FC Petrocub rămâne fără antrenor de portari. Anunțul clubului de fotbal
UNIMEDIA, 8 ianuarie 2026 19:30
FC Petrocub anunță despărțirea de antrenorul de portari Denis Romanenco. Acesta s-a alăturat clubului la 15 ianuarie 2020 și a făcut parte din staff-ul tehnic în toate performanțele importante ale echipei din ultimii șase ani.
Acum 10 minute
19:50
Trimisul lui Putin, văzut în Paris imediat după reuniunea liderilor UE de la Elysée. Unde a fost primit în mare secret # UNIMEDIA
Cotidianul francez Le Monde a relatat că reprezentantul Kremlinului în negocierile cu Washingtonul privind războiul ruso-ucrainean, Kirill Dmitriev, s-a aflat la Paris pe 7 ianuarie. Cu o zi înainte a avut loc summitul „Coaliției de Voință”, scrie protv.ro.
Acum 30 minute
19:30
FC Petrocub anunță despărțirea de antrenorul de portari Denis Romanenco. Acesta s-a alăturat clubului la 15 ianuarie 2020 și a făcut parte din staff-ul tehnic în toate performanțele importante ale echipei din ultimii șase ani.
Acum o oră
19:10
(video) Se circulă cu dificultate în capitală: O ambulanță și un troleibuz, blocate în trafic, din cauza ninsorii. Polițiștii, la fața locului pentru a acorda ajutor # UNIMEDIA
Locuitorii capitalei sunt avertizați asupra condițiilor meteorologice dificile care perturbă circulația rutieră și transportul public. După ninsoare și temperaturi scăzute, pe străzi și trotuare s-a format polei.
Acum 2 ore
18:50
(video) „Încă o catletă pe gâtul moldovenilor”. Stefanco spune că se vor scumpi abonamentele, după roamingul „gratuit” în UE: O să plângem și o să plătim # UNIMEDIA
Deputatul Partidului „Democrație Acasă”, Sergiu Stefanco, afirmă că eliminarea tarifelor de roaming în Uniunea Europeană va duce, în realitate, la scumpirea abonamentelor de telefonie mobilă. Potrivit acestuia, operatorii vor majora prețurile începând cu 1 februarie. „Kenții în frunte cu Grosu, au mai dat un tun. Au amăgit oamenii, au băgat o catletă pe gâtul moldovenilor”, a declarat acesta, într-un live pe rețelele de socializare.
18:40
„Mullahii trebuie să dispară”. Protestele din Iran s-au extins, iar forțele de securitate cresc represiunea. Ciocniri violente în mai multe orașe și zeci de morți # UNIMEDIA
Cel puțin 34 de protestatari și patru membri ai forțelor de securitate au fost uciși în timpul tulburărilor și peste 2.000 de protestatari au fost arestați, spun activiștii pentru drepturile omului citați de BBC și New York Times, scrie hotnews.ro.
18:10
Vacanță „pe datorie” în unele școli: Elevii revin mâine la ore, alții - pe 12 ianuarie, cu recuperări ulterioare # UNIMEDIA
Elevii din instituțiile de învățământ general din Republica Moldova revin la ore începând de mâine, 9 ianuarie. Reluarea lecțiilor are loc după vacanța de iarnă, iar semestrul al II-lea începe conform deciziei fiecărei instituții de învățământ, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
Acum 4 ore
17:40
Un restaurant chinezesc a fost închis din Madrid: Porumbei morți erau serviți drept „rață la cuptor” # UNIMEDIA
Un restaurant chinezesc din Madrid a fost închis după ce autoritățile au descoperit că servea porumbei de pe stradă fripți, prezentați clienților drept rață, scrie adevărul.ro.
17:10
Când și-a revenit Elena Vîșcu după divorț. Fosta soție a lui CRBL a spus motivul pentru care i-a fost dificil să treacă peste despărțire # UNIMEDIA
Elena Vîșcu a făcut declarații explozive. Fosta soție a lui CRBL a vorbit despre divorțul de artist, despre cât de dificil i-a fost să își revină după despărțire, dar și când s-au liniștit apele în viața ei, scrie spynews.ro.
16:40
Alertă meteo în vestul Europei. Mai multe zboruri au fost anulate din cauza furtunii Goretti # UNIMEDIA
O bună parte din teritoriul Regatului Unit şi nord-vestul Franţei se pregătesc joi pentru sosirea unei furtuni care ar trebui să aducă vânturi extrem de violente şi ninsori, au anunţat serviciile meteorologice din cele două ţări, scrie adevărul.ro.
16:10
(video) „Viva Moldova”, cu care Satoshi vrea să participe la Eurovision, a fost îmbunătățită. Cum sună noua versiune, alături de Aliona Moon și Vasile Advahov # UNIMEDIA
Interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, a publicat pe YouTube o versiune actualizată a piesei „Viva, Moldova”, cu care vrea să reprezinte Republica Moldova la concursul Eurovision 2026. În videoclip apare și artista Aliona Moon, precum și instrumentistul Vasile Advahov.
Acum 6 ore
15:50
Petrolierul Bella 1, confiscat de SUA, aparține unei companii rusești din decembrie. Proprietarul este un om de afaceri rus # UNIMEDIA
De la sfârșitul lunii decembrie, petrolierul Bella 1 (Marinera) aparține companiei ruse Burevestmarine, înregistrată în regiunea Riazan, scrie protv.ro.
15:40
Un moldovean și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.000 de euro, dar a fost dat de gol de cheia autoturismului # UNIMEDIA
Și-a înscenat un furt, dar tot singur s-a dat și de gol. Este vorba despre un bărbat, cetățean moldovean, care a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare după ce ar fi declarat că i-a fost furată mașina, scrie digi24.ro.
15:10
(video) Mijlocașul moldovean Victor Stînă a marcat cel de-al doilea gol pentru Bnei Yehuda din Liga Leumit. Cu ce scor s-a impus echipa # UNIMEDIA
Mijlocașul moldovean Victor Stînă a marcat cel de-al doilea său gol din acest sezon pentru Bnei Yehuda din Liga Leumit, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).
15:00
Lumea riscă să devină „un bârlog al tâlharilor”: Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială # UNIMEDIA
Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a lansat critici dure la adresa politicii externe a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că degradarea valorilor și acțiunile unilaterale ale Washingtonului amenință să transforme ordinea mondială într-un „bârlog al tâlharilor”, în care marile puteri tratează regiuni întregi ca pe propria lor proprietate, scrie digi24.ro.
14:40
Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă în weekendul 10–11 ianuarie spectacolul „Chirița în provincie”, comedie clasică de Vasile Alecsandri, în regia lui Petru Vutcărău.
14:20
Doliu în educație. Maria Leliuh, profesoară la liceul „Mihai Viteazul” din capitală, s-a stins din viață: „Un om care a trăit pentru lumină și adevăr” # UNIMEDIA
Maria Leliuh, profesoară de geografie la IPLT „Mihai Vitezul” din Chișinău, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de directoarea instituției, Nelly Berezovschi.
14:10
Ninge peste Moldova: Circulația pe mai multe trasee din țară, îngreunată din cauza zăpezii # UNIMEDIA
Poliția informează că, la această oră, traseele naționale sunt intens circulate, din cauza fluxului sporit de persoane care se întorc la domicilii după sărbători.
14:00
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră # UNIMEDIA
Mereu vorbim despre cele mai bune destinații, cele mai frumoase orașe, dar rareori despre locurile care, poate, ar trebui evitate. Pe listă apar unele dintre cele mai faimoase locuri din lume. Aglomerația, prețurile ridicate și lipsa de autenticitate le-au adus, în timp, pe așa-numita „listă neagră”, scrie observatornews.ro.
Acum 8 ore
13:40
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE: Șefa statului s-a întâlnit și cu Volodimir Zelenski la eveniment # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, ieri, 7 ianuarie, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a reunit mai mulți oficiali, inclusiv, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski..
13:30
Presupusul ucigaș al tânărului moldovean, găsit împușcat în cap, pe un câmp din Italia, a fost reținut. Cine este suspectul # UNIMEDIA
Autoritățile italiene au reținut presupusul criminal al tânărului moldovean Sergiu Țărnă, descoperit împușcat în cap pe 31 decembrie, într-un câmp din apropierea Veneției. Comandamentul carabinierilor din Veneția a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că suspectul este un polițist local, care a părăsit Italia imediat după crimă, revenind în țară abia după o săptămână, scrie presa italiană.
13:10
(foto) Incendiul de la depozitul alimentar de pe str. Mihai Viteazul, lichidat peste 24 de ore: Aproape 100 de pompieri au luptat cu focul # UNIMEDIA
Incendiul izbucnit ieri, 7 ianuarie, la un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul din Capitală, a fost lichidat. La stingerea acestuia au fost implicați 90 de pompieri cu 24 de autospeciale. Totodată, 8.000 de metri pătrați au fost mistuiți de flăcări.
12:50
Donald Trump avertizează: SUA şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani # UNIMEDIA
Statele Unite ale Americii şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani, a afirmat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat joi de New York Times, potrivit AFP şi Reuters, citate de protv.ro.
12:30
(video) Gaz mai scump și în următoarele facturi. Tariful va fi revăzut abia la final de ianuarie. Buzatu: „Cel mai probabil, prețul va fi mai mic” # UNIMEDIA
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în perioada următoare, susține directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu. Potrivit acestuia, tarifele finale vor fi stabilite de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi aplicate, inclusiv, în următorul sezon rece. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
12:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de intensificări ale vântului. Alerta intră în vigoare pe 8 ianuarie, ora 16:00 și va fi valabilă până mâine, 9 ianuarie, ora 12:00.
Acum 12 ore
11:50
Bijuterii de peste un milion de euro, furate în Franța. Un creator american, jefuit din locuința turistică # UNIMEDIA
Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spaţiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP, scrie digi24.ro.
11:40
(foto/video) Intervenție de 4 ore pe Masivul Ceahlău: Un tânăr moldovean de 20 de ani, salvat după ce a leșinat la 1.600 de metri altitudine # UNIMEDIA
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri de salvamontiștii nemțeni, după ce a leșinat la o altitudine de 1.600 de metri, în Masivul Ceahlău. Operațiunea de extragere din zona Cușma Dorobanțului a durat patru ore, victima fiind predată în siguranță echipajului de la Ambulanță.
11:10
(video) Cadou de lux, recuperat din coșul de gunoi. Emilian Crețu, la un pas să piardă o sumă grasă după petrecerea de ziua sa: „Mulțumesc, Doamne!” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a recuperat în ultimul moment un plic cu 1.000 de euro, după ce l-a aruncat din greșeală la gunoi în timp ce își desfăcea cadourile de ziua sa. Incidentul a avut loc chiar înainte ca angajații serviciului de salubritate să ridice deșeurile din fața locuinței sale.
10:50
(video) Fermierii francezi au intrat cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel, în semn de protest # UNIMEDIA
Fermierii francezi au intrat joi dimineaţa cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franţa, scrie protv.ro.
10:10
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE: Șefa statului s-a întâlnit și cu președintele Zelenski la eveniment # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, ieri, 7 ianuarie, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a reunit mai mulți oficiali, inclusiv, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski..
10:00
Proteste în Columbia după amenințările SUA privind o posibilă intervenție militară: „Trump este diavolul, cea mai detestabilă persoană din lume” # UNIMEDIA
Mii de persoane au ieșit în stradă, miercuri, în mai multe orașe din Columbia, pentru a protesta față de amenințările președintelui american Donald Trump privind extinderea acțiunilor militare ale SUA în America de Sud, inclusiv pe teritoriul columbian, scrie adevărul.ro.
09:30
(foto) Moldovenii pleacă din țară după sărbători: S-au format cozi imense de mașini la Sculeni și Leușeni. Pentru ce alte puncte vamale puteți opta # UNIMEDIA
La această oră, în PTF Sculeni și Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
09:20
Scorpionii cântăresc oportunitățile, iar Gemenii ies în evidență: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Alinierea stelelor intensifică emoțiile și aduce recunoaștere profesională, în timp ce nevoia de echilibru emoțional și financiar devine evidentă. Arhetipurile zodiacale sunt provocate să găsească armonie între instinct și rațiune. Horoscopul zilei de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape tulburi.
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că vremea din Moldova va fi caracterizată astăzi de condiții meteorologice variate, cu episoade de precipitații și temperaturi scăzute.
09:10
Pe 8 ianuarie, istoria a fost marcată de mențiuni importante și de reînființarea unui partid politic în România.
09:10
(video) „Toți ziceau că-i casa porcului”. Grigore Manoli și familia sa s-au mutat în locuință nouă: „Mi-ai „kantujit” portofelul” # UNIMEDIA
Creatorul de conținut și antreprenorul Grigore Manoli și-a construit o casă modulară din lemn, proiect pe care l-a prezentat recent urmăritorilor săi pe rețelele de socializare. Într-un filmuleț, Manoli a povestit că ideea unei astfel de locuințe a fost privită inițial cu scepticism.
08:30
Alinierea stelelor intensifică emoțiile și aduce recunoaștere profesională, în timp ce nevoia de echilibru emoțional și financiar devine evidentă. Arhetipurile zodiacale sunt provocate să găsească armonie între instinct și rațiune. Horoscopul zilei de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape tulburi.
08:00
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că vremea din Moldova va fi caracterizată astăzi de condiții meteorologice variate, cu episoade de precipitații și temperaturi scăzute.
Acum 24 ore
21:10
Sărbători sub teroare în Italia: O badantă moldoveancă și o pensionară, amenințate de un bărbat cu un cuțit și bastonul # UNIMEDIA
O badantă originară din Republica Moldova a reclamat la carabinieri că trăiește, împreună cu o bătrână de peste 80 de ani din Filottrano, într-un „climat de teroare domestică”, după ce fostul îngrijitor al femeii – un bărbat polonez de 63 de ani – ar fi început să le adreseze insulte, injurii și amenințări, scrie rotalianul.com.
20:50
(foto) Un pistol pneumatic și 100 de pachete de țigări găsite la doi pasageri, la Aeroport # UNIMEDIA
Vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu angajații Poliției de Frontieră, au depistat la controlul de specialitate două persoane care au intenționat să treacă frontiera cu bunuri nedeclarate autorității vamale.
20:30
Statistică dureroasă: Zeci de copii din centrele de plasament din capitală încă așteaptă o familie să-l adopte # UNIMEDIA
În evidența Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului din municipiul Chișinău se află, la începutul anului 2026, 85 de copii cu statut adoptabil, aflați în plasament și în așteptarea unei familii. Dintre aceștia, 22 sunt frați care riscă să fie separați, iar 17 copii au nevoi speciale, arată datele oficiale prezentate de municipalitate.
20:20
Nicușor Dan se întoarce în România: Aeronava Spartan a decolat de pe aeroportul din Paris după 16 ore de blocaj # UNIMEDIA
Aeronava Spartan cu care președintele Nicușor Dan urma să revină în România a decolat miercuri de pe aeroportul din Paris, după ce ninsoarea a încetat și pista a fost curățată. Plecarea fusese amânată atât marți seara, cât și miercuri dimineață, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Zborul către București este estimat la aproximativ cinci ore, cu sosire în jurul orei 21, scrie adevarul.ro.
20:10
(video) Crăciun ca odinioară la nordul Moldovei: Colinde cu jocul caprei și urări de bine au răsunat la Mândreștii noi # UNIMEDIA
Crăciunul a fost sărbătorit în spiritul tradițiilor strămoșești în satul Mândreștii Noi, din raionul Sîngerei, unde colindele, jocul caprei și urările de bine au readus atmosfera sărbătorilor de altădată. Ceata ansamblului folcloric „Mândreșteanca” a pornit colindatul de la casa meșteșugarilor Oleinic și a dus datina din poartă în poartă, așa cum cere obiceiul, transmite nordnews.md.
Ieri
19:50
Furtuna Goretti, denumită prima furtună a anului 2026, a acoperit o parte din Europa într-un strat generos de zăpadă. Ninsori abundente au lovit zona Parisului miercuri, 7 ianuarie, în timp ce sudul Marii Britanii este de așteptat să fie cel mai grav afectat joi și vineri. Avertismentele de vreme rece acoperă o mare parte din Franța și Marea Britanie, scrie cancan.ro.
19:30
„La mulți ani, Ian Raiburg!” Interpretul de muzică ușoară, născut de Crăciunul pe stil vechi, împlinește frumoasa vârstă de 74 de ani # UNIMEDIA
Interpretul și compozitorul Ian Raiburg, una dintre figurile de referință ale muzicii naționale, își sărbătorește astăzi cea de-a 74-a aniversare. Născut pe 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi, artistul rămâne un reper al creației muzicale autohtone.
19:10
Roblox introduce verificarea obligatorie a vârstei în întreaga lume pentru toți utilizatorii care vor să vorbească între ei # UNIMEDIA
În urma unui val de procese și investigații legate de siguranța copiilor pe platforma sa, Roblox a implementat verificarea facială obligatorie pentru toți utilizatorii care doresc să acceseze funcțiile de chat. Compania extinde acum această cerință la nivel global, după ce a testat-o inițial în câteva piețe luna trecută, relatează TechCrunch, citat de hotnews.ro.
18:50
(video) Alți doi procurori ai PA au trecut cu brio Vettingul: Rapoartele pe evaluarea lor, transmise CSP, care va lua decizia finală # UNIMEDIA
Comisia Vetting (Completul B) a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție: Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Rapoartele au fost transmise, pe 6 ianuarie, subiecților evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), cu propunerea de promovare a evaluării externe.
18:40
Fraudă pe TikTok, cu imaginea unei prințese: Cum sunt păcăliți utilizatorii să ofere sume de bani # UNIMEDIA
O fundație care o reprezintă pe Prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani a tronului spaniol, a avertizat că pe rețelele sociale circulă videoclipuri generate de inteligența artificială (AI) cu prințesa, prin care escrocii încearcă să îi înșele pe internauți pentru a le lua banii, transmite HotNews.ro citând The Guardian.
18:30
Întrebarea la care Zelenski nu a primit răspuns de la aliații din Coaliția de Voință. „Am adresat-o tuturor partenerilor noștri” # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora „un răspuns clar” asupra modului în care ei ar reacţiona concret în cazul unui nou atac rusesc împotriva ţării sale, relatează AFP, preluată de Agerpres și HotNews.ro.
18:20
(video) „Oamenii dormeau pe jos, în frig, noaptea.” Moldoveni, blocați pe un aeroport din Polonia, după ce o companie a anulat zborul, fără preaviz: A fost animalic # UNIMEDIA
Mai mulți moldoveni au rămas blocați pe aeroportul din Modlin, Polonia, o noapte întreagă, „fără preaviz, fără explicații reale”, pe 4 ianuarie. „Noaptea, într-un aeroport aflat la aproximativ 50 km de oraș, fără mâncare, fără apă, fără un loc unde să stea. Imaginați-vă că vi se spune sec in momentul deja îmbarcării, după trecerea controlului de pașapoarte, și după doua amânări, vi se spune că zborul este anulat și atât. „Sorry”. Erau familii cu copii. Unii oameni au fost scoși afară, în frig, și obligați să aștepte pentru un alt zbor. Este greu de descris acest tablou fără a folosi un cuvânt dur: este animalic. Sclavia a fost abolită formal, dar comportamentul a rămas”, a scris Ion Cojocari, desrpe experiența prin care a trecut și el. Compania aeriană vizată nu a venit, deocamdată, cu o reacție.
