfârșitul lunii decembrie, este în continuare marcată de doi ani consecutivi de secetă, de presiuni logistice și de modificarea fluxurilor comerciale. Deși perspectivele inițiale pentru recolta de semințe de floarea-soarelui din 2025 erau optimiste, extinderea suprafețelor cultivate nu a generat randamente mai mari, iar exporturile rămân slabe. Piața […]
Exporturile de alune ale Turciei, în declin accentuat: peste un sfert pierdut într-un singur an # Agrobiznes
Anul 2025 s-a dovedit extrem de dificil pentru sectorul turc al alunelor, una dintre ramurile tradiționale de export ale agriculturii. Datele oficiale indică scăderi puternice atât ale volumelor exportate, cât și ale veniturilor, semnalând o slăbire a poziției Turciei pe piața internațională, notează Agenția Anadolu. Amintim că, Turcia este principalul exportator mondial de alune și […]
Acordul UE–Mercosur și agricultura europeană: ce se decide la Bruxelles și ce semnale contează # Agrobiznes
Uniunea Europeană se află într-un moment de răscruce pentru politica agricolă și comerțul internațional, iar deciziile discutate în aceste zile la Bruxelles pot influența nu doar fermierii din statele membre, ci și producătorii agricoli din țările partenere, inclusiv din Republica Moldova. 45 miliarde de euro pentru agricultură, disponibili mai devreme Președinta Comisiei Europene, Ursula von […]
Interes ridicat pentru zootehnie în cadrul apelului AGGRI: cereri de peste 75 milioane lei depuse la AIPA # Agrobiznes
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a prezentat rezultatele apelului IV din cadrul Proiectului AGGRI, desfășurat în perioada 20 octombrie – 31 decembrie 2025, conform Ordinului MAIA nr. 162 din 3 octombrie 2025. Apelul a vizat domeniile creșterea bovinelor pentru producția de lapte și mixte, respectiv pentru producția de carne, precum și creșterea ovinelor […]
Analiză: Industria globală a porumbului, sub presiunea rezistenței biologice și a decarbonizării # Agrobiznes
Industria globală a porumbului traversează o schimbare structurală profundă, determinată de creșterea rezistenței biologice, riscurile climatice asupra producției și constrângerile impuse de economia cu emisii reduse de carbon, arată analiza anuală AgroPages pentru perioada 2024–2025. Porumbul nu mai este privit exclusiv ca materie primă pentru hrană și furaje, ci devine un punct de convergență între bioenergie, agricultură regenerativă […]
Piața globală a produselor agrochimice se pregătește pentru cea mai amplă restructurare structurală din ultimii 15 ani, pe fondul supracapacităților de producție din Asia, al cererii globale slăbite și al schimbărilor fundamentale din comportamentul fermierilor și al distribuitorilor. Intervalul 2025–2027 ar putea marca un nou ciclu de ajustare profundă, potrivit unei analize realizate de Wallace […]
Aurelia Cecoi, legumicultoare: „Ne dorim acces direct în marketuri, însă piața face investițiile prea riscante” # Agrobiznes
De mai mulți ani, familia Cecoi din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, construiește pas cu pas o afacere legumicolă bazată pe investiții constante, adaptare tehnologică și muncă susținută. De la primele suprafețe cultivate, exploatația a ajuns astăzi la aproximativ 95 de hectare de teren deschis, unde sunt cultivate cartof, morcov, ceapă și sfeclă roșie, […]
Spike Brokers: Bulgaria plătește cu 70 $/t mai mult pentru floarea-soarelui decât Ucraina la procesare # Agrobiznes
Piața semințelor de floarea-soarelui și a produselor procesate rămâne, în prezent, lipsită de activitate. În același timp, stabilizarea logisticii maritime oferă participanților la piață mai multă încredere în valorificarea produselor procesate, ceea ce, în timp, ar putea stimula achiziții mai agresive de floarea-soarelui, potrivit Spike Brokers. Prețul semințelor de floarea-soarelui fără TVA, cu livrare la […]
Autoritățile ucrainene au anunțat intenția de a crește volumul de marfă operat prin porturile dunărene până la aproximativ 15 milioane de tone anual, ca parte a unui program mai amplu de modernizare a transportului maritim și fluvial și de consolidare a rezilienței logistice a țării. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor al […]
Apelul III LEADER: cereri de finanțare pentru grupurile de acțiune locală, deschise până la 24 februarie 2026 # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală (GAL) și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală care vor beneficia de finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Apelul este deschis în perioada 15 ianuarie – 24 februarie 2026 și vizează […]
Facilitatea de creditare în agricultură: 288 de afaceri finanțate, surse disponibile pentru noi proiecte # Agrobiznes
De la lansarea programului în luna martie și până la sfârșitul lunii decembrie, Programul „Facilitatea de creditare în agricultură” (FCA) a devenit unul dintre principalele instrumente de sprijin financiar pentru fermele micro și mici din Republica Moldova. În acest interval, au fost finanțate 288 de afaceri agricole, dintre care 38 doar în luna decembrie, semn […]
Danemarca a pus în funcțiune prima fabrică din lume de amoniac „verde” cu operare dinamică # Agrobiznes
Prima fabrică din lume cu funcționare dinamică pentru producerea amoniacului „verde” a început oficial operațiunile pe 20 decembrie 2025, în Danemarca, în apropierea localității Ramme, din nord-vestul Iutlandei. Informația a fost confirmată de compania Skovgaard Energy, care coordonează proiectul, alături de Topsoe, Vestas și programul guvernamental danez EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Elementul […]
CBAM a intrat în faza de aplicare în UE. Ce înseamnă mecanismul de ajustare a carbonului # Agrobiznes
Începând cu 1 ianuarie 2026, Uniunea Europeană a trecut la regimul definitiv de aplicare a Mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), un instrument care introduce costul carbonului ca element permanent în comerțul cu statele din afara UE. Pentru Republica Moldova, acest moment marchează ieșirea din perioada de tranziție și intrarea într-o etapă în […]
Volumul exporturilor de cereale și leguminoase din Ucraina în sezonul de comercializare 2025/26, la data de 2 ianuarie, a ajuns la 15,4 milioane de tone, cu 6,4 milioane de tone, sau 29%, mai puțin față de nivelul sezonului precedent. Aceste date sunt furnizate de Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei. Astfel, exporturile de grâu au […]
Seceta influențează profund modul în care plantele își alocă resursele. În condiții de deficit hidric, plantele tind să investească mai mult în dezvoltarea rădăcinilor decât a părții aeriene, crescând raportul rădăcină/partea aeriană. Această strategie urmărește maximizarea absorbției apei și creșterea șanselor de supraviețuire, însă vine adesea cu un cost: reducerea creșterii vegetative și a potențialului […]
Comerțul global cu struguri de masă intră într-o nouă etapă: Peru accelerează, Chile se repliază # Agrobiznes
Industria globală a strugurilor de masă a încheiat 2025 într-un context de schimbare a dinamicii ofertei în emisfera sudică și de presiune competitivă accentuată pe piețele-cheie, inclusiv în Statele Unite. Peru și-a extins volumele și prezența pe piețe, în timp ce Chile a redus livrările, accelerând tranziția varietală. În paralel, barierele comerciale, problemele logistice și […]
Guvernul francez a amânat cu patru ani, până în 2030, interdicția privind paharele de unică folosință din plastic, invocând dificultăți în identificarea unor alternative viabile. Interdicția urma să intre în vigoare la 1 ianuarie, însă Ministerul Tranziției Ecologice a transmis că „fezabilitatea tehnică a eliminării plasticului din pahare”, evaluată în urma unei analize realizate în […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că, în luna decembrie 2025, au fost autorizate spre plată subvenții în valoare totală de 90,75 milioane lei, direcționate către fermieri prin mai multe măsuri de sprijin financiar. Plățile în avans au însumat 13,64 milioane lei, fonduri orientate preponderent către proiecte investiționale de modernizare a exploatațiilor zootehnice. […]
Până la data de 31 decembrie, în anul de comercializare 2025/2026, Ucraina a exportat 15 milioane 282 de mii de tone de cereale și leguminoase, cu 6 milioane 225 de mii de tone sau 28,9% mai puțin față de anul trecut. Informația a fost publicată pe site-ul Ministerului Politicii Agrare și Alimentației al Ucrainei. La […]
China a anunțat introducerea unei noi politici privind exportul de pesticide, care modifică semnificativ regulile de funcționare pentru producătorii și exportatorii de produse agrochimice. Decizia are ca obiectiv creșterea flexibilității de reglementare și consolidarea poziției țării pe piața globală a protecției culturilor, relatează Agribusiness Global. Una dintre principalele noutăți este introducerea mecanismului de „înregistrare exclusiv […]
Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) anunță că, la finalul anului 2025, volumul total al finanțărilor agricole gestionate a crescut cu peste 100 milioane lei față de anul 2024. „Această evoluție confirmă o dinamică favorabilă a instrumentelor financiare puse la dispoziția sectorului agricol și reflectă interesul tot mai mare al fermierilor pentru soluții de […]
Piața porumbului este, în prezent, cel mai activ segment al exporturilor ucrainene de cereale, asigurând încărcarea stabilă a porturilor și cerere constantă din partea importatorilor. Informația a fost comunicată de departamentul analitic al cooperativei agricole PUSK. „Porumbul rămâne, în acest moment, singurul segment relativ activ al pieței. La data de 22 decembrie, exporturile au ajuns […]
Guvernul a aprobat un instrument de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, axat pe investiții în eficiență energetică și soluții de energie regenerabilă. Decizia, adoptată la sfârșitul lunii decembrie 2025, deschide accesul la finanțare nerambursabilă pentru cel puțin 24 de companii din Republica Moldova. Sprijinul este acordat în cadrul Proiectului „Întreprinderi și comune puternice pentru […]
Ședință a Consiliului consultativ pentru bovine și procesarea produselor lactate, la MAIA # Agrobiznes
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc ședința Consiliului consultativ sectorial pentru bovine și procesarea produselor obținute de la acestea. În cadrul reuniunii au fost analizate evoluțiile recente din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și dificultățile întâmpinate pe lanțul de producere și procesare. Participanții au menționat că piața regională se află […]
Guvernul a avizat pozitiv instituirea unui moratoriu pentru protejarea fermierilor afectați de calamități # Agrobiznes
Executivul a avizat pozitiv inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, măsură menită să ofere protecție producătorilor agricoli grav afectați de calamitățile naturale din perioada 2024–2025. Potrivit proiectului de lege, se propune instituirea unui moratoriu temporar, pe o durată de 12 luni, asupra executării silite a bunurilor […]
O companie belgiană de tip startup, Polysense, oferă soluții pentru reducerea risipei din industria alimentară, combinând tehnologia cu inteligența operațională. Fondatorul și directorul general, Yarne De Munck, subliniază că misiunea companiei este de a ajuta producătorii să lucreze mai eficient, mai sustenabil și mai profitabil, în special în contextul creșterii volumelor de producție și al […]
Potrivit Institutului Turc de Statistică (TUIK), recolta brută de grâu a țării în 2025 a coborât la 17,9 milioane de tone, înregistrând o scădere de 13,7% față de anul trecut. Producția de orz s-a redus cu 25,9%, până la 6,0 milioane de tone. Recolta de porumb a scăzut, de asemenea, la 8,5 milioane de tone […]
Rugina este o boală fungică frecventă la numeroase plante ornamentale din grădina de flori. Se remarcă ușor prin culorile intense – roșu, portocaliu, galben sau brun – care afectează aspectul estetic al plantelor. În majoritatea cazurilor, rugina nu provoacă pagube grave asupra sănătății plantei. Totuși, plantele foarte sensibile pot fi sever afectate, caz în care […]
Perele, din nou pe creștere: SUA își recâștigă poziția de exportator, în timp ce producția globală scade ușor # Agrobiznes
În cel mai recent raport privind comerțul cu mere, struguri și pere, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) estimează că piața globală a perelor proaspete va crește în 2026. În acest context, Statele Unite vor reveni la statutul de exportator net de fructe semințoase, după ce anul trecut au devenit, pentru prima dată, importator net. […]
China intenționează să majoreze producția de cereale cu 50 de milioane de tone, cu accent pe porumb și soia # Agrobiznes
Comisia națională pentru dezvoltare și reformă a Chinei (NDRC) a anunțat intensificarea măsurilor de extindere a capacităților de producție de cereale din țară cu aproximativ 50 de milioane de tone. Accentul principal va fi pus pe creșterea producției de porumb și soia. Potrivit Global Times, reprezentanții comisiei precizează că această decizie vizează accelerarea modernizării agriculturii […]
