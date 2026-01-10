Euro crește ușor, în timp ce Dolarul scade: Cursul valutar afișat de BNM pentru weekend
Radio Chisinau, 10 ianuarie 2026 10:50
Acum 5 minute
11:05
IGSU vine cu recomandări pentru siguranța populației, în contextul temperaturilor extreme și riscurilor asociate gerului # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii asupra măsurilor de precauție în contextul temperaturilor scăzute care se vor înregistra în următoarele zile. Autoritățile recomandă monitorizarea constantă a buletinelor meteorologice și a avertizărilor emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Acum 10 minute
10:55
Atenție, călători: activitate parțială la PTF Giurgiulești-Galați din cauza unei defecțiuni tehnice # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră anunță că activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, situat pe partea română, se desfășoară parțial din cauza unor defecțiuni tehnice ale rețelei de internet.
Acum 15 minute
10:50
Acum 30 minute
10:35
Peste 40.000 de dolari americani nedeclarați au fost depistați la un pasager pe Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
O tentativă de transportare ilicită a mijloacelor financiare a fost documentată de către funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor de pe ruta Chișinău–Baku.
Acum o oră
10:10
Serviciul Fiscal de Stat anunță că, pe data de 10 ianuarie, accesul la unele servicii fiscale electronice ar putea fi temporar afectat din cauza unor lucrări de mentenanță planificate. Potrivit autorităților, întreruperile pot apărea în intervalul orar 08:00–22:00.
Acum 2 ore
09:50
În perioada 10–12 ianuarie, vremea va fi caracterizată de cer variabil pe întreg teritoriul țării, potrivit prognozei meteorologice. În zilele de 10 și 12 ianuarie, izolat, sunt prognozate ninsori slabe, în timp ce pe 11 ianuarie nu se așteaptă precipitații esențiale
09:25
O majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat vineri, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, după negocieri care au durat vreme de 25 de ani și după luni de dispute pentru a obține sprijinul statelor membre cheie, în așteptarea încheierii oficiale a procedurii de către Consiliul UE în dupa amiaza zilei, după cum relatează Reuters și Politico Europe.
Acum 4 ore
09:05
Mai mulți ofițeri de stat major din Republica Moldova sunt detașați în Misiuni UE din Europa și Africa # Radio Chisinau
Doi ofițeri de stat major din Republica Moldova sunt detașați în Misiunea UE din Bosnia și Herțegovina, EUFOR ALTHEA, iar un al treilea ofițer va participa la Misiunea Uniunii Europene de Instruire Militară în Somalia, EUTM Somalia, transmite IPN.
Acum 24 ore
21:20
Haos în Iran. Localnicii amenință că nu vor renunța prea ușor la proteste: „Oamenii sunt mai furioși și mai hotărâți acum” (VIDEO) # Radio Chisinau
Mulțimi numeroase de iranieni au ieșit în stradă în capitala Teheran și în alte câteva orașe, cerând sfârșitul Republicii Islamice și, în multe locuri, restaurarea monarhiei. Tineri și bătrâni, bogați și săraci, iranieni din toată țara și din toate categoriile sociale își manifestă acum furia față de instituția clericală care i-a condus timp de aproape jumătate de secol, anunță BBC. „Aceasta nu va fi o patrie până când mullahii nu vor fi îngropați”, spun oamenii, furioși.
21:05
Mihai Popșoi: Sprijinul pentru Ucraina reprezintă o prioritate majoră a președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Radio Chisinau
Ministrul de Externe Mihai Popoșoi condamnă utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile recente asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Într=o declarație de presă, Mihai Popșoi a precizat că sprijinul pentru Ucraina și asigurarea răspunderii pentru crima de agresiune rămân priorități majore ale Președinției R. Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
20:45
Naționala Republicii Moldova va disputa două partide amicale la finalul lunii martie # Radio Chisinau
Federația Moldovenească de Fotbal a ajuns la un acord cu forurile similare din Lituania și Cipru pentru disputarea în luna martie a unor partide de verificare.
20:25
NATO este departe de a fi în criză, dă asigurări generalul-șef al Alianței în contextul amenințărilor SUA privind Groenlanda # Radio Chisinau
NATO este departe de a fi în criză și este pregătită să-și apere statele membre, a dat asigurări vineri comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, în ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump de a cuceri prin forță Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
20:05
Creștere semnificativă a activelor oficiale de rezervă ale Republicii Moldova. Ce valoare aveau acestea la finalul anului 2025 # Radio Chisinau
La sfârșitul anului, activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au ajuns la 5,1 miliarde de euro. Banca Națională a Moldovei precizează că este vorba despre o creștere de 23,4 milioane de euro față de sfârșitul lunii noiembrie, când acestea erau de 5,08 miliarde de euro, transmite IPN.
19:45
„BNM păstrează vie memoria trecutului”. Prim-viceguvernatorul BNM Petru Rotaru a participat la Conferința Internațională dedicată Reginei Maria # Radio Chisinau
Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) Petru Rotaru a participat astăzi la Conferința Internațională „Moștenirea istorică și culturală a Reginei Maria”, organizată de Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în colaborare cu Academia de Artă Handmade București.
19:25
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează cer variabil, ninsori slabe izolate și temperaturi foarte scăzute în următoarele zile, cu minime nocturne care vor coborî până la −18°C, transmite MOLDPRES.
19:05
Care este situația gazelor naturale depozitate în Ucraina, după atacul Rusiei. Precizările Ministerului Energiei # Radio Chisinau
Autoritățile moldovenești au confirmat că gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță și nu au fost afectate de atacul Rusiei asupra infrastructurii strategice din Lvov. Informațiile au fost obținute după o discuție cu partea ucraineană, au declarat pentru IPN reprezentanții Ministerului Energiei.
18:35
„Flotele fantomă nu vor scăpa de justiție”. SUA au confiscat un nou petrolier, în Caraibe # Radio Chisinau
La doar două zile de la preluarea controlului asupra navei Marinera, Statele Unite au confiscat un nou petrolier, de această dată în Caraibe. Este vorba despre petrolierul Olina, conform Reuters.
18:15
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 ianuarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna decembrie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 12 ianuarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
17:55
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, va fi audiat din nou de Comisia de evaluare a procurorilor # Radio Chisinau
Comisia de evaluare a procurorilor anunță organizarea unei a doua runde de audieri cu Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, pentru clarificări suplimentare în cadrul procedurii de evaluare, transmite MOLDPRES.
17:40
Republica Moldova va găzdui primul său Hub European de Inovare Digitală: două milioane de euro destinați transformării digitale a întreprinderilor # Radio Chisinau
Republica Moldova a fost selectată să găzduiască primul său Hub European de Inovare Digitală. În cadrul acestei inițiative, va fi investită o sumă de 2 milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale, informează MOLDPRES.
17:10
Zona de Securitate: Modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova a provocat un val de solicitări din partea locuitorilor regiunii transnistrene # Radio Chisinau
Modificările aduse Legii cetățeniei Republicii Moldova au generat o creștere a numărului de solicitări din partea locuitorilor regiunii transnistrene. Noua procedură complică procesul de obținere a cetățeniei moldovenești, motiv pentru care sute de persoane au decis să depună actele înainte de intrarea în vigoare a legii. Acest lucru reiese din datele Agenției Servicii Publice, obținute de Zona de Securitate.
16:50
Un ordin militar din 1952, încă valabil, impune reacția imediată a soldaților danezi în caz de invazie sau dacă teritoriul național este atacat. Un atac armat asupra Groenlandei ar activa acest ordin, confirmă Ministerul Apărării danez, scrie Euronews, citat de Mediafax.
16:30
Vladislav Ursu a devenit câștigătorul Cupei Italiei la tenis de masă în componența echipei „Top Spin Messina”, transmite IPN.
16:05
Trecerea frontierei, mai rapidă. Sistemul de intrare/ieșire al UE va fi aplicat și în punctul „Lipcani-Rădăuți Prut” # Radio Chisinau
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”, începând cu ziua de vineri, 9 ianuarie, informează MOLDPRES.
15:45
Geniștii Armatei Naționale au executat, pe parcursul anului trecut, 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 543 de obiecte explozive și 1 761 de cartușe, informează MOLDPRES.
15:25
„O încălcare flagrantă a dreptului internațional”. România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina # Radio Chisinau
România condamnă „cu fermitate recentele atacuri lașe ale Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv loviturile asupra Kievului și regiunii Lviv, care au provocat victime în rândul populației civile, distrugerea zonelor rezidențiale și avarierea infrastructurii critice”, se arată într-un mesaj postat pe X de ministrul de Externe Oana Țoiu.
15:05
Ministerul Energiei a venit cu date actualizate cu privire la numărul de consumatori care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi. Potrivit instituției, este vorba despre mai bine de 7 800 de consumatori, care au fost reconectați integral la rețeaua electrică, transmite IPN.
14:45
România a importat vineri la prânz aproximativ 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce înseamnă circa 10% din consumul total la nivel național. Deși depozitele de gaze ale țării sunt pline în proporție de 70%, se poate extrage de acolo doar o cantitate limitată. În același timp, prețul gazelor la Bursa Română de Mărfuri a crescut cu 12% față de începutul săptămânii.
14:25
Fostul director adjunct al SIS Alexandru Bălan, acuzat de trădare în România, rămâne în arest # Radio Chisinau
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, joi, Înalta Curte de Casație și Justiție din România.
14:00
Zeci de intervenții ale salvatorilor, după formarea ghețușului pe drumurile din R. Moldova. Liliana Pușcașu: „Prudență maximă, respectăm regimul de viteză” # Radio Chisinau
Pompierii și salvatorii au fost solicitați în ultimele 24 de ore pentru a interveni în zeci de situații de urgență cauzate de ninsorile din după-amiaza zilei de ieri. Cele mai multe din cele 88 de solicitări parvenite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au vizat deblocarea vehiculelor, inclusiv a două ambulanțe aflate în misiune, transmite Radio Chișinău.
13:45
Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,5 s-a produs în zona seismică Vrancea, România.
13:40
13:30
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 271 de instituții de învățământ general au renunțat să reia orele de vineri, după vacanța de iarnă. Astfel, astăzi la studii au revenit elevii din 563 de școli din cele 834 care au anunțat revenirea la studii pe 9 ianuarie. Celelalte instituții școlare reiau procesul educațional de luni, transmite IPN.
13:20
Ucraina cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacul cu Oreșnik # Radio Chisinau
Ucraina a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce Rusia a lansat racheta balistică Oreșnik asupra regiunii Lvov. Atacul, care a vizat obiective energetice și infrastructură civilă, a avut loc noaptea trecută, în contextul unui val de bombardamente asupra mai multor orașe ucrainene, transmite IPN.
13:10
13:05
Vicepremierul Vladimir Bolea: „Drumurile naționale sunt funcționale, dar prudența rămâne esențială” # Radio Chisinau
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a subliniat eforturile continue ale drumarilor, polițiștilor și pompierilor pentru menținerea circulației în condiții de viscol și a făcut apel la prudență și solidaritate în rândul cetățenilor, transmite MOLDPRES.
12:45
12:25
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru weekend și pentru luni, 12 ianuarie.
12:15
Circulația camioanelor pe sensul de intrare în Republica Moldova, la Postul vamal de trecere a frontierei Costești, rămâne temporar restricționată. Pentru a preveni blocarea drumurilor naționale, mijloacele de transport sunt direcționate și parcate în terminalul Serviciului Vamal.
11:55
Din cauza vremii nefavorabile, mai multe zboruri de pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” au fost anulate sau reținute. Joi, două curse – din și spre Istanbul nu s-au efectuat, iar vineri a fost anulată o cursă spre București.
11:35
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse de uz veterinar, totodată își fortifică continuu capacitatea de control și testare.
11:20
Maia Sandu și Alexandru Munteanu condamnă atacul rusesc asupra Ucrainei: „Acest război se apropie tot mai mult de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au condamnat ferm atacul rusesc de noaptea trecut cu rachetă balistică Oreshnik asupra Ucrainei care a țintit infrastructura energetică și locuințe civile, transmite Radio Chișinău.
11:15
Ieri
11:00
Funcționarii postului vamal de frontieră Palanca au supus controlului de specialitate un mijloc de transport de model VW Passat, care se deplasa din Republica Moldova spre Ucraina.
10:45
Târguri cu produse autohtone, organizate în acest weekend în sectoarele Chișinăului # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 10 - 11 ianuarie 2026, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
10:35
În intervalul 8–9 ianuarie 2026, activitatea în posturile vamale de frontieră s-a desfășurat în regim normal, cu trafic moderat, iar funcționarii vamali au raportat atât volumele de transport procesate, cât și mai multe nereguli depistate, însoțite de recomandări pentru șoferi.
10:15
R. Moldova se aliniază la măsurile restrictive instituite de SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Radio Chisinau
Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite de Statele Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere ruse. Decizia aprobată de Consiliul interinstituțional de supervizare, privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.
09:55
Un caminon s-a răsturnat pe șoseaua Balcani. Circulația rutieră rămâne blocată pe ambele sensuri # Radio Chisinau
Poliția atenționează că circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de astăz.
09:45
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev și Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia # Radio Chisinau
Explozii s-a auzit în timpul nopții de joi spre vineri în capitala ucraineană Kiev și la Liov, oraș din vestul Ucrainei, aproape de granița cu Polonia, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete și drone la scară largă în toată țara, relatează Kyiv Independent
09:30
Situația la frontieră: 9 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Peste 63 974 de traversări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la frontiera Republicii Moldova, iar Poliția de Frontieră raportează refuzuri de intrare, cazuri de utilizare a documentelor false și recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației.
