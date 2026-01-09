România trimite astăzi 6,4 milioane metri cubi de gaz în Republica Moldova

România a importat vineri la prânz aproximativ 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce înseamnă circa 10% din consumul total la nivel național. Deși depozitele de gaze ale țării sunt pline în proporție de 70%, se poate extrage de acolo doar o cantitate limitată. În același timp, prețul gazelor la Bursa Română de Mărfuri a crescut cu 12% față de începutul săptămânii.

