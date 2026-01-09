(video) Momentul în care o deputată din Honduras este lovită de un explozibil, în direct, în timpul unui interviu
UNIMEDIA, 9 ianuarie 2026 14:20
Deputata de opoziție din Honduras, Gladys Aurora López, membră a Parlamentului Central American (Parlacen), a fost grav rănită joi în urma unui atac cu dispozitiv exploziv chiar la sediul Congresului Național, potrivit presei internaționale, citate de hotnews.ro.
• • •
Acum 5 minute
14:40
„Așa funcționează natura”. Vasile Bolea, după ce viscolul de aseară a făcut prăpăd pe drumurile din țară: Am fost „făcut” singurul responsabil pentru iarnă. Declarațiile de isterie nu ajută pe nimeni # UNIMEDIA
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vasile Bolea, a reacționat după viscolul puternic de aseară, care a creat dificultăți majore pe mai multe drumuri din țară, afirmând că intervențiile au avut loc continuu. „Un lucru mi-a fost clar în aceste zile, oamenii din teren fac aproape imposibilul, în condiții reale, cu resurse reale, pe care le-am moștenit de pe vremea când iernile erau și mai generoase. Iar declarațiile de senzație și isterie nu ne ajută pe nimeni, mai ales când sunt făcute de cei care stau ascunși acasă, în confort”, a scris Bolea.
Acum 30 minute
14:20
(video) Momentul în care o deputată din Honduras este lovită de un explozibil, în direct, în timpul unui interviu # UNIMEDIA
Acum o oră
13:50
Un tânăr moldovean a murit, după ce a căzut de pe o stâncă la snowboard în Italia: Cum a avut loc nenorocirea # UNIMEDIA
Un moldovean în vârstă de 34 de ani a murit, după o cădere în afara pârtiei, în zona Cervinia, unde ieșise să practice snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa, scrie rotalianul.com.
Acum 2 ore
13:30
(video) Încătușat înainte de decolare: Un bărbat, suspectat pentru jaf, dat jos din avion și reținut la Aeroport # UNIMEDIA
Un cetățean străin, în vârstă de 26 de ani, a fost reținut la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, fiind suspectat de comiterea unui jaf pe 4 ianuarie în capitală, anunță Poliția.
13:30
Petr Vlah: În 2026 poate fi făcut pasul spre normalizarea relaţiilor dintre Chişinău şi Comrat # UNIMEDIA
Ex-deputatul Petr Vlah, într-un nou comentariu pe pagina sa de Facebook, a spus cum ar trebui să fie anul 2026 pentru Autonomia Găgăuză, or, a remarcat el: „în timp ce pentru Republica Moldova, în general, anul 2026 se anunţă a fi unul destul de liniştit (cel puţin nu vor avea loc nici un fel de alegeri republicane), în Autonomia Găgăuză acesta ar putea fi destul de agitat din punct de vedere politic. Pe lângă alegerile în Adunarea Populară, nu sunt excluse nici alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei”.
13:20
Irina Vlah: 2026 va deveni pentru Moldova un an al plății pentru greșelile acestei guvernări # UNIMEDIA
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2026 abia a început, dar deja la această etapă este clar că acesta va fi unul dificil pentru Republica Moldova. În context, ea a venit o prognoză în care s-a referit la principalele provocări cu care s-ar putea confrunta ţara în noul an.
13:00
(video) Curentul nu se ieftinește. Buzatu: „Din lucrurile care derivă la moment, prețul este constant” # UNIMEDIA
Tarifele la energia electrică nu vor fi reduse în perioada apropiată. Declarația a fost făcută de directorul interimar al companiei de stat Energocom, Eugeniu Buzatu, la emisiunea „Rezoomat”.
Acum 4 ore
12:40
Fostul director adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, rămâne în arest încă 30 de zile # UNIMEDIA
Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, a fost menținut în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis joi Înalta Curte de Casație și Justiție, scrie presa română.
12:20
Lamine Yamal, evaluare stelară: Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei. TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume # UNIMEDIA
CIES Football Observatory a efectuat o analiză a celor mai bine cotați fotbaliști ai momentului și a stabilit care este cota de piață a acestora. Lamine Yamal, de 18 ani, atacantul celor de la Barcelona, conduce detașat topul, suma fiind una de-a dreptul gigantică, scrie golazo.ro.
12:00
Benzina se scumpește cu 8 bani, în acest weekend: Cât vor achita șoferii pentru un litru de motorină # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru perioada 10–12 ianuarie 2026.
11:40
„Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți”: Maia Sandu și Alexandru Munteanu condamnă atacul cu o rachetă balistică Oreshnik în Ucraina # UNIMEDIA
Președintele Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au condamnat atacurile aeriene rusești din noaptea de 9 ianuarie asupra Ucrainei, în timpul cărora a fost lansată racheta balistică Oreșnik.
11:20
110.000 de păsări de la o fermă autohtonă, nimicite de ANSA: Inspectorii au depistat metronidazol în ouă și ser # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că, în urma prelevării de probe de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator, a fost depistată prezența metronidazolului, un medicament interzis pentru animalele din care se obțin produse alimentare destinate consumului uman.
11:00
Au divorțat oficial după 19 ani de mariaj: Formau unul dintre cele mai discrete și admirate cupluri de la Hollywood # UNIMEDIA
Unul dintre cele mai discrete și admirate cupluri de la Hollywood a ajuns la final de drum. Nicole Kidman și Keith Urban sunt oficial divorțați, după aproape două decenii de mariaj. Decizia a fost pronunțată de un judecător din Nashville, iar separarea s-a făcut fără scandal public, scrie protv.ro.
Acum 6 ore
10:40
Cum se circulă la frontierele de stat, în contextul condițiilor meteo nefavorabile: Autocamioanele întâmpină restricții # UNIMEDIA
La această oră, punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal. Fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat, anunță Poliția de Frontieră.
10:20
Circulația transportului public, restabilită în totalitate, în capitală: Doar două rute suburbane sunt redirecționate # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că circulația transportului public a fost restabilită în totalitate în raza municipiului, toate rutele de troleibuz și autobuz circulând conform traseelor și orarelor stabilite.
10:00
(foto) Zboruri anulate, 166 de accidente și zeci de mașini blocate: Cum se circulă în țară și ce restricții au fost instituite, după viscolul de aseară # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Interne informează că în ultimele ore, vântul puternic, lapovița și ninsoarea au creat dificultăți în trafic și au afectat mai multe localități din țară. Pe drumuri s-a format ghețuș, iar pe întreg teritoriul s-au înregistrat rafale de vânt de 15–20 m/s.
09:50
Donald Trump retrage SUA din 66 de organizații internaționale, inclusiv Comisia de la Veneția: „Nu mai servesc intereselor americane” # UNIMEDIA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri, 7 ianuarie, un ordin executiv prin care dispune retragerea SUA din 66 de organizații internaționale care „nu mai servesc interesele americane”, a anunțat Casa Albă, potrivit adevarul.ro.
09:30
(video) Rusia a atacat Ucraina cu racheta balistică hipersonică Oreşnik: 4 persoane au murit, după bombardamente în Kiev și vestul țării # UNIMEDIA
Întreg teritoriul Ucrainei a fost sub alertă aeriană în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete rusești, mai multe victime fiind anunțate la Kiev de către autorități, informează AFP, potrivit hotnews.ro.
09:10
Tratatul de la Iași din 1792 și lansarea iPhone în 2007 au marcat transformări majore.
09:10
(video) Trafic blocat pe șoseaua Balcani, după ce un camion s-a răsturnat în zori de zi: Șoferul, spitalizat # UNIMEDIA
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi în urma unui accident rutier produs în această dimineață, în jurul orei 04:11.
09:00
(foto) Două ambulanțe, autobuze și zeci de mașini, blocate în zăpadă în ultimele 24 de ore: Salvatorii au intervenit 88 de ori pentru a ajuta șoferii # UNIMEDIA
Peste 80 de misiuni au fost realizate de salvatorii și pompierii din întreaga țară în ultimele 24 de ore, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI, angajații instituției au intervenit în 88 de cazuri pentru lichidarea situațiilor de risc și acordarea ajutorului populației aflate în dificultate.
Acum 8 ore
08:40
10 localități, în beznă din cauza viscolului: Peste 4200 de cetățeni au rămas fără lumină, după vântul puternic și ninsoarea de aseară # UNIMEDIA
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități ale Republicii Moldova au rămas fără energie electrică peste noapte în urma condițiilor meteo nefavorabile, a anunțat Ministerul Energiei.
08:30
Conjuncția planetelor aduce astăzi o zi de introspecție și decizii importante. Fiecare semn zodiacal va fi influențat în mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va răspunde provocărilor. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape cosmice.
08:20
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară depreciere în raport cu euro, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în timp ce față de dolarul american moneda națională s-a apreciat.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteo stabile, fără precipitații semnificative, cu cer predominant acoperit, dar și perioade de cer senin.
Acum 24 ore
21:40
Ultima oră! Vacanța de iarnă ar putea fi prelungită până pe 12 ianuarie, din cauza vremii nefavorabile. Anunțul MEC # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, direcțiile locale de învățământ pot decide prelungirea vacanței de iarnă pentru elevi până luni, 12 ianuarie 2026.
20:10
(stop cadru) Ce salariu are șeful de la Energocom? Buzatu: „Pare-mi-se-mi la mine e 47 de mii de lei și ceva” # UNIMEDIA
Directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, spune că salariul său lunar depășește 47 de mii de lei și se apropie de 48 de mii de lei. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
19:50
Trimisul lui Putin, văzut în Paris imediat după reuniunea liderilor UE de la Elysée. Unde a fost primit în mare secret # UNIMEDIA
Cotidianul francez Le Monde a relatat că reprezentantul Kremlinului în negocierile cu Washingtonul privind războiul ruso-ucrainean, Kirill Dmitriev, s-a aflat la Paris pe 7 ianuarie. Cu o zi înainte a avut loc summitul „Coaliției de Voință”, scrie protv.ro.
19:30
FC Petrocub anunță despărțirea de antrenorul de portari Denis Romanenco. Acesta s-a alăturat clubului la 15 ianuarie 2020 și a făcut parte din staff-ul tehnic în toate performanțele importante ale echipei din ultimii șase ani.
19:10
(video) Se circulă cu dificultate în capitală: O ambulanță și un troleibuz, blocate în trafic, din cauza ninsorii. Polițiștii, la fața locului pentru a acorda ajutor # UNIMEDIA
Locuitorii capitalei sunt avertizați asupra condițiilor meteorologice dificile care perturbă circulația rutieră și transportul public. După ninsoare și temperaturi scăzute, pe străzi și trotuare s-a format polei.
18:50
(video) „Încă o catletă pe gâtul moldovenilor”. Stefanco spune că se vor scumpi abonamentele, după roamingul „gratuit” în UE: O să plângem și o să plătim # UNIMEDIA
Deputatul Partidului „Democrație Acasă”, Sergiu Stefanco, afirmă că eliminarea tarifelor de roaming în Uniunea Europeană va duce, în realitate, la scumpirea abonamentelor de telefonie mobilă. Potrivit acestuia, operatorii vor majora prețurile începând cu 1 februarie. „Kenții în frunte cu Grosu, au mai dat un tun. Au amăgit oamenii, au băgat o catletă pe gâtul moldovenilor”, a declarat acesta, într-un live pe rețelele de socializare.
18:40
„Mullahii trebuie să dispară”. Protestele din Iran s-au extins, iar forțele de securitate cresc represiunea. Ciocniri violente în mai multe orașe și zeci de morți # UNIMEDIA
Cel puțin 34 de protestatari și patru membri ai forțelor de securitate au fost uciși în timpul tulburărilor și peste 2.000 de protestatari au fost arestați, spun activiștii pentru drepturile omului citați de BBC și New York Times, scrie hotnews.ro.
18:10
Vacanță „pe datorie” în unele școli: Elevii revin mâine la ore, alții - pe 12 ianuarie, cu recuperări ulterioare # UNIMEDIA
Elevii din instituțiile de învățământ general din Republica Moldova revin la ore începând de mâine, 9 ianuarie. Reluarea lecțiilor are loc după vacanța de iarnă, iar semestrul al II-lea începe conform deciziei fiecărei instituții de învățământ, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
17:40
Un restaurant chinezesc a fost închis din Madrid: Porumbei morți erau serviți drept „rață la cuptor” # UNIMEDIA
Un restaurant chinezesc din Madrid a fost închis după ce autoritățile au descoperit că servea porumbei de pe stradă fripți, prezentați clienților drept rață, scrie adevărul.ro.
17:10
Când și-a revenit Elena Vîșcu după divorț. Fosta soție a lui CRBL a spus motivul pentru care i-a fost dificil să treacă peste despărțire # UNIMEDIA
Elena Vîșcu a făcut declarații explozive. Fosta soție a lui CRBL a vorbit despre divorțul de artist, despre cât de dificil i-a fost să își revină după despărțire, dar și când s-au liniștit apele în viața ei, scrie spynews.ro.
16:40
Alertă meteo în vestul Europei. Mai multe zboruri au fost anulate din cauza furtunii Goretti # UNIMEDIA
O bună parte din teritoriul Regatului Unit şi nord-vestul Franţei se pregătesc joi pentru sosirea unei furtuni care ar trebui să aducă vânturi extrem de violente şi ninsori, au anunţat serviciile meteorologice din cele două ţări, scrie adevărul.ro.
16:10
(video) „Viva Moldova”, cu care Satoshi vrea să participe la Eurovision, a fost îmbunătățită. Cum sună noua versiune, alături de Aliona Moon și Vasile Advahov # UNIMEDIA
Interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, a publicat pe YouTube o versiune actualizată a piesei „Viva, Moldova”, cu care vrea să reprezinte Republica Moldova la concursul Eurovision 2026. În videoclip apare și artista Aliona Moon, precum și instrumentistul Vasile Advahov.
15:50
Petrolierul Bella 1, confiscat de SUA, aparține unei companii rusești din decembrie. Proprietarul este un om de afaceri rus # UNIMEDIA
De la sfârșitul lunii decembrie, petrolierul Bella 1 (Marinera) aparține companiei ruse Burevestmarine, înregistrată în regiunea Riazan, scrie protv.ro.
15:40
Un moldovean și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.000 de euro, dar a fost dat de gol de cheia autoturismului # UNIMEDIA
Și-a înscenat un furt, dar tot singur s-a dat și de gol. Este vorba despre un bărbat, cetățean moldovean, care a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare după ce ar fi declarat că i-a fost furată mașina, scrie digi24.ro.
15:10
(video) Mijlocașul moldovean Victor Stînă a marcat cel de-al doilea gol pentru Bnei Yehuda din Liga Leumit. Cu ce scor s-a impus echipa # UNIMEDIA
Mijlocașul moldovean Victor Stînă a marcat cel de-al doilea său gol din acest sezon pentru Bnei Yehuda din Liga Leumit, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).
15:00
Lumea riscă să devină „un bârlog al tâlharilor”: Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială # UNIMEDIA
Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a lansat critici dure la adresa politicii externe a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că degradarea valorilor și acțiunile unilaterale ale Washingtonului amenință să transforme ordinea mondială într-un „bârlog al tâlharilor”, în care marile puteri tratează regiuni întregi ca pe propria lor proprietate, scrie digi24.ro.
Ieri
14:40
Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă în weekendul 10–11 ianuarie spectacolul „Chirița în provincie”, comedie clasică de Vasile Alecsandri, în regia lui Petru Vutcărău.
14:20
Doliu în educație. Maria Leliuh, profesoară la liceul „Mihai Viteazul” din capitală, s-a stins din viață: „Un om care a trăit pentru lumină și adevăr” # UNIMEDIA
Maria Leliuh, profesoară de geografie la IPLT „Mihai Vitezul” din Chișinău, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de directoarea instituției, Nelly Berezovschi.
14:10
Ninge peste Moldova: Circulația pe mai multe trasee din țară, îngreunată din cauza zăpezii # UNIMEDIA
Poliția informează că, la această oră, traseele naționale sunt intens circulate, din cauza fluxului sporit de persoane care se întorc la domicilii după sărbători.
14:00
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră # UNIMEDIA
Mereu vorbim despre cele mai bune destinații, cele mai frumoase orașe, dar rareori despre locurile care, poate, ar trebui evitate. Pe listă apar unele dintre cele mai faimoase locuri din lume. Aglomerația, prețurile ridicate și lipsa de autenticitate le-au adus, în timp, pe așa-numita „listă neagră”, scrie observatornews.ro.
13:40
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE: Șefa statului s-a întâlnit și cu Volodimir Zelenski la eveniment # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, ieri, 7 ianuarie, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a reunit mai mulți oficiali, inclusiv, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski..
13:30
Presupusul ucigaș al tânărului moldovean, găsit împușcat în cap, pe un câmp din Italia, a fost reținut. Cine este suspectul # UNIMEDIA
Autoritățile italiene au reținut presupusul criminal al tânărului moldovean Sergiu Țărnă, descoperit împușcat în cap pe 31 decembrie, într-un câmp din apropierea Veneției. Comandamentul carabinierilor din Veneția a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că suspectul este un polițist local, care a părăsit Italia imediat după crimă, revenind în țară abia după o săptămână, scrie presa italiană.
13:10
(foto) Incendiul de la depozitul alimentar de pe str. Mihai Viteazul, lichidat peste 24 de ore: Aproape 100 de pompieri au luptat cu focul # UNIMEDIA
Incendiul izbucnit ieri, 7 ianuarie, la un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul din Capitală, a fost lichidat. La stingerea acestuia au fost implicați 90 de pompieri cu 24 de autospeciale. Totodată, 8.000 de metri pătrați au fost mistuiți de flăcări.
12:50
Donald Trump avertizează: SUA şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani # UNIMEDIA
Statele Unite ale Americii şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani, a afirmat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat joi de New York Times, potrivit AFP şi Reuters, citate de protv.ro.
