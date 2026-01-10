Autocar cu 47 de pasageri, cuprins de flăcări pe o șosea din România

13:30

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 271 de instituții de învățământ general au renunțat să reia orele de vineri, după vacanța de iarnă. Astfel, astăzi la studii au revenit elevii din 563 de școli din cele 834 care au anunțat revenirea la studii pe 9 ianuarie. Celelalte instituții școlare reiau procesul educațional de luni, transmite IPN.