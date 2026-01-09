NATO este departe de a fi în criză, dă asigurări generalul-șef al Alianței în contextul amenințărilor SUA privind Groenlanda
Radio Chisinau, 9 ianuarie 2026 20:25
NATO este departe de a fi în criză și este pregătită să-și apere statele membre, a dat asigurări vineri comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, în ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump de a cuceri prin forță Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
• • •
Acum 15 minute
20:45
Naționala Republicii Moldova va disputa două partide amicale la finalul lunii martie # Radio Chisinau
Federația Moldovenească de Fotbal a ajuns la un acord cu forurile similare din Lituania și Cipru pentru disputarea în luna martie a unor partide de verificare.
Acum o oră
20:25
20:05
Creștere semnificativă a activelor oficiale de rezervă ale Republicii Moldova. Ce valoare aveau acestea la finalul anului 2025 # Radio Chisinau
La sfârșitul anului, activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au ajuns la 5,1 miliarde de euro. Banca Națională a Moldovei precizează că este vorba despre o creștere de 23,4 milioane de euro față de sfârșitul lunii noiembrie, când acestea erau de 5,08 miliarde de euro, transmite IPN.
Acum 2 ore
19:45
„BNM păstrează vie memoria trecutului”. Prim-viceguvernatorul BNM Petru Rotaru a participat la Conferința Internațională dedicată Reginei Maria # Radio Chisinau
Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) Petru Rotaru a participat astăzi la Conferința Internațională „Moștenirea istorică și culturală a Reginei Maria”, organizată de Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în colaborare cu Academia de Artă Handmade București.
19:25
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează cer variabil, ninsori slabe izolate și temperaturi foarte scăzute în următoarele zile, cu minime nocturne care vor coborî până la −18°C, transmite MOLDPRES.
19:05
Care este situația gazelor naturale depozitate în Ucraina, după atacul Rusiei. Precizările Ministerului Energiei # Radio Chisinau
Autoritățile moldovenești au confirmat că gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță și nu au fost afectate de atacul Rusiei asupra infrastructurii strategice din Lvov. Informațiile au fost obținute după o discuție cu partea ucraineană, au declarat pentru IPN reprezentanții Ministerului Energiei.
Acum 4 ore
18:35
„Flotele fantomă nu vor scăpa de justiție”. SUA au confiscat un nou petrolier, în Caraibe # Radio Chisinau
La doar două zile de la preluarea controlului asupra navei Marinera, Statele Unite au confiscat un nou petrolier, de această dată în Caraibe. Este vorba despre petrolierul Olina, conform Reuters.
18:15
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 ianuarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna decembrie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 12 ianuarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
17:55
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, va fi audiat din nou de Comisia de evaluare a procurorilor # Radio Chisinau
Comisia de evaluare a procurorilor anunță organizarea unei a doua runde de audieri cu Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, pentru clarificări suplimentare în cadrul procedurii de evaluare, transmite MOLDPRES.
17:40
Republica Moldova va găzdui primul său Hub European de Inovare Digitală: două milioane de euro destinați transformării digitale a întreprinderilor # Radio Chisinau
Republica Moldova a fost selectată să găzduiască primul său Hub European de Inovare Digitală. În cadrul acestei inițiative, va fi investită o sumă de 2 milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale, informează MOLDPRES.
17:10
Zona de Securitate: Modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova a provocat un val de solicitări din partea locuitorilor regiunii transnistrene # Radio Chisinau
Modificările aduse Legii cetățeniei Republicii Moldova au generat o creștere a numărului de solicitări din partea locuitorilor regiunii transnistrene. Noua procedură complică procesul de obținere a cetățeniei moldovenești, motiv pentru care sute de persoane au decis să depună actele înainte de intrarea în vigoare a legii. Acest lucru reiese din datele Agenției Servicii Publice, obținute de Zona de Securitate.
Acum 6 ore
16:50
Un ordin militar din 1952, încă valabil, impune reacția imediată a soldaților danezi în caz de invazie sau dacă teritoriul național este atacat. Un atac armat asupra Groenlandei ar activa acest ordin, confirmă Ministerul Apărării danez, scrie Euronews, citat de Mediafax.
16:30
Vladislav Ursu a devenit câștigătorul Cupei Italiei la tenis de masă în componența echipei „Top Spin Messina”, transmite IPN.
16:05
Trecerea frontierei, mai rapidă. Sistemul de intrare/ieșire al UE va fi aplicat și în punctul „Lipcani-Rădăuți Prut” # Radio Chisinau
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”, începând cu ziua de vineri, 9 ianuarie, informează MOLDPRES.
15:45
Geniștii Armatei Naționale au executat, pe parcursul anului trecut, 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 543 de obiecte explozive și 1 761 de cartușe, informează MOLDPRES.
15:25
„O încălcare flagrantă a dreptului internațional”. România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina # Radio Chisinau
România condamnă „cu fermitate recentele atacuri lașe ale Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv loviturile asupra Kievului și regiunii Lviv, care au provocat victime în rândul populației civile, distrugerea zonelor rezidențiale și avarierea infrastructurii critice”, se arată într-un mesaj postat pe X de ministrul de Externe Oana Țoiu.
15:05
Ministerul Energiei a venit cu date actualizate cu privire la numărul de consumatori care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi. Potrivit instituției, este vorba despre mai bine de 7 800 de consumatori, care au fost reconectați integral la rețeaua electrică, transmite IPN.
Acum 8 ore
14:45
România a importat vineri la prânz aproximativ 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce înseamnă circa 10% din consumul total la nivel național. Deși depozitele de gaze ale țării sunt pline în proporție de 70%, se poate extrage de acolo doar o cantitate limitată. În același timp, prețul gazelor la Bursa Română de Mărfuri a crescut cu 12% față de începutul săptămânii.
14:25
Fostul director adjunct al SIS Alexandru Bălan, acuzat de trădare în România, rămâne în arest # Radio Chisinau
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, joi, Înalta Curte de Casație și Justiție din România.
14:00
Zeci de intervenții ale salvatorilor, după formarea ghețușului pe drumurile din R. Moldova. Liliana Pușcașu: „Prudență maximă, respectăm regimul de viteză” # Radio Chisinau
Pompierii și salvatorii au fost solicitați în ultimele 24 de ore pentru a interveni în zeci de situații de urgență cauzate de ninsorile din după-amiaza zilei de ieri. Cele mai multe din cele 88 de solicitări parvenite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au vizat deblocarea vehiculelor, inclusiv a două ambulanțe aflate în misiune, transmite Radio Chișinău.
13:45
Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,5 s-a produs în zona seismică Vrancea, România.
13:40
Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,5 s-a produs în zona seismică Vrancea, România.
13:30
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 271 de instituții de învățământ general au renunțat să reia orele de vineri, după vacanța de iarnă. Astfel, astăzi la studii au revenit elevii din 563 de școli din cele 834 care au anunțat revenirea la studii pe 9 ianuarie. Celelalte instituții școlare reiau procesul educațional de luni, transmite IPN.
13:20
Ucraina cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacul cu Oreșnik # Radio Chisinau
Ucraina a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce Rusia a lansat racheta balistică Oreșnik asupra regiunii Lvov. Atacul, care a vizat obiective energetice și infrastructură civilă, a avut loc noaptea trecută, în contextul unui val de bombardamente asupra mai multor orașe ucrainene, transmite IPN.
13:10
13:05
Vicepremierul Vladimir Bolea: „Drumurile naționale sunt funcționale, dar prudența rămâne esențială” # Radio Chisinau
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a subliniat eforturile continue ale drumarilor, polițiștilor și pompierilor pentru menținerea circulației în condiții de viscol și a făcut apel la prudență și solidaritate în rândul cetățenilor, transmite MOLDPRES.
Acum 12 ore
12:45
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani-Rădăuți Prut” # Radio Chisinau
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”.
12:25
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru weekend și pentru luni, 12 ianuarie.
12:15
Circulația camioanelor pe sensul de intrare în Republica Moldova, la Postul vamal de trecere a frontierei Costești, rămâne temporar restricționată. Pentru a preveni blocarea drumurilor naționale, mijloacele de transport sunt direcționate și parcate în terminalul Serviciului Vamal.
11:55
Din cauza vremii nefavorabile, mai multe zboruri de pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” au fost anulate sau reținute. Joi, două curse – din și spre Istanbul nu s-au efectuat, iar vineri a fost anulată o cursă spre București.
11:35
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse de uz veterinar, totodată își fortifică continuu capacitatea de control și testare.
11:20
Maia Sandu și Alexandru Munteanu condamnă atacul rusesc asupra Ucrainei: „Acest război se apropie tot mai mult de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au condamnat ferm atacul rusesc de noaptea trecut cu rachetă balistică Oreshnik asupra Ucrainei care a țintit infrastructura energetică și locuințe civile, transmite Radio Chișinău.
11:15
11:00
Funcționarii postului vamal de frontieră Palanca au supus controlului de specialitate un mijloc de transport de model VW Passat, care se deplasa din Republica Moldova spre Ucraina.
10:45
Târguri cu produse autohtone, organizate în acest weekend în sectoarele Chișinăului # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 10 - 11 ianuarie 2026, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
10:35
În intervalul 8–9 ianuarie 2026, activitatea în posturile vamale de frontieră s-a desfășurat în regim normal, cu trafic moderat, iar funcționarii vamali au raportat atât volumele de transport procesate, cât și mai multe nereguli depistate, însoțite de recomandări pentru șoferi.
10:15
R. Moldova se aliniază la măsurile restrictive instituite de SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Radio Chisinau
Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite de Statele Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere ruse. Decizia aprobată de Consiliul interinstituțional de supervizare, privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.
09:55
Un caminon s-a răsturnat pe șoseaua Balcani. Circulația rutieră rămâne blocată pe ambele sensuri # Radio Chisinau
Poliția atenționează că circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de astăz.
09:45
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev și Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia # Radio Chisinau
Explozii s-a auzit în timpul nopții de joi spre vineri în capitala ucraineană Kiev și la Liov, oraș din vestul Ucrainei, aproape de granița cu Polonia, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete și drone la scară largă în toată țara, relatează Kyiv Independent
09:30
Situația la frontieră: 9 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Peste 63 974 de traversări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la frontiera Republicii Moldova, iar Poliția de Frontieră raportează refuzuri de intrare, cazuri de utilizare a documentelor false și recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației.
09:10
Sfântul arhidiacon Ștefan, care a vestit și a mărturisit credința în Hristos, devenind primul martir al Bisericii, este sărbătorit de creștinii ortodocși de stil vechi în a treia zi de Crăciun.
08:55
În contextul ninsorilor abundente și al condițiilor de iarnă dificile, drumarii au rămas mobilizați pentru a menține circulația pe drumurile naționale. În teren acționează 261 de utilaje speciale și 218 muncitori rutieri, intervenind în mod continuu pentru deszăpezire și prevenirea blocajelor.
08:40
Alertă meteo în Regatul Unit: recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova, în contextul furtunii Goretti # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord asupra riscurilor generate de furtuna Goretti, pentru care autoritățile britanice au emis avertismente meteorologice severe, ce vizează mai multe regiuni ale țării.
08:20
Fiecare direcție de învățământ poate decide individual prelungirea vacanței de iarnă până pe 12 ianuarie. Anunțul Ministerului Educației # Radio Chisinau
În legătură cu condițiile meteo nefavorabile, Ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026.
08:05
Vremea nefavorabilă provoacă tot mai multe traumatisme. Câte cazuri au fost înregistrate # Radio Chisinau
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că, în data de 8 ianuarie, în intervalul 00:00 – 20:00, condițiile meteorologice nefavorabile – ninsori, ghețuș și polei pe drumurile naționale – au înregistrat un număr sporit de apeluri la numărul unic de urgență.
Ieri
18:20
Regatul Unit livrează Kievului sisteme Raven și Gravehawk. Ce rol au ele în apărarea orașelor și a infrastructurii energetice ucrainene # Radio Chisinau
Marea Britanie intervine pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei prin livrarea de sisteme moderne cu rază scurtă și lungă de acțiune, inclusiv platforme operaționale Raven și cele mai noi complexe Gravehawk, a raportat Kyiv Post. Ministerul britanic al Apărării a confirmat că 13 sisteme Raven sunt deja în serviciul unităților ucrainene.
18:00
Sergiu Tofilat cere audieri parlamentare pe marginea pretinselor nereguli la Chișinău-Gaz # Radio Chisinau
Expertul Sergiu Tofilat solicită convocarea unei ședințe publice a Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe la care să fie audiată conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Acesta acuză ANRE de aplicarea selectivă a legii și de mușamalizarea unor cheltuieli nejustificate de milioane de lei la Chișinău-Gaz. Potrivit lui, instituția nu a sesizat organele de drept cu privire la nereguli.
17:40
Tanc petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, lovit în plin de o dronă care a vizat sala motoarelor, în Marea Neagră # Radio Chisinau
Un petrolier care avea ca destinație Rusia a fost atacat de o dronă în Marea Neagră, ceea ce l-a determinat să solicite asistența pazei de coastă turce și să se abată de la cursul său, potrivit unui comunicat al Lloyd’s List Intelligence și unei surse separate, din domeniul securității maritime, informează joi Reuters.
17:15
Peste 200 de pacienți au primit îngrijiri la Institutul de Medicină Urgentă de Crăciun pe stil vechi # Radio Chisinau
Peste 200 de pacienți au avut nevoie de îngrijiri medicale de Crăciun pe stil vechi, personalul Institutului de Medicină Urgentă activând într-un regim intens pentru a face față solicitărilor, inclusiv cazurilor grave.
16:55
Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Anunțul lui Zelenski # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că documentul bilateral privind garanțiile de securitate pe care Statele Unite urmează să le ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia este „practic gata” și urmează să fie supus aprobării președintelui american Donald Trump, în urma negocierilor purtate la Paris între emisari americani și ucraineni.
