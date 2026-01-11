Numărul cererilor de azil în Uniunea Europeană a scăzut cu 20% în 2025

17:10

Modificările aduse Legii cetățeniei Republicii Moldova au generat o creștere a numărului de solicitări din partea locuitorilor regiunii transnistrene. Noua procedură complică procesul de obținere a cetățeniei moldovenești, motiv pentru care sute de persoane au decis să depună actele înainte de intrarea în vigoare a legii. Acest lucru reiese din datele Agenției Servicii Publice, obținute de Zona de Securitate.