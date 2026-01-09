Matrice clandestine și sute de monede nedeclarate, descoperite la frontiera Palanca
Est Curier, 9 ianuarie 2026 16:00
Funcționarii Serviciului Vamal din Republica Moldova, în cooperare cu reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au descoperit două tentative de transport ilicit de bunuri în punctul de trecere vamală Palanca, în urma unei analize de risc efectuate eficient în cadrul controlului vamal. Primul caz a implicat un automobil Porsche Cayenne, care venea din … Articolul Matrice clandestine și sute de monede nedeclarate, descoperite la frontiera Palanca apare prima dată în Est Curier.
• • •
Acum 30 minute
16:00
Acum 4 ore
13:50
2025 – cel mai slab an pentru producția de miere, afectată de înghețurile din primăvară # Est Curier
Conform unei analize, rezultatele căreia au fost făcute publice, anul 2025 ar fi cel mai slab an, din ultimii 15, pentru ramura apicolă și Republica Moldova. Datele prezentate de economistul Veaceslav Ioniță în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”, arată că miere s-a produs puțină, iar sectorul este salvat parțial de stocuirile apicultorilor … Articolul 2025 – cel mai slab an pentru producția de miere, afectată de înghețurile din primăvară apare prima dată în Est Curier.
13:30
Alertă sanitară: ANSA retrage de urgență produse care pot pune în pericol sănătatea publică # Est Curier
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a dispus măsuri imediate după ce în urma verificărilor de laborator a fost depistată o substanță interzisă(Metronidazol) în anumite produse și furaje, punând astfel în pericol sănătatea consumatorilor și animalelor. ANSA anunță rechemarea de pe piață a loturilor neconforme și suspendarea importurilor de furaje contaminate, pentru a elimina riscurile asupra … Articolul Alertă sanitară: ANSA retrage de urgență produse care pot pune în pericol sănătatea publică apare prima dată în Est Curier.
12:50
Satul Sireți din r. Strășeni și-a asigurat facturi cu zero la iluminat stradal din energie solară # Est Curier
Centrul Național de Energie Durabilă informează, că încă un sat din Republica Moldova a reușit să optimizeze cheltuielile pentru serviciul public de iluminat stradal, cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Astfel, comunitatea va putea investi economiile rezultate în alte proiecte necesare cetățenilor. Prin construcția unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW, localitatea Sireți din r. … Articolul Satul Sireți din r. Strășeni și-a asigurat facturi cu zero la iluminat stradal din energie solară apare prima dată în Est Curier.
Acum 6 ore
11:10
Șase instituții de învățământ din r. Dubăsari și 20 din r. Criuleni și-au prelungit vacanța de iarnă # Est Curier
Șapte din cele 13 instituții de învățământ preuniversitar din raionul Dubăsari nu au astăzi, 9 ianuarie, ore. Prin decizia Direcției Educație Dubăsari, de comun cu administrația institruțiilor, au prelungit vacanța elevilor acele instituții, în care vin copii din mai multe localități, inclusiv din partea stângă a Nistrului. După cum ne-a informat Larisa Braducean, șefa Direcției … Articolul Șase instituții de învățământ din r. Dubăsari și 20 din r. Criuleni și-au prelungit vacanța de iarnă apare prima dată în Est Curier.
Acum 8 ore
10:10
Ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, salvatorii și pompierii din toată țara, în ultimele 24 de ore, au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele – 33 la efectuarea lucrărilor de tractare și deblocare mijloacelor de transport rămase în dificultate. În localitatea Hăsnășenii Mari din raionul Drochia salvatorii au avut misiunea de a … Articolul IGSU a participat la peste 80 de intervenții în ultimele 24 de ore apare prima dată în Est Curier.
09:40
Peste 200 de apeluri la 112, din cauza ninsorilor din 8 ianuarie. Vezi cum au fost rezolvate # Est Curier
Serviciul 112 a fost apelat de peste 200 de ori din cauza situațiilor cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, comunică Ana Carpovici, specialistă superioară în relații publice, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112. Potrivit comunicatuluim în data de 8 ianuarie, în intervalul 00:00 – 20:00, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin ninsori, ghețuș … Articolul Peste 200 de apeluri la 112, din cauza ninsorilor din 8 ianuarie. Vezi cum au fost rezolvate apare prima dată în Est Curier.
Acum 24 ore
21:20
Avertizare pentru călători și agenți economici: posibile devieri de la programul bacului de la Molovata # Est Curier
Activitatea bacului de la Molovata ar putea fi afectată în perioada următoare din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Administrația Bacul Molovata informează că temperaturile scăzute și viscolul prognozat pentru săptămâna viitoare pot genera devieri de la programul obișnuit de circulație. Potrivit anunțului oficial, eventualele ajustări ale orarului sunt necesare pentru a asigura siguranța pasagerilor, a personalului … Articolul Avertizare pentru călători și agenți economici: posibile devieri de la programul bacului de la Molovata apare prima dată în Est Curier.
21:20
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, Ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de învățământ are posibilitatea de a decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Totodată, Ministerul solicită conducerilor instituțiilor de învățământ să adopte măsuri preventive pentru asigurarea siguranței și protecției elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar, în condițiile temperaturilor … Articolul MEC permite prelungirea vacanței de iarnă în funcție de condițiile meteo apare prima dată în Est Curier.
21:00
Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale. Autoritățile îndeamnă șoferii la prudență maximă # Est Curier
Condițiile meteo nefavorabile afectează circulația rutieră pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, pe mai multe drumuri naționale se înregistrează ninsori, iar pe carosabil s-au format ghețuș și polei, ceea ce îngreunează traficul, în special pe sectoarele cu vizibilitate redusă și suprafață alunecoasă. În prezent, peste 200 de utilaje și sute de … Articolul Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale. Autoritățile îndeamnă șoferii la prudență maximă apare prima dată în Est Curier.
16:30
Circulația rutieră este serios afectată pe traseul M-3, în raionul Cahul, în apropierea localității Slobozia Mare, din cauza ghețușului format pe carosabil. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, șase mijloace de transport de mare tonaj nu își pot continua deplasarea, fiind blocate pe drum. Condițiile meteo nefavorabile au dus la îngreunarea traficului, iar riscul de accidente … Articolul Circulație îngreunată pe traseul M-3, în raionul Cahul, din cauza ghețușului apare prima dată în Est Curier.
Ieri
14:20
Salvamont Neamț a desfășurat o intervenție de urgență în zona înaltă a Masivului Ceahlău, acțiune încheiată cu succes după aproximativ patru ore de efort susținut. Apelul de urgență a fost primit prin 112 în jurul orei 14:30, iar informațiile furnizate de apelant indicau faptul că un tânăr de 20 de ani, cetățean al Republicii Moldova, … Articolul Tânăr din Republica Moldova, recuperat inconștient din zona alpină a Masivului Ceahlău apare prima dată în Est Curier.
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 8 ianuarie 2026, o avertizare meteorologică Cod Galben, valabilă pentru cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă la ora 11:30 și vizează intensificări ale vântului. Potrivit meteorologilor, avertizarea intră în vigoare începând cu 8 ianuarie, ora 16:00, și va fi valabilă până pe … Articolul Cod galben de vânt puternic în cea mai mare parte a Republicii Moldova apare prima dată în Est Curier.
11:40
Ministerul Afacerilor Interne a inițiat procesul de elaborare a modificărilor la Codul contravențional în partea ce vizează constatarea contravențiilor în domeniul circulației rutiere săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state. Proiectul de lege este elaborat în vederea implementării Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 privind facilitarea schimbului transfrontalier … Articolul Amenzile de peste hotare îi vor gasi și acasă apare prima dată în Est Curier.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Anul 2026 abia a început, iar în raionul Criuleni au fost deja înregistrate două incendii de proporții. În noaptea de 4 ianuarie la Corjova, a ars în totalitate o casă din lemn. Stăpânii au scapat cu zile, căci era casa de vacanță, dar prejudiciul depășește 400 mii lei. La 6 ianuarie, pe la ora 02 … Articolul Atenție la utilizarea surselor de încălzire! apare prima dată în Est Curier.
15:30
Circulația bacului de la Molovata, afectată de ceața densă. Program restricționat pe 6 și 7 ianuarie # Est Curier
Circulația bacului plutitor de pe ruta Molovata – Molovata Nouă este afectată temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Administrația I.S. „Bacul Molovata” anunță că ceața densă impune restricții de circulație, măsura fiind luată pentru siguranța pasagerilor și a echipajului. Astfel, astăzi, 6 ianuarie 2026, bacul va circula doar la următoarele ore: 17:00 – Molovata Nouă … Articolul Circulația bacului de la Molovata, afectată de ceața densă. Program restricționat pe 6 și 7 ianuarie apare prima dată în Est Curier.
14:10
Festivalul – concurs al colindelor și obiceiurilor de iarnă din acest an va avea loc la Onițcani, duminică, 11 ianuarie. După cum ne-a informat Elena Frumosu, șefa secției Cultură și tursim a Consiliului Raional Criuleni, 12 colective artistice, incusiv Corul de preoți ai Protopopiatului de Criuleni și Dubăsari, vor cânta colinde specifice Crăciunului la biserica … Articolul Festivalul „O, ce veste minunată!” va avea loc la Onițcani. Vezi programul apare prima dată în Est Curier.
11:50
Asigurare medicală cu reducere: cine poate beneficia, dacă procură polița până la 31 martie # Est Curier
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) informează că mai multe categorii de persoane care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă până la data de 31 martie beneficiază de facilități substanțiale, prevăzute de legislație. Aceasta se referă la proprietarii de teren agricol, persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului … Articolul Asigurare medicală cu reducere: cine poate beneficia, dacă procură polița până la 31 martie apare prima dată în Est Curier.
5 ianuarie 2026
22:30
Iarna scoate la iveală iresponsabilitatea din trafic, cu mașini surprinse circulând pe drumuri cu anvelope de vară # Est Curier
Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii că, în pofida controalelor intensificate și a informărilor repetate, pe drumurile publice continuă să fie depistate vehicule echipate cu anvelope uzate sau cu anvelope de vară, necorespunzătoare sezonului rece. Potrivit autorităților, această practică sporește semnificativ riscul de derapaj, accidente rutiere și blocaje în trafic, mai ales în condiții meteo nefavorabile. … Articolul Iarna scoate la iveală iresponsabilitatea din trafic, cu mașini surprinse circulând pe drumuri cu anvelope de vară apare prima dată în Est Curier.
18:30
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați fără acte permisive, în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Controlul a fost dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în urma unei sesizări. În urma controlului, inspectorii de mediu au constatat că o parte dintre lucrări au fost … Articolul 161 arbori tăiați fără acte permisive la Criuleni apare prima dată în Est Curier.
17:50
15:30
O tentativă de transportare ilicită a produselor din tutun peste frontieră a fost contracarată de funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, pe teritoriul Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit autorităților, valiza ticsită cu țigări a fost depistată în cadrul controlului vamal de specialitate, efectuat asupra pasagerilor de la o cursă avia cu destinația Belgia. În … Articolul Tentativă de trafic cu țigări, dejucată pe Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Est Curier.
15:10
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale destinate beneficiarilor care dețin carduri bancare, pentru luna ianuarie. Potrivit instituției, valoarea totală a finanțării constituie 2 093,0 milioane de lei. Sumele urmează să fie disponibile beneficiarilor după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată, în cadrul serviciului … Articolul Plata pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna ianuarie a fost finanțată apare prima dată în Est Curier.
15:00
Guvernul pregătește un nou set de măsuri fiscale menite să stimuleze dezvoltarea mediului de afaceri și reinvestirea profitului în economie. Potrivit modificărilor anunțate în Codul fiscal, începând cu anul 2026, anumite companii vor putea beneficia de neaplicarea impozitului pe venit, cu condiția să nu retragă dividendele și să direcționeze fondurile către investiții interne. Măsura vizează … Articolul Facilități fiscale extinse pentru firmele care reinvestesc profitul din 2026 apare prima dată în Est Curier.
14:50
Republica Moldova se află sub incidența a două avertizări meteorologice Cod Galben, emise pentru următoarele zile, care vizează fenomene ce pot afecta siguranța circulației și activitățile cotidiene. Potrivit meteorologilor, începând cu 5 ianuarie, ora 14:00, până pe 6 ianuarie, ora 10:00, pe arii extinse se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma ghețuș, … Articolul Cod galben de polei, ghețuș și ceață densă pe arii extinse apare prima dată în Est Curier.
14:20
Persoanele care au introdus în Republica Moldova un autoturism cu numere străine în regim de admitere temporară, dar care nu mai există (fiind distrus sau vândut la piese), pot închide regimul vamal în condiții simplificate. În perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2027, regimul vamal poate fi încheiat prin achitarea unei plăți unice de … Articolul Regim vamal neîncheiat pentru autoturisme în admitere temporară apare prima dată în Est Curier.
12:10
Biroul pentru Reintegrare anunță apelul pentru proiectele anului 2026. Vezi pe ce s-au dat bani în 2025 # Est Curier
25 de mln de lei din bugetul de stat pentru anul 2026 (art. 3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2026, nr. 322 din 29 decembrie 2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 659-661, art. 800 din 31.12.2025) sunt rezervate pentru activitățile de reintegrare a țării. Distribuirea acestor bani are loc prin … Articolul Biroul pentru Reintegrare anunță apelul pentru proiectele anului 2026. Vezi pe ce s-au dat bani în 2025 apare prima dată în Est Curier.
4 ianuarie 2026
13:50
Anul 2025 a fost cel de-al 9-lea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecționa 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă, comunică Serviciul fiscal de Stat. Astfel, 45 353 de contribuabili au efectuat desemnarea procentuală dintre care 41767 … Articolul În al noulea an numărul beneficiarilor s-a triplat apare prima dată în Est Curier.
3 ianuarie 2026
18:20
Trafic intens se înregistrează, la această oră, în PTF Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, fluxul sporit de călători și mijloace de transport a dus la formarea cozilor și la creșterea timpilor de așteptare. Autoritățile precizează că, la punctul de trecere Giurgiulești-Galați, este aplicat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care … Articolul Trafic intens la PTF Giurgiulești-Galați pe sensul de ieșire din Republica Moldova apare prima dată în Est Curier.
17:40
Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă: Poliția face apel la responsabilitate în trafic # Est Curier
În contextul Codului Galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care anunță polei, lapoviță și formarea ghețușului pe partea carosabilă, Poliția Națională vine cu un set de recomandări pentru participanții la trafic. Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să păstreze distanța de siguranță, să evite manevrele riscante și … Articolul Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă: Poliția face apel la responsabilitate în trafic apare prima dată în Est Curier.
14:40
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, urmare a prognozei meteorologice ce indică menținerea scăzută a temperaturii aerului în timpul nopții, în perioada 3-10 ianuarie 2026, pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe unele sectoare ale râului Prut și Nistru formațiunile de gheață se vor menține. Autoritățile avertizează populația că aflarea sau deplasarea … Articolul PROGNOZA HIDROLOGICĂ: Menținerea formațiunilor de gheață apare prima dată în Est Curier.
2 ianuarie 2026
21:00
4926 solicitări, inclusiv la 766 copii a înregistrat Dispeceratul comun de urgență a IMSP CNAMUP în perioada 31 decembrie – 1 ianuarie 2026. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 1754 pacienți, dintre care 398 copii, au fost transportați la spital. Din totalul solicitărilor, menționăm că 209 au fost inutile și nu au corespuns criteriilor de … Articolul Intoxicații, hipotermii, traume au dereglat cumpăna dintre ani apare prima dată în Est Curier.
20:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre rechemarea de urgență a unor loturi de ouă de găină destinate consumului uman, ca urmare a depistării unei substanțe farmacologice active interzise de uz veterinar, metronidazol. Potrivit ANSA, operatorul din domeniul alimentar SRL INTERVETCOM a inițiat rechemarea produsului: Ouă de găină pentru consum uman, Marcaj: 3 … Articolul ANSA anunță rechemarea unor loturi de ouă din comerț apare prima dată în Est Curier.
18:40
În seara zilei de 01 ianuarie 2025, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui incendiu care a izbucnit într-o casă de locuit din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Apelul de la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:15. Potrivit informațiilor, incendiul cu flacără deschisă s-a produs la o anexă a casei de … Articolul Peste doua ore au fost necesare pentru lichidarea incendiului de la Vadul lui Vodă apare prima dată în Est Curier.
17:40
Postul public de televiziune s-a confruntat, în noaptea de Revelion, cu o problemă tehnică ce putea afecta transmisiunea în direct din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Drona pe care echipa de la Moldova 1 o folosea pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din PMAN a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai … Articolul A doua dronă dispărută de la Compania „Teleradio-Moldova” apare prima dată în Est Curier.
16:40
Drochia, Cantemir, Ialoveni – raioane în care Revelionul a fost fierbinte pentru pompieri # Est Curier
De Revelion peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică au fost în gărzile de intervenție pentru asigurarea securității și siguranței cetățenilor. . Pe parcursul nopții, echipele de intervenție au monitorizat situația operativă la nivel național, fiind gata să intervină în caz de situații de urgență sau de risc. În ultimele 24 … Articolul Drochia, Cantemir, Ialoveni – raioane în care Revelionul a fost fierbinte pentru pompieri apare prima dată în Est Curier.
15:30
Facilități noi pentru moldovenii din diasporă: scutiri vamale la revenirea definitivă în țară # Est Curier
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republica Moldova stabiliți în diasporă și care decid să revină definitiv acasă vor putea beneficia de scutiri fiscale și vamale la introducerea bunurilor personale în țară. Măsura are drept scop sprijinirea reintegrării sociale și economice a moldovenilor reveniți din străinătate. Potrivit noilor prevederi, persoanele eligibile vor avea dreptul să … Articolul Facilități noi pentru moldovenii din diasporă: scutiri vamale la revenirea definitivă în țară apare prima dată în Est Curier.
13:50
Casa Națională de Asigurări Medicale(CNAM) raportează ce-a făcut cu banii din asigurarea medicală obligatorie # Est Curier
Anul 2025 a fost marcat prin extinderea volumului și spectrului de intervenții chirurgicale, medicamente compensate, servicii de diagnostic și modernizarea infrastructurii de sănătate. Pentru a reduce timpul de așteptare și a răspunde mai eficient necesităților populației, CNAM a acoperit financiar: – aproximativ 14 mii de operații de cataractă, pentru care au fost alocate 159 de … Articolul Casa Națională de Asigurări Medicale(CNAM) raportează ce-a făcut cu banii din asigurarea medicală obligatorie apare prima dată în Est Curier.
12:50
Traficul transfrontalier rămâne intens în mai multe puncte de trecere a frontierei, informează Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Potrivit autorităților, situația este monitorizată constant, iar măsuri suplimentare sunt aplicate pentru fluidizarea circulației. Conform actualizării din 2 ianuarie 2026, ora 12:20, la PTF Criva-Mamaliga traficul a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară fără dificultăți majore, … Articolul Trafic transfrontalier aglomerat în mai multe puncte de trecere ale frontierei apare prima dată în Est Curier.
12:20
Controale fiscale intensificate în ianuarie 2026: Serviciul Fiscal de Stat vizează domeniile cu risc sporit # Est Curier
Serviciul Fiscal de Stat anunță intensificarea controalelor fiscale operative în luna ianuarie 2026, în contextul eforturilor continue de prevenire și combatere a neutilizării echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar, precum și a altor încălcări ale legislației fiscale. Potrivit autorității fiscale, acțiunile de control se vor desfășura prin metoda verificării operative … Articolul Controale fiscale intensificate în ianuarie 2026: Serviciul Fiscal de Stat vizează domeniile cu risc sporit apare prima dată în Est Curier.
1 ianuarie 2026
17:20
Evitarea incidentelor pe apă în timpul formării și menținerii gheții în perioada rece 2025-2026 # Est Curier
Odată cu răcirea vremii există riscul formării de gheață subțire pe bazinele acvatice. Secția Situații Excepționale Criuleni atenționează oamenii despre riscul prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Avertizarea salvatorilor vine în contextual răcirii temperaturii aerului și posibila formare a podului de gheață pe suprafața lacurilor, râurilor și iazurilor din țară. Oamenii sunt îndemnați să … Articolul Evitarea incidentelor pe apă în timpul formării și menținerii gheții în perioada rece 2025-2026 apare prima dată în Est Curier.
10:10
Aproximativ 23% dintre cetățenii moldoveni au lucrat în străinătate în ultimii zece ani, arată noul Barometru iDat, realizat în decembrie, 19 la sută din cei plecați peste hotare au lucrat mai puțin de un an, 21% – între unul și doi ani, 13,2% – între trei și patru ani, 11% – între cinci și șase … Articolul Așteaptă că anul 2026 va fi unul mai bun comparativ cu 2025. apare prima dată în Est Curier.
31 decembrie 2025
12:20
Dat fiind că mai mulți cetățeni sunt preocupați de faptul dacă vor putea călători în prima zi de An Nou, am solicitat răspuns dl. Oleg Cociug, administrator Baza Auto Criuleni. – Programul de lucru rămâne practic neschimbat. Doar în ziua de 1 ianuarie 2026 pe traseul Criuleni- Chișinău vor ieși microbuzele cu începere de la … Articolul Orar schimbat doar pentru 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Est Curier.
12:10
(video)Grupare criminală specializată în furturi la bordul aeronavelor, destructurată la Aeroportul Internațional Chișinău # Est Curier
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat destructurarea unei grupări criminale internaționale specializate în furturi comise la bordul aeronavelor, în urma unei operațiuni desfășurate la Aeroportul Internațional Chișinău. Totul a pornit după ce un pasager al cursei Istanbul-Chișinău a sesizat dispariția unei sume importante de bani în timpul zborului. Sesizarea a declanșat investigații operative, … Articolul (video)Grupare criminală specializată în furturi la bordul aeronavelor, destructurată la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Est Curier.
10:10
Orarul transportului public ce asigură legătura locuitorilor satelor, Izbiște, Cruglic, r. Criuleni cu capitala țării, municipiul Chișunău, va fi modificat în perioada 1 ianuarie – 7 ianuarie 2026. După cum ne-a confirmat Secretarul Consiliului local Izbiște, dna Natalia Stanilă, orarul de sărbători se prezintă astfel: Articolul Izbiștenii vor avea un orar nou, de sărbători, la transportul public apare prima dată în Est Curier.
09:10
După 17 ani de litigare Republica Moldova a recuperat Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, Ucraina. # Est Curier
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat decizia definitivă și irevocabilă în dosarul privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, Ucraina. Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții … Articolul După 17 ani de litigare Republica Moldova a recuperat Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, Ucraina. apare prima dată în Est Curier.
30 decembrie 2025
17:00
90 secunde cu scene de sex cu fosta iubită l-au adus în fața justiției pe un bărbat din Nisporeni, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Relația acestora a durat trei ani, iar la jumătate de an de la despărțire, bărbatul din Nisporeni cu vârsta de 41 de ani ar fi publicat … Articolul Răzbunare prin intermediul Internetului apare prima dată în Est Curier.
14:20
Meteorologii au emis o avertizare de Cod Galben privind intensificări ale vântului începând cu ora 20:00,30 decembrie 2025. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), avertizarea este valabilă până pe 31 decembrie 2025, ora 17:00 semnalează riscuri sporite, în special, pentru circulația rutieră. Pe mai multe drumuri din țară deja se atestă precipitații sub formă … Articolul Avertizarea este valabilă până pe 31 decembrie 2025, ora 17:00 apare prima dată în Est Curier.
13:10
Folosirea focurilor de artificii este tot mai strict reglementată în Europa, din motive de siguranță publică, protecția mediului și a persoanelor vulnerabile. Deși nu există o interdicție unică la nivelul Uniunii Europene, majoritatea statelor aplică reguli similare, comparabile cu cele din Republica Moldova, dar adesea mai stricte. Atât în Moldova, cât și în majoritatea țărilor … Articolul Fără bani bugetari arși de Revelion apare prima dată în Est Curier.
13:00
Poliția Națională informează participanții la trafic că, pe traseele naționale M1 și M5, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe carosabil s-a format ghețuș. Aceste condiții îngreunează circulația și cresc riscul producerii accidentelor rutiere. În acest context, polițiștii recomandă șoferilor: să reducă viteza de deplasare și să o adapteze permanent condițiilor de drum; … Articolul Atenționare pentru șoferi: condiții dificile de circulație pe traseele M1 și M5 apare prima dată în Est Curier.
