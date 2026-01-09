Trecerea frontierei, mai rapidă. Sistemul de intrare/ieșire al UE va fi aplicat și în punctul „Lipcani-Rădăuți Prut”

13:00

Incendiul de proporții izbucnit într-un depozit de produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din municipiul Chișinău a fost lichidat complet după o intervenție de mai bine de 24 de ore. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), focarele de ardere au fost stinse astăzi, 8 ianuarie 2026, la ora 11:14.