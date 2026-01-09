Republica Moldova va găzdui primul său Hub European de Inovare Digitală: două milioane de euro destinați transformării digitale a întreprinderilor

15:00

Expertul în energetică Sergiu Tofilat susține că una dintre filialele SA Moldovagaz, Chișinău-Gaz, ar fi implicată într-o schemă cu cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei. El susține că operatorul de distribuție ar fi achiziționat contoarele prin intermediari, ceea ce ridică suspiciuni privind modul în care au fost cumpărate echipamentele.