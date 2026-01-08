Amenzile de peste hotare îi vor gasi și acasă

14:00

Despre lipsa transportului ce ar facilita deplasarea locuitorilor de pe platoul Cocieri pe malul drept al Nistrului, la Criuleni, se vorbește de luni bune. Pe parcurs au fost făcute mai multe negocieri cu transportatorii de pe ambele maluri ale Nistrului și în ajun de Revelion starea de lucruri s-a clarificat. Ruta de transport Molovata Nouă-Criuleni … Articolul Legătura auto între Molovata Nouă și Criuleni a fost restabilită apare prima dată în Est Curier.