Iarna scoate la iveală iresponsabilitatea din trafic, cu mașini surprinse circulând pe drumuri cu anvelope de vară
Est Curier, 5 ianuarie 2026 22:30
Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii că, în pofida controalelor intensificate și a informărilor repetate, pe drumurile publice continuă să fie depistate vehicule echipate cu anvelope uzate sau cu anvelope de vară, necorespunzătoare sezonului rece. Potrivit autorităților, această practică sporește semnificativ riscul de derapaj, accidente rutiere și blocaje în trafic, mai ales în condiții meteo nefavorabile. … Articolul Iarna scoate la iveală iresponsabilitatea din trafic, cu mașini surprinse circulând pe drumuri cu anvelope de vară apare prima dată în Est Curier.
• • •
Alte ştiri de Est Curier
Acum o oră
22:30
Iarna scoate la iveală iresponsabilitatea din trafic, cu mașini surprinse circulând pe drumuri cu anvelope de vară # Est Curier
Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii că, în pofida controalelor intensificate și a informărilor repetate, pe drumurile publice continuă să fie depistate vehicule echipate cu anvelope uzate sau cu anvelope de vară, necorespunzătoare sezonului rece. Potrivit autorităților, această practică sporește semnificativ riscul de derapaj, accidente rutiere și blocaje în trafic, mai ales în condiții meteo nefavorabile. … Articolul Iarna scoate la iveală iresponsabilitatea din trafic, cu mașini surprinse circulând pe drumuri cu anvelope de vară apare prima dată în Est Curier.
Acum 6 ore
18:30
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați fără acte permisive, în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Controlul a fost dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în urma unei sesizări. În urma controlului, inspectorii de mediu au constatat că o parte dintre lucrări au fost … Articolul 161 arbori tăiați fără acte permisive la Criuleni apare prima dată în Est Curier.
17:50
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați fără acte permisive, în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Controlul a fost dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în urma unei sesizări. În urma controlului, inspectorii de mediu au constatat că o parte dintre lucrări au fost … Articolul 168 arbori tăiați fără acte permisive la Criuleni apare prima dată în Est Curier.
Acum 8 ore
15:30
O tentativă de transportare ilicită a produselor din tutun peste frontieră a fost contracarată de funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, pe teritoriul Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit autorităților, valiza ticsită cu țigări a fost depistată în cadrul controlului vamal de specialitate, efectuat asupra pasagerilor de la o cursă avia cu destinația Belgia. În … Articolul Tentativă de trafic cu țigări, dejucată pe Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Est Curier.
Acum 12 ore
15:10
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale destinate beneficiarilor care dețin carduri bancare, pentru luna ianuarie. Potrivit instituției, valoarea totală a finanțării constituie 2 093,0 milioane de lei. Sumele urmează să fie disponibile beneficiarilor după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată, în cadrul serviciului … Articolul Plata pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna ianuarie a fost finanțată apare prima dată în Est Curier.
15:00
Guvernul pregătește un nou set de măsuri fiscale menite să stimuleze dezvoltarea mediului de afaceri și reinvestirea profitului în economie. Potrivit modificărilor anunțate în Codul fiscal, începând cu anul 2026, anumite companii vor putea beneficia de neaplicarea impozitului pe venit, cu condiția să nu retragă dividendele și să direcționeze fondurile către investiții interne. Măsura vizează … Articolul Facilități fiscale extinse pentru firmele care reinvestesc profitul din 2026 apare prima dată în Est Curier.
14:50
Republica Moldova se află sub incidența a două avertizări meteorologice Cod Galben, emise pentru următoarele zile, care vizează fenomene ce pot afecta siguranța circulației și activitățile cotidiene. Potrivit meteorologilor, începând cu 5 ianuarie, ora 14:00, până pe 6 ianuarie, ora 10:00, pe arii extinse se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma ghețuș, … Articolul Cod galben de polei, ghețuș și ceață densă pe arii extinse apare prima dată în Est Curier.
14:20
Persoanele care au introdus în Republica Moldova un autoturism cu numere străine în regim de admitere temporară, dar care nu mai există (fiind distrus sau vândut la piese), pot închide regimul vamal în condiții simplificate. În perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2027, regimul vamal poate fi încheiat prin achitarea unei plăți unice de … Articolul Regim vamal neîncheiat pentru autoturisme în admitere temporară apare prima dată în Est Curier.
12:10
Biroul pentru Reintegrare anunță apelul pentru proiectele anului 2026. Vezi pe ce s-au dat bani în 2025 # Est Curier
25 de mln de lei din bugetul de stat pentru anul 2026 (art. 3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2026, nr. 322 din 29 decembrie 2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 659-661, art. 800 din 31.12.2025) sunt rezervate pentru activitățile de reintegrare a țării. Distribuirea acestor bani are loc prin … Articolul Biroul pentru Reintegrare anunță apelul pentru proiectele anului 2026. Vezi pe ce s-au dat bani în 2025 apare prima dată în Est Curier.
Ieri
13:50
Anul 2025 a fost cel de-al 9-lea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecționa 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă, comunică Serviciul fiscal de Stat. Astfel, 45 353 de contribuabili au efectuat desemnarea procentuală dintre care 41767 … Articolul În al noulea an numărul beneficiarilor s-a triplat apare prima dată în Est Curier.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Trafic intens se înregistrează, la această oră, în PTF Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, fluxul sporit de călători și mijloace de transport a dus la formarea cozilor și la creșterea timpilor de așteptare. Autoritățile precizează că, la punctul de trecere Giurgiulești-Galați, este aplicat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care … Articolul Trafic intens la PTF Giurgiulești-Galați pe sensul de ieșire din Republica Moldova apare prima dată în Est Curier.
17:40
Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă: Poliția face apel la responsabilitate în trafic # Est Curier
În contextul Codului Galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care anunță polei, lapoviță și formarea ghețușului pe partea carosabilă, Poliția Națională vine cu un set de recomandări pentru participanții la trafic. Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să păstreze distanța de siguranță, să evite manevrele riscante și … Articolul Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă: Poliția face apel la responsabilitate în trafic apare prima dată în Est Curier.
14:40
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, urmare a prognozei meteorologice ce indică menținerea scăzută a temperaturii aerului în timpul nopții, în perioada 3-10 ianuarie 2026, pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe unele sectoare ale râului Prut și Nistru formațiunile de gheață se vor menține. Autoritățile avertizează populația că aflarea sau deplasarea … Articolul PROGNOZA HIDROLOGICĂ: Menținerea formațiunilor de gheață apare prima dată în Est Curier.
2 ianuarie 2026
21:00
4926 solicitări, inclusiv la 766 copii a înregistrat Dispeceratul comun de urgență a IMSP CNAMUP în perioada 31 decembrie – 1 ianuarie 2026. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 1754 pacienți, dintre care 398 copii, au fost transportați la spital. Din totalul solicitărilor, menționăm că 209 au fost inutile și nu au corespuns criteriilor de … Articolul Intoxicații, hipotermii, traume au dereglat cumpăna dintre ani apare prima dată în Est Curier.
20:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre rechemarea de urgență a unor loturi de ouă de găină destinate consumului uman, ca urmare a depistării unei substanțe farmacologice active interzise de uz veterinar, metronidazol. Potrivit ANSA, operatorul din domeniul alimentar SRL INTERVETCOM a inițiat rechemarea produsului: Ouă de găină pentru consum uman, Marcaj: 3 … Articolul ANSA anunță rechemarea unor loturi de ouă din comerț apare prima dată în Est Curier.
18:40
În seara zilei de 01 ianuarie 2025, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui incendiu care a izbucnit într-o casă de locuit din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Apelul de la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:15. Potrivit informațiilor, incendiul cu flacără deschisă s-a produs la o anexă a casei de … Articolul Peste doua ore au fost necesare pentru lichidarea incendiului de la Vadul lui Vodă apare prima dată în Est Curier.
17:40
Postul public de televiziune s-a confruntat, în noaptea de Revelion, cu o problemă tehnică ce putea afecta transmisiunea în direct din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Drona pe care echipa de la Moldova 1 o folosea pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din PMAN a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai … Articolul A doua dronă dispărută de la Compania „Teleradio-Moldova” apare prima dată în Est Curier.
16:40
Drochia, Cantemir, Ialoveni – raioane în care Revelionul a fost fierbinte pentru pompieri # Est Curier
De Revelion peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică au fost în gărzile de intervenție pentru asigurarea securității și siguranței cetățenilor. . Pe parcursul nopții, echipele de intervenție au monitorizat situația operativă la nivel național, fiind gata să intervină în caz de situații de urgență sau de risc. În ultimele 24 … Articolul Drochia, Cantemir, Ialoveni – raioane în care Revelionul a fost fierbinte pentru pompieri apare prima dată în Est Curier.
15:30
Facilități noi pentru moldovenii din diasporă: scutiri vamale la revenirea definitivă în țară # Est Curier
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republica Moldova stabiliți în diasporă și care decid să revină definitiv acasă vor putea beneficia de scutiri fiscale și vamale la introducerea bunurilor personale în țară. Măsura are drept scop sprijinirea reintegrării sociale și economice a moldovenilor reveniți din străinătate. Potrivit noilor prevederi, persoanele eligibile vor avea dreptul să … Articolul Facilități noi pentru moldovenii din diasporă: scutiri vamale la revenirea definitivă în țară apare prima dată în Est Curier.
13:50
Casa Națională de Asigurări Medicale(CNAM) raportează ce-a făcut cu banii din asigurarea medicală obligatorie # Est Curier
Anul 2025 a fost marcat prin extinderea volumului și spectrului de intervenții chirurgicale, medicamente compensate, servicii de diagnostic și modernizarea infrastructurii de sănătate. Pentru a reduce timpul de așteptare și a răspunde mai eficient necesităților populației, CNAM a acoperit financiar: – aproximativ 14 mii de operații de cataractă, pentru care au fost alocate 159 de … Articolul Casa Națională de Asigurări Medicale(CNAM) raportează ce-a făcut cu banii din asigurarea medicală obligatorie apare prima dată în Est Curier.
12:50
Traficul transfrontalier rămâne intens în mai multe puncte de trecere a frontierei, informează Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Potrivit autorităților, situația este monitorizată constant, iar măsuri suplimentare sunt aplicate pentru fluidizarea circulației. Conform actualizării din 2 ianuarie 2026, ora 12:20, la PTF Criva-Mamaliga traficul a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară fără dificultăți majore, … Articolul Trafic transfrontalier aglomerat în mai multe puncte de trecere ale frontierei apare prima dată în Est Curier.
12:20
Controale fiscale intensificate în ianuarie 2026: Serviciul Fiscal de Stat vizează domeniile cu risc sporit # Est Curier
Serviciul Fiscal de Stat anunță intensificarea controalelor fiscale operative în luna ianuarie 2026, în contextul eforturilor continue de prevenire și combatere a neutilizării echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar, precum și a altor încălcări ale legislației fiscale. Potrivit autorității fiscale, acțiunile de control se vor desfășura prin metoda verificării operative … Articolul Controale fiscale intensificate în ianuarie 2026: Serviciul Fiscal de Stat vizează domeniile cu risc sporit apare prima dată în Est Curier.
1 ianuarie 2026
17:20
Evitarea incidentelor pe apă în timpul formării și menținerii gheții în perioada rece 2025-2026 # Est Curier
Odată cu răcirea vremii există riscul formării de gheață subțire pe bazinele acvatice. Secția Situații Excepționale Criuleni atenționează oamenii despre riscul prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Avertizarea salvatorilor vine în contextual răcirii temperaturii aerului și posibila formare a podului de gheață pe suprafața lacurilor, râurilor și iazurilor din țară. Oamenii sunt îndemnați să … Articolul Evitarea incidentelor pe apă în timpul formării și menținerii gheții în perioada rece 2025-2026 apare prima dată în Est Curier.
10:10
Aproximativ 23% dintre cetățenii moldoveni au lucrat în străinătate în ultimii zece ani, arată noul Barometru iDat, realizat în decembrie, 19 la sută din cei plecați peste hotare au lucrat mai puțin de un an, 21% – între unul și doi ani, 13,2% – între trei și patru ani, 11% – între cinci și șase … Articolul Așteaptă că anul 2026 va fi unul mai bun comparativ cu 2025. apare prima dată în Est Curier.
31 decembrie 2025
12:20
Dat fiind că mai mulți cetățeni sunt preocupați de faptul dacă vor putea călători în prima zi de An Nou, am solicitat răspuns dl. Oleg Cociug, administrator Baza Auto Criuleni. – Programul de lucru rămâne practic neschimbat. Doar în ziua de 1 ianuarie 2026 pe traseul Criuleni- Chișinău vor ieși microbuzele cu începere de la … Articolul Orar schimbat doar pentru 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Est Curier.
12:10
(video)Grupare criminală specializată în furturi la bordul aeronavelor, destructurată la Aeroportul Internațional Chișinău # Est Curier
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat destructurarea unei grupări criminale internaționale specializate în furturi comise la bordul aeronavelor, în urma unei operațiuni desfășurate la Aeroportul Internațional Chișinău. Totul a pornit după ce un pasager al cursei Istanbul-Chișinău a sesizat dispariția unei sume importante de bani în timpul zborului. Sesizarea a declanșat investigații operative, … Articolul (video)Grupare criminală specializată în furturi la bordul aeronavelor, destructurată la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Est Curier.
10:10
Orarul transportului public ce asigură legătura locuitorilor satelor, Izbiște, Cruglic, r. Criuleni cu capitala țării, municipiul Chișunău, va fi modificat în perioada 1 ianuarie – 7 ianuarie 2026. După cum ne-a confirmat Secretarul Consiliului local Izbiște, dna Natalia Stanilă, orarul de sărbători se prezintă astfel: Articolul Izbiștenii vor avea un orar nou, de sărbători, la transportul public apare prima dată în Est Curier.
09:10
După 17 ani de litigare Republica Moldova a recuperat Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, Ucraina. # Est Curier
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat decizia definitivă și irevocabilă în dosarul privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, Ucraina. Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții … Articolul După 17 ani de litigare Republica Moldova a recuperat Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, Ucraina. apare prima dată în Est Curier.
30 decembrie 2025
17:00
90 secunde cu scene de sex cu fosta iubită l-au adus în fața justiției pe un bărbat din Nisporeni, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Relația acestora a durat trei ani, iar la jumătate de an de la despărțire, bărbatul din Nisporeni cu vârsta de 41 de ani ar fi publicat … Articolul Răzbunare prin intermediul Internetului apare prima dată în Est Curier.
14:20
Meteorologii au emis o avertizare de Cod Galben privind intensificări ale vântului începând cu ora 20:00,30 decembrie 2025. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), avertizarea este valabilă până pe 31 decembrie 2025, ora 17:00 semnalează riscuri sporite, în special, pentru circulația rutieră. Pe mai multe drumuri din țară deja se atestă precipitații sub formă … Articolul Avertizarea este valabilă până pe 31 decembrie 2025, ora 17:00 apare prima dată în Est Curier.
13:10
Folosirea focurilor de artificii este tot mai strict reglementată în Europa, din motive de siguranță publică, protecția mediului și a persoanelor vulnerabile. Deși nu există o interdicție unică la nivelul Uniunii Europene, majoritatea statelor aplică reguli similare, comparabile cu cele din Republica Moldova, dar adesea mai stricte. Atât în Moldova, cât și în majoritatea țărilor … Articolul Fără bani bugetari arși de Revelion apare prima dată în Est Curier.
13:00
Poliția Națională informează participanții la trafic că, pe traseele naționale M1 și M5, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe carosabil s-a format ghețuș. Aceste condiții îngreunează circulația și cresc riscul producerii accidentelor rutiere. În acest context, polițiștii recomandă șoferilor: să reducă viteza de deplasare și să o adapteze permanent condițiilor de drum; … Articolul Atenționare pentru șoferi: condiții dificile de circulație pe traseele M1 și M5 apare prima dată în Est Curier.
10:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut, în urma controlului la frontieră, și a dispus nimicirea unui lot de 2080 kg de rodii care urmau a fi importate, pe motiv că nu a corespuns normelor de siguranță alimentară impuse de legislația Republicii Moldova. ANSA anunță că analizele de laborator au indicat depășirea … Articolul Lot de rodii contaminate cu pesticide, oprit la frontieră, în PTF Leușeni apare prima dată în Est Curier.
29 decembrie 2025
18:50
Deficiențe de planificare, coordonare interinstituțională, monitorizare și evidență contabilă depistate în utilizarea resurselor FNDAMR # Est Curier
Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) în anii 2023-2024 relevă carențe în utilizarea eficientă, transparentă și conformă a resurselor publice destinate sprijinirii producătorilor agricoli În Republica Moldova, dezvoltarea și susținerea sectorului agricol au fost realizate prin implementarea mai multor proiecte … Articolul Deficiențe de planificare, coordonare interinstituțională, monitorizare și evidență contabilă depistate în utilizarea resurselor FNDAMR apare prima dată în Est Curier.
14:40
Ofițerii Serviciului Vamal al Republicii Moldova au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri depistate în a doua linie de control vamal pe traseele naționale. În primul caz, un conațional în vârstă de 25 de ani, la volanul unui Mercedes Sprinter în proximitatea orașului Costești, raionul Rîșcani, transporta un lot comercial de butoaie de … Articolul Mărfuri introduse ilegal în țară, depistate de vameși în controale extinse apare prima dată în Est Curier.
12:30
Guvernul a aprobat astăzi, în ultima ședință din acest an, un aviz asupra inițiativei unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova, care propun un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, care au înregistrat datorii la plata dobânzilor și restituirea împrumuturilor luate de la bănci pentru a procura bunuri. Avizul a fost prezentat … Articolul Avizat pozitiv de Guvern: moratoriu pe executare silită a fermierilor pentru datorii apare prima dată în Est Curier.
12:30
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026 a fost adoptată în a doua lectură la 29 decembrie 2025. Veniturile și cheltuielile BASS sunt estimate la 51,45 miliarde de lei, cu 4,2% mai mult decât în 2025, reprezentând câte 13,6% din PIB. Cea mai mare creștere se înregistrează la alocațiile pentru protecția socială … Articolul 13,6 % din PIB constituie bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026 apare prima dată în Est Curier.
11:50
Guvernul a aprobat la 29 decembrie 2025, decizia despre instituirea moratoriul privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistratepână la 31 decembrie 2026. Motivarea ar fi asigurarea mai bună a gestionării resurselor financiare disponibile și direcționarea lor spre domenii prioritare. Pe perioada moratoriului, angajarea personalului în funcțiile vacante se realizează cu menținerea lunară … Articolul 17 mii de funcții bugetare puse sub moratoriu pentru 2026 apare prima dată în Est Curier.
11:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a informat, în dimineața zilei de 29 decembrie, că traseele naționale sunt practicabile. Pentru a asigura condiții optime de trafic, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări de patrulare și combatere a lunecușului. Intervenții au avut loc pe sectoarele Briceni, Rîșcani, Comrat, Dubăsari, Hîncești, Nisporeni, Orhei, … Articolul AND: Situaia pe trasee la 29 decembrie apare prima dată în Est Curier.
28 decembrie 2025
13:10
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță suspendarea temporară a activității la postul vamal de tip debarcader Molovata, din cauza rafalelor puternice de vânt care afectează circulația pe râul Nistru. În aceste condiții, călătorii sunt îndemnați să utilizeze postul vamal intern de control „Criuleni 18”, situat la aproximativ 32 de kilometri distanță. Potrivit Serviciul Vamal al … Articolul Activitatea postului vamal Molovata, suspendată temporar din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Est Curier.
09:20
Oficiul Medicilor de Familie din s.Cimișen, raionul Criuleni a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de peste 710 mii de lei, dintre care circa 500 de mii … Articolul Cimișenenii au condiții mai bune la OMF-ul din sat apare prima dată în Est Curier.
27 decembrie 2025
11:00
În perioada 29–31 decembrie 2025 ghișeele de documentare a străinilor ale Inspectoratului General pentru Migrație vor sista recepționarea cererilor pentru permisele de ședere ale cetățenilor străini, precum și a cererilor pentru buletinele de identitate destinate apatrizilor, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară, comunică ASP. Modificarea procedurilor aferente eliberării actelor de identitate pentru cetățenii străini are … Articolul Servicii sistate pentru cetățenii străini la ASP apare prima dată în Est Curier.
26 decembrie 2025
16:30
Noua lege a cetățeniei impune examen la limba română și cunoașterea Constituției R. Moldova # Est Curier
Din 24 decembrie 2025, în Republica Moldova a intrat în vigoare o nouă Lege a cetățeniei, adoptată de Parlament la 10 iulie 2025 și publicată în „Monitorul oficial” la 24 septembrie. Noua lege impune solicitanților de cetățenie cunoașterea limbii române, capacitate dovedită în urma unui examen (nivel A2-B1). La fel, solicitantul va trece un examen … Articolul Noua lege a cetățeniei impune examen la limba română și cunoașterea Constituției R. Moldova apare prima dată în Est Curier.
15:20
Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile în mai multe regiuni ale țării, unde, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. Potrivit informațiilor oficiale, pe anumite sectoare de drum s-au format depuneri de polei și gheață, ceea ce afectează serios vizibilitatea și aderența carosabilului. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă … Articolul Atenție, carosabil alunecos: trafic îngreunat din cauza ninsorii și a poleiului apare prima dată în Est Curier.
14:00
Despre lipsa transportului ce ar facilita deplasarea locuitorilor de pe platoul Cocieri pe malul drept al Nistrului, la Criuleni, se vorbește de luni bune. Pe parcurs au fost făcute mai multe negocieri cu transportatorii de pe ambele maluri ale Nistrului și în ajun de Revelion starea de lucruri s-a clarificat. Ruta de transport Molovata Nouă-Criuleni … Articolul Legătura auto între Molovata Nouă și Criuleni a fost restabilită apare prima dată în Est Curier.
12:00
Pe data de 25 decembrie, în s. Cimișeni, r. Criuleni, întro casă de locuit a avut loc un incendiu, preventiv, provocat de o sobă. Primăria satului Cimișeni a comunicat că, din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă pagubele materiale sunt mari. „Imaginile alăturate reflectă gravitatea situației și riscurile la care ne expunem atunci când … Articolul Un incendiu a afectat o locuință din Cimișeni apare prima dată în Est Curier.
25 decembrie 2025
10:10
Trafic intens la frontieră în ajun de Crăciun: peste 62 de mii de traversări în 24 de ore # Est Curier
Frontiera Republicii Moldova a fost intens circulată în ajunul Crăciunului pe stil nou. Potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în ultimele 24 de ore, la data de 24 decembrie 2025, au fost înregistrate 62.266 de traversări de persoane prin punctele de trecere ale frontierei de stat. Cele mai aglomerate puncte de … Articolul Trafic intens la frontieră în ajun de Crăciun: peste 62 de mii de traversări în 24 de ore apare prima dată în Est Curier.
09:50
Așteptările privind reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA și a intensificării tensiunilor geopolitice sporesc cotația aurului și argintului, scrie bani.md. Miercuri, 24 decembrie, 2025, prețul aurului a crescut cu aproape 1%, ajungând la 4.511,91 dolari pe uncie la ora 10:02 GMT, după ce anterior a atins un maxim istoric de 4.525,77 dolari. Metalul … Articolul Prețul metalelor prețioase e în creștere apare prima dată în Est Curier.
24 decembrie 2025
17:50
Creșterea veniturilor cetățenilor ar trebui să fie prioritatea nr. 1 a Guvernului Munteanu. Rezultatele ultimului sondaj iData # Est Curier
Compania sociologică iData a prezentat la 23 decembrie rezultatele ultimului sondaj de opinie din acest an, realizat pe un eșantion de 1000 de respondenți din 275 de localități, în perioada 11-18 decembrie 2025. Interviurile au vizat atât aspecte sociale, cât și politice din viața Republicii Moldova, cum ar fi încrederea în cursul țării, așteptările de … Articolul Creșterea veniturilor cetățenilor ar trebui să fie prioritatea nr. 1 a Guvernului Munteanu. Rezultatele ultimului sondaj iData apare prima dată în Est Curier.
17:20
208 pastile cu substanță psihotropă, camuflate în boxe muzicale, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău(video) # Est Curier
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat descoperirea unui lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă, ascunse în interiorul a două boxe muzicale care urmau să fie expediate prin serviciu poștal spre Federația Rusă. Camuflajul a fost descoperit în cursul controlului efectuat la Aeroportul Internațional Chișinău, pe sensul de ieșire din țară, în … Articolul 208 pastile cu substanță psihotropă, camuflate în boxe muzicale, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău(video) apare prima dată în Est Curier.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.