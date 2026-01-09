Naționala Republicii Moldova va disputa două partide amicale la finalul lunii martie

18:00

Expertul Sergiu Tofilat solicită convocarea unei ședințe publice a Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe la care să fie audiată conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Acesta acuză ANRE de aplicarea selectivă a legii și de mușamalizarea unor cheltuieli nejustificate de milioane de lei la Chișinău-Gaz. Potrivit lui, instituția nu a sesizat organele de drept cu privire la nereguli.