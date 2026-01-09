Trecerea frontierei, mai rapidă. Sistemul de intrare/ieșire al UE va fi aplicat și în punctul „Lipcani-Rădăuți Prut”
9 ianuarie 2026
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”, începând cu ziua de vineri, 9 ianuarie, informează MOLDPRES.
Geniștii Armatei Naționale au executat, pe parcursul anului trecut, 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 543 de obiecte explozive și 1 761 de cartușe, informează MOLDPRES.
„O încălcare flagrantă a dreptului internațional". România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina
România condamnă „cu fermitate recentele atacuri lașe ale Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv loviturile asupra Kievului și regiunii Lviv, care au provocat victime în rândul populației civile, distrugerea zonelor rezidențiale și avarierea infrastructurii critice”, se arată într-un mesaj postat pe X de ministrul de Externe Oana Țoiu.
Ministerul Energiei a venit cu date actualizate cu privire la numărul de consumatori care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi. Potrivit instituției, este vorba despre mai bine de 7 800 de consumatori, care au fost reconectați integral la rețeaua electrică, transmite IPN.
România a importat vineri la prânz aproximativ 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce înseamnă circa 10% din consumul total la nivel național. Deși depozitele de gaze ale țării sunt pline în proporție de 70%, se poate extrage de acolo doar o cantitate limitată. În același timp, prețul gazelor la Bursa Română de Mărfuri a crescut cu 12% față de începutul săptămânii.
Fostul director adjunct al SIS Alexandru Bălan, acuzat de trădare în România, rămâne în arest
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, joi, Înalta Curte de Casație și Justiție din România.
Zeci de intervenții ale salvatorilor, după formarea ghețușului pe drumurile din R. Moldova. Liliana Pușcașu: „Prudență maximă, respectăm regimul de viteză"
Pompierii și salvatorii au fost solicitați în ultimele 24 de ore pentru a interveni în zeci de situații de urgență cauzate de ninsorile din după-amiaza zilei de ieri. Cele mai multe din cele 88 de solicitări parvenite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au vizat deblocarea vehiculelor, inclusiv a două ambulanțe aflate în misiune, transmite Radio Chișinău.
Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,5 s-a produs în zona seismică Vrancea, România.
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 271 de instituții de învățământ general au renunțat să reia orele de vineri, după vacanța de iarnă. Astfel, astăzi la studii au revenit elevii din 563 de școli din cele 834 care au anunțat revenirea la studii pe 9 ianuarie. Celelalte instituții școlare reiau procesul educațional de luni, transmite IPN.
Ucraina cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacul cu Oreșnik
Ucraina a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce Rusia a lansat racheta balistică Oreșnik asupra regiunii Lvov. Atacul, care a vizat obiective energetice și infrastructură civilă, a avut loc noaptea trecută, în contextul unui val de bombardamente asupra mai multor orașe ucrainene, transmite IPN.
Sistemul EES este extins și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani-Rădăuți Prut"
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”.
Vicepremierul Vladimir Bolea: „Drumurile naționale sunt funcționale, dar prudența rămâne esențială"
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a subliniat eforturile continue ale drumarilor, polițiștilor și pompierilor pentru menținerea circulației în condiții de viscol și a făcut apel la prudență și solidaritate în rândul cetățenilor, transmite MOLDPRES.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru weekend și pentru luni, 12 ianuarie.
Circulația camioanelor pe sensul de intrare în Republica Moldova, la Postul vamal de trecere a frontierei Costești, rămâne temporar restricționată. Pentru a preveni blocarea drumurilor naționale, mijloacele de transport sunt direcționate și parcate în terminalul Serviciului Vamal.
Din cauza vremii nefavorabile, mai multe zboruri de pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” au fost anulate sau reținute. Joi, două curse – din și spre Istanbul nu s-au efectuat, iar vineri a fost anulată o cursă spre București.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse de uz veterinar, totodată își fortifică continuu capacitatea de control și testare.
Maia Sandu și Alexandru Munteanu condamnă atacul rusesc asupra Ucrainei: „Acest război se apropie tot mai mult de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți"
Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au condamnat ferm atacul rusesc de noaptea trecut cu rachetă balistică Oreshnik asupra Ucrainei care a țintit infrastructura energetică și locuințe civile, transmite Radio Chișinău.
Funcționarii postului vamal de frontieră Palanca au supus controlului de specialitate un mijloc de transport de model VW Passat, care se deplasa din Republica Moldova spre Ucraina.
Târguri cu produse autohtone, organizate în acest weekend în sectoarele Chișinăului
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 10 - 11 ianuarie 2026, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
În intervalul 8–9 ianuarie 2026, activitatea în posturile vamale de frontieră s-a desfășurat în regim normal, cu trafic moderat, iar funcționarii vamali au raportat atât volumele de transport procesate, cât și mai multe nereguli depistate, însoțite de recomandări pentru șoferi.
R. Moldova se aliniază la măsurile restrictive instituite de SUA împotriva companiilor petroliere ruse
Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite de Statele Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere ruse. Decizia aprobată de Consiliul interinstituțional de supervizare, privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.
Un caminon s-a răsturnat pe șoseaua Balcani. Circulația rutieră rămâne blocată pe ambele sensuri
Poliția atenționează că circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de astăz.
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev și Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia
Explozii s-a auzit în timpul nopții de joi spre vineri în capitala ucraineană Kiev și la Liov, oraș din vestul Ucrainei, aproape de granița cu Polonia, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete și drone la scară largă în toată țara, relatează Kyiv Independent
Situația la frontieră: 9 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore
Peste 63 974 de traversări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la frontiera Republicii Moldova, iar Poliția de Frontieră raportează refuzuri de intrare, cazuri de utilizare a documentelor false și recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației.
Sfântul arhidiacon Ștefan, care a vestit și a mărturisit credința în Hristos, devenind primul martir al Bisericii, este sărbătorit de creștinii ortodocși de stil vechi în a treia zi de Crăciun.
În contextul ninsorilor abundente și al condițiilor de iarnă dificile, drumarii au rămas mobilizați pentru a menține circulația pe drumurile naționale. În teren acționează 261 de utilaje speciale și 218 muncitori rutieri, intervenind în mod continuu pentru deszăpezire și prevenirea blocajelor.
Alertă meteo în Regatul Unit: recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova, în contextul furtunii Goretti
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord asupra riscurilor generate de furtuna Goretti, pentru care autoritățile britanice au emis avertismente meteorologice severe, ce vizează mai multe regiuni ale țării.
Fiecare direcție de învățământ poate decide individual prelungirea vacanței de iarnă până pe 12 ianuarie. Anunțul Ministerului Educației
În legătură cu condițiile meteo nefavorabile, Ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026.
Vremea nefavorabilă provoacă tot mai multe traumatisme. Câte cazuri au fost înregistrate
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că, în data de 8 ianuarie, în intervalul 00:00 – 20:00, condițiile meteorologice nefavorabile – ninsori, ghețuș și polei pe drumurile naționale – au înregistrat un număr sporit de apeluri la numărul unic de urgență.
Regatul Unit livrează Kievului sisteme Raven și Gravehawk. Ce rol au ele în apărarea orașelor și a infrastructurii energetice ucrainene
Marea Britanie intervine pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei prin livrarea de sisteme moderne cu rază scurtă și lungă de acțiune, inclusiv platforme operaționale Raven și cele mai noi complexe Gravehawk, a raportat Kyiv Post. Ministerul britanic al Apărării a confirmat că 13 sisteme Raven sunt deja în serviciul unităților ucrainene.
Sergiu Tofilat cere audieri parlamentare pe marginea pretinselor nereguli la Chișinău-Gaz
Expertul Sergiu Tofilat solicită convocarea unei ședințe publice a Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe la care să fie audiată conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Acesta acuză ANRE de aplicarea selectivă a legii și de mușamalizarea unor cheltuieli nejustificate de milioane de lei la Chișinău-Gaz. Potrivit lui, instituția nu a sesizat organele de drept cu privire la nereguli.
Tanc petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, lovit în plin de o dronă care a vizat sala motoarelor, în Marea Neagră
Un petrolier care avea ca destinație Rusia a fost atacat de o dronă în Marea Neagră, ceea ce l-a determinat să solicite asistența pazei de coastă turce și să se abată de la cursul său, potrivit unui comunicat al Lloyd’s List Intelligence și unei surse separate, din domeniul securității maritime, informează joi Reuters.
Peste 200 de pacienți au primit îngrijiri la Institutul de Medicină Urgentă de Crăciun pe stil vechi
Peste 200 de pacienți au avut nevoie de îngrijiri medicale de Crăciun pe stil vechi, personalul Institutului de Medicină Urgentă activând într-un regim intens pentru a face față solicitărilor, inclusiv cazurilor grave.
Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Anunțul lui Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că documentul bilateral privind garanțiile de securitate pe care Statele Unite urmează să le ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia este „practic gata” și urmează să fie supus aprobării președintelui american Donald Trump, în urma negocierilor purtate la Paris între emisari americani și ucraineni.
FOTO, VIDEO | Se circulă cu dificultăți în nordul și sudul R. Moldova din cauza ninsorii. Mai multe mașini au derapat de pe traseu
Ninsorile înregistrate în ultimele ore creează condiții dificile de circulație pe mai multe drumuri din țară, în special în nord, unde au fost semnalate mai multe cazuri de derapare a mijloacelor de transport, informează Poliția.
Buget majorat pentru medicamente compensate și mai multe intervenții gratuite în 2026
Pentru anul viitor este prevăzut un buget de 1,4 miliarde de lei destinat medicamentelor și dispozitivelor compensate. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES.
Premier Energy avertizează asupra posibilelor întreruperi de curent în contextul codului galben de vânt
În contextul avertizării de Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă astăzi, 8 ianuarie, începând cu ora 16:00, și până mâine, 9 ianuarie, ora 12:00, Premier Energy Distribution informează despre riscul producerii unor rupturi de conductoare, avarii în rețelele electrice și întreruperi temporare de energie electrică.
Ce se schimbă pentru refugiații ucraineni din Polonia după renunțarea la legea specială de ajutor adoptată în 2022
Polonia nu va mai prelungi legea specială adoptată în 2022 pentru sprijinirea Ucrainei și a refugiaților ucraineni, iar noile reguli vor alinia drepturile acestora la regimul aplicat tuturor străinilor care locuiesc legal în țară. Accesul gratuit la servicii medicale va fi limitat, programul 800+ va deveni condiționat de angajare, iar mulți refugiați vor trece la permise standard de ședere temporară.
Sergiu Tofilat denunță cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz
Expertul în energetică Sergiu Tofilat susține că una dintre filialele SA Moldovagaz, Chișinău-Gaz, ar fi implicată într-o schemă cu cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei. El susține că operatorul de distribuție ar fi achiziționat contoarele prin intermediari, ceea ce ridică suspiciuni privind modul în care au fost cumpărate echipamentele.
Circulația rutieră se desfășoară, începând de joi, alternativ, pe o bandă, pe DN 5 - Podul Prieteniei, între Giurgiu și Ruse.
Procedurile vamale explicate pentru importatori și exportatori. Serviciul Vamal a elaborat ghiduri informative
Serviciul Vamal a publicat o serie de ghiduri informative destinate persoanelor care importă, exportă sau interacționează cu autoritatea vamală. Scopul acestora este de a facilita înțelegerea și aplicarea procedurilor vamale.
Zelenski cere o accelerare a aderării Ucrainei la UE, la preluarea președinției Uniunii de către Cipru
Volodimir Zelenski a cerut, aliaților garanții de securitate ferme împotriva unui posibil atac rus, în timp ce a căutat și progrese în negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, transmite Reuters. Președintele ucrainean s-a întâlnit cu omologul din Cipru Nikos Christodoulides la Nicosia, în contextul în care Cipru a preluat președinția rotativă a UE, pentru o perioadă de șase luni.
Poliția informează că, la această oră, traseele naționale sunt intens circulate, din cauza fluxului crescut de persoane care se întorc la domicilii după sărbători.
FOTO | Incendiul de la depozitul din Chișinău, lichidat complet după 24 de ore de intervenție
Incendiul de proporții izbucnit într-un depozit de produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din municipiul Chișinău a fost lichidat complet după o intervenție de mai bine de 24 de ore. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), focarele de ardere au fost stinse astăzi, 8 ianuarie 2026, la ora 11:14.
Parlamentul britanic va vota trimiterea de trupe în Ucraina. Anunțul premierului Keir Starmer
Deputații din Parlamentul britanic vor avea parte de o dezbatere și de un vot înainte ca orice trupe ale Regatului Unit să fie desfășurate în Ucraina în misiuni de menținere a păcii, a anunțat premierul Keir Starmer, miercuri, în timpul sesiunii de întrebări adresate prim-ministrului, scrie The Guardian.
Rafale de vânt puternice anunțate de meteorologi: Cod Galben pe aproape întreg teritoriul R. Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de intensificări ale vântului, valabil pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova.
