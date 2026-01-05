161 arbori tăiați fără acte permisive la Criuleni

10:10

Frontiera Republicii Moldova a fost intens circulată în ajunul Crăciunului pe stil nou. Potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în ultimele 24 de ore, la data de 24 decembrie 2025, au fost înregistrate 62.266 de traversări de persoane prin punctele de trecere ale frontierei de stat. Cele mai aglomerate puncte de …